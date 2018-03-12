Прощание с Олегом Табаковым назначено на 15 марта

Церемония пройдет в МХТ имени Чехова. Сегодня артист скончался после продолжительной болезни на 83-м году жизни. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что артист будет похоронен на Новодевичьем кладбище, это будет сделано по просьбе его супруги.

Тем временем, телеканалы меняют сетку вещания из-за смерти народного артиста СССР. Сегодня вечером и в ночь на вторник выйдут программы, в которых участвовал артист и будут показаны фильмы с Табаковым. Изменения в сетку вещания внесла и наша радиостанция: повтор эфира с участием артиста – сегодня на «Эхе», после десяти вечера.