Кандидат в президенты РФ Грудинин предлагает декриминализовать статью об оскорблении чувств верующих
Кандидат в президенты РФ от КПРФ Павел Грудинин предлагает декриминализовать статью об оскорблении чувств верующих. Об этом он сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы».
«Оскорбление чувств верующих — это статья, которая, на мой взгляд, должна быть декриминализована. Если против человека физически что-то сделали — это уголовное преступление, а все остальное – не уголовное», — сказал он.
При этом П.Грудинин не считает эту норму закона лишней. «В нашей ситуации защита чувств верующих — это в том числе и защита людей», — пояснил он.
П.Грудинин также высказал мнение о том, что приговор двум участницам группы Pussy Riot, которые в 2012 году были осуждены на два года колонии за «панк-молебен» в храме Христа Спасителя, был чрезмерно жестким. «Абсолютно неправильно (это было). Общественное порицание, административные штрафы, — все что угодно, но ни в коем случае не сажать», — сказал он.
Комментарии6
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democ 12 марта 2018 | 19:26
Давно пора, и это правильно.
ilja13 12 марта 2018 | 19:32
Ой, как разактивнчался то павлин-мавлин, столько много сразу идей вывалил публике "из под распушенного от гордости хвоста" от того, прокремлевские фондики и центрики намедни ему второе место в "заветном списке" НАРИСОВАЛИ, Смешно!
abuvgrobu 12 марта 2018 | 19:33
Через неделю после выборов или даже раньше все забудут этого самого Грудинина и все его "предложения"..
alexander25101977 12 марта 2018 | 19:38
Ну здесь да, согласен. Закон об оскорблении чувств верующих, как и всякие законы об экстремизме - это удобные в репрессивном аспекте законы. Такие же, как и введённый закон против геев при Сталине. По этому закону часть осуждались "предатели", которые на самом деле никакого отношения к секс-меньшинствам не имели. Да и смешно сказать: по этому закону сажал главный сталинский педик Ежов. Сегодня другие репрессивные законы.
sasass 12 марта 2018 | 20:15
Единственно правильный вердикт вылетел из его уст...
mews Михаил Степанцов 12 марта 2018 | 20:23
Я что-то не понимаю, почему "декриминализировать", а не отменить закон, который проводит неприкрытую дискриминацию между верующими, у которых есть "чувства" и неверующим, у которых их нет.