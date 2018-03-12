В Москве пенсионер поджег стену приемной ФСБ

Его задержали. Об инциденте известно пока немного. 66-летний мужчина, который оказался жителем Астрахани, облил горючей жидкостью стену возле приемной ФСБ на Кузнецком Мосту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, задержанный заявил, что устроил поджог в знак протеста. Против чего, не уточняется. По сведениям источника «Интерфакса», инцидент произошел еще вчера. В отношении мужчины был составлен административный протокол о мелком хулигантсве. Затем задержанного направили в психиатрическую больницу. По словам источника, мужчина ранее лечился у психиатров.

Ранее дверь в здании ФСБ на Лубянке поджег художник-акционист Петр Павленский. Его приговорили к штрафу, потом он покинул страну.