Кандидат в президенты РФ Грудинин предлагает декриминализовать статью об оскорблении чувств верующих

Кандидат в президенты РФ от КПРФ Павел Грудинин предлагает декриминализовать статью об оскорблении чувств верующих. Об этом он сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Оскорбление чувств верующих — это статья, которая, на мой взгляд, должна быть декриминализована. Если против человека физически что-то сделали — это уголовное преступление, а все остальное – не уголовное», — сказал он.

При этом П.Грудинин не считает эту норму закона лишней. «В нашей ситуации защита чувств верующих — это в том числе и защита людей», — пояснил он.

П.Грудинин также высказал мнение о том, что приговор двум участницам группы Pussy Riot, которые в 2012 году были осуждены на два года колонии за «панк-молебен» в храме Христа Спасителя, был чрезмерно жестким. «Абсолютно неправильно (это было). Общественное порицание, административные штрафы, — все что угодно, но ни в коем случае не сажать», — сказал он.