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Эксклюзив Эха 19:04, 12 марта 2018

Павел Грудинин выступает за отмену моратория на смертную казнь для серийных убийц и педофилов

Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин выступает за отмену моратория на смертную казнь для серийных убийц и педофилов. Об этом он сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы». Грудинин считает, что реформа судебной системы позволит выносить более справедливые приговоры.

Комментарии

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orqswen 12 марта 2018 | 19:05

сталинист-коммунист-популист-миллионер продолжает жечь ))

vsevolodsamara 12 марта 2018 | 19:08

Потом добавят ещё врагов народа в этот список, и погуляют на славу опять...

kriimsdyk 12 марта 2018 | 19:09

vsevolodsamara: копает под Путина?

sergeev67 12 марта 2018 | 19:20

Ну правильно. Сейчас кого только не обвиняют в педофилии...
Проще говоря - всех, кроме депутатов и администрации президента.

evgolius7 12 марта 2018 | 19:12

Ха...а с кого начнёт?
Евгений Пригожин.....
В СССР был дважды судим за кражи, мошенничество, разбой и вовлечение малолетних в занятие проституцией.
Отсидел 9 лет на зоне.
Ребят из ольгино...если Пригожина расстреляют где вы потерпевшие от него работу найдёте?

zemljanka 12 марта 2018 | 19:16

Тьфу...
Невинных убивали, чтобы отчитаться...

evgolius7 12 марта 2018 | 19:29

Решения выносились тройкой заочно — по материалам дел, представляемым органами НКВД, а в некоторых случаях и при отсутствии каких-либо материалов — по представляемым спискам арестованных (например, из Игарки в Красноярск списки на утверждение «тройки» представлялись по телеграфу).
Процедура рассмотрения дел была свободной, протоколов не велось.
Характерным признаком дел, рассматриваемых «тройками», было минимальное количество документов, на основании которых выносилось решение о применении репрессии.
В картонной обложке с типографскими надписями «Совершенно секретно. Хранить вечно» обычно подшиты: донос минимум 3 штуки от 3 разных людей, постановление об аресте, единый протокол обыска и ареста, один или два протокола допроса арестованного. Следом в форме таблички из трёх ячеек на пол-листа идёт решение «тройки».
Решение «тройки» обжалованию не подлежало и, как правило, заключительным документом в деле являлся акт о приведении приговора в исполнение. Миллионы таких дел (не обязательно расстрельных) хранятся в архивах спецслужб стран, входивших ранее в состав Союза ССР.
В РФ предпочитают ставить идиотские памятники, чем рассекречивать архивы:
Огромный массив документов органов безопасности РФ с 1917 по 1991 год оставлен на секретном хранении еще на 30 лет.
100 лет не срок для ЧК
Эти архивы недоступны для исследователей .

sergeev67 12 марта 2018 | 19:22

evgolius7: Ребят из ольгино...если Пригожина расстреляют где вы потерпевшие от него работу найдёте?

Пригожин будет последним, кого расстреляют или даже осудят. Хоть бы он занимался этим делом на Красной площади.
Скажут - это провокация Запада. А он порядочнейший человек.

vasilevich58 12 марта 2018 | 20:00

Вот где люди раскрываются!
А ведь казалось, почти порядочный и прогрессивный чел!

vasilevich58 12 марта 2018 | 20:03

По идее от выборов зависит судьба страны, а этот негодяй и враг народа опустился до того, что обманул ЦИК и весь российский народ со своими счетами в тылу врага!
К стенке изменника Родины!

democ 12 марта 2018 | 19:20

vsevolodsamara: Любой диктатор придя к власти, с лёгкостью может истреблять свой народ, не взирая на законы, которые были приняты до него.

alo0000 12 марта 2018 | 19:11

orqswen: Кого-то это очень напоминает. Когда жжет про усиление ответственности за нарушения при госзакупках.

olegleon 12 марта 2018 | 19:08

и за изменение слов гимна с возвратом текста "Нас вырастил Сталин — на верность народу"

vedma2017 12 марта 2018 | 19:12

Я тоже - "за", когда серийные убийцы и педофилы еще и узурпаторы власти.
Даже не представляю, как можно им позволить жить.

zemljanka 12 марта 2018 | 19:18

Только военных преступников.

ilja13 12 марта 2018 | 19:20

А этот недокоммунист в курсе, что отмена моратория возможно только в случае выхода (приостановление членства) России из стран-членов Совета Европы? Так как данное обязательство связано с документами Совета Европы - обязательными для стран-членов: Протокол № 6 (относительно отмены смертной казни) 1983 г. к Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года. Ну так и надо говорить, какой трусливый кандидат нынче пошёл - БОИТСЯ даже сказать это. Как и боится публично сказать, что в его политической логике (если не врет) экономическое развитие в интересах граждан неотъемлемо связано с ограничениями и определенными запретами предпринимательской деятельности. Трус-популист. Не будет у него ни второго, ни третьего места.

piter_ug 12 марта 2018 | 19:26

Коммунаст должен был поставить сначала реформу судебной системы, а потом уже прикладные задачи новой судебной системы.
Но реформы судебной системы не может быть в принципе без реформы системы власти.
Так что, просто волну гонит коммунаст.

eduard53 12 марта 2018 | 19:27

А как быть с самозванцами, Паша?

zloy_sok 12 марта 2018 | 19:32

Вот такие любители пулеметов не понимают своим умишком, что завтра по желанию сверху они в один миг могут стать маньяками педофилами и оказатсья у расстрельной стенки...

spitac 12 марта 2018 | 19:49

Как известно, за преступления маньяков в СССР (Чикатило, Михасевича и др.) были осуждены по нескольку невиновных, среди них были и расстрелянные. Потом, когда маньяков ловили, невиновных оправдывали. Некоторых посмертно.
Грудинин подыгрывает низменной части общества. Или неумный человек, или дешевый популист.

arik02 12 марта 2018 | 19:51

Я думаю, что обвинить г-на Грудинина в педофилии или серийных убийствах большого труда для прафоохренительных органов не составит. Также не составит большого труда для суда приговорить его к смертной казни. А уж для исполнителей наказания выполнить проговор суда - это, как два пальца...

Ну а потом, когда разберутся, реабилитируют, конечно. И извинятся перед родственниками, а может еще и компенсацию какую определят.

Так инициатива хорошая. Надо поддержать.

klink 12 марта 2018 | 20:00

Почему обязательно серийных? Надо казнить просто умышленных убийц.

eric_cartman1 12 марта 2018 | 20:09

Один пенек начал с возврата гимна СССР. Из этого вырос другой пень, который собирается начать с возврата смертной казни. Когда же вы, коммунистические упыри, уйметесь уже?

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