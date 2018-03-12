Московский «Локомотив» со счетом 2:0 обыграл команду из Екатеринбурга «Урал»
Это был гостевой матч 22-го тура российской футбольной Премьер-лиги. В игре первого круга между этими командами Локомотив победил со счетом 2:1. Железнодорожники не проигрывают на протяжении девяти матчей подряд. Последний раз команда уступила в середине октября в гостях «Уфе».
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zemljanka 12 марта 2018 | 19:11
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