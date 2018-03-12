Россиянин Юрий Мартышев, обвиняемый в США в кибермошенничестве, признал свою вину по двум эпизодам из четырех
Об этом из суда сообщает корреспондент агентства РИА Новости. В обмен на признание прокуратура согласилась снять два других пункта обвинения. Оглашение приговора предварительно назначено на 6 июля. Мартышеву грозит до 15 лет тюрьмы.
Комментарии14
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tks 12 марта 2018 | 19:15
Странно, ведь только недавно ВВП сказал: ИХТАМНЕТ!!
cattt 12 марта 2018 | 19:21
tks: Какое несчастье, пропал верный пехотинец Рускага Мира!
kaplan911 12 марта 2018 | 20:42
cattt:
А вот ещё новость. Тоже про фесебешников.
\\ 11 минут назад, источник: ТАСС
Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Скрипаля и его дочери.
«Теперь ясно, что господин Скрипаль и его дочь были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом такого типа, который производится в России», — сказал она в понедельник, выступая в Палате общин британского парламента. При этом Мэй назвала инцидент со Скрипалем «неизбирательным и безответственным действием России против Соединенного Королевства». \\
При таком беспределе Россию точно отключат от СВИФТА, экономика ляжет.
За два-три дня наступит хаос.
И будем сопеть в две дырки ...... бартером заниматься и рублями сортиры обклеивать.
ivar1964 12 марта 2018 | 19:55
tks: И мы верим!
grizzlybear 12 марта 2018 | 19:21
"Кибермошенничество" - не есть тождественное равенство "хакерская атака".
Так что пока не нужно заводить либеральную мантру про "ихтамнет". :)))
wojskowy Марек Качоровски 12 марта 2018 | 19:42
grizzlybear: И чем они отличаются по степени нарушения Закона? Да ничем, и за то и за это могут влепить по Законам США не один десяток лет.
grizzlybear 12 марта 2018 | 19:58
wojskowy:
просто одно дело - снять с карточки какой-нибудь песионерки из Флориды, и другое - завалить сервер предвыборного штаба.
Странно: россиянин поехал в Штаты и там киберсмошенничал.
mikr 12 марта 2018 | 19:43
Признание - царица доказательств? Где-то мы это уже проходили. Но, почему-то эту формулу, взятую из истории СССР, некоторое время назад еще считали предосудительной. А сегодня - вуаля. Раз признался, значит - виноват, и точка.
Может, у кого-то сегодня у кого-то память отшибло?
А вообще говоря, при некоторой сноровке любого человека можно заставить признаться в любом преступлении. Даже в том, которое он не совершал....
kokeshi 12 марта 2018 | 19:51
mikr: думаю, на допросах пиндосские следователи использовали бутылки от виски или джина.
cattt 12 марта 2018 | 19:55
kokeshi: Да нет, у них "шампанское" тоже производят
prade 12 марта 2018 | 19:55
mikr: "Признание - царица доказательств?"
В США признание вины проходит в отдельном слушании. Человек признает или не признает предъявляемые ему обвинения. Не путайте одно с другим сравнивая судебную систему США с судами тройками времен палача Сталина.
wojskowy Марек Качоровски 12 марта 2018 | 19:57
mikr: Читайте внимательно: "Он признал себя виновным по двум пунктам обвинения". Почитайте внимательно Судопроизводство в США, тогда не будете нести отсебятину. Допросы в США не могут проходить без адвоката, и только когда доказательство вины опровергнуть невозможно, обвиняемый с согласия адвоката признаёт себя виновным. Заставить там просто невозможно, так как в Суде не признаются доказательства принятые под давлением. Может в России адвокаты и идут на подобные сделки, в США дураков нема.
prade 12 марта 2018 | 19:49
Дает показания по вмешательству Кремля в выборы в США.
kaplan911 12 марта 2018 | 20:37
Наверное, сдал всю свою худую крышу.
Фесебешную.