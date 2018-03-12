Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин выступает за отмену моратория на смертную казнь для серийных убийц и педофилов. Об этом он сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы». Грудинин считает, что реформа судебной системы позволит выносить более справедливые приговоры.