В Москве пенсионер поджег стену приемной ФСБ
Его задержали. Об инциденте известно пока немного. 66-летний мужчина, который оказался жителем Астрахани, облил горючей жидкостью стену возле приемной ФСБ на Кузнецком Мосту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, задержанный заявил, что устроил поджог в знак протеста. Против чего, не уточняется. По сведениям источника «Интерфакса», инцидент произошел еще вчера. В отношении мужчины был составлен административный протокол о мелком хулигантсве. Затем задержанного направили в психиатрическую больницу. По словам источника, мужчина ранее лечился у психиатров.
Ранее дверь в здании ФСБ на Лубянке поджег художник-акционист Петр Павленский. Его приговорили к штрафу, потом он покинул страну.
Комментарии32
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captain_ 12 марта 2018 | 19:04
- А Вы Путин?
- Да.
- О, а скажите что-нибудь по-путински?
- Песков пургу несёт, мой дед Ленину борщ варил, Крым нам пиндосы подбросили, новые ракеты сука сделаем, весь мир в труху блять, нахуй нам мир без России!
- Класс!
equus 12 марта 2018 | 19:41
captain_:
;-)))
kinnlade 12 марта 2018 | 20:22
captain_: Очень интересно будет сравнить приговоры вашего чекнутого Павленского во Франции и вашего же чекнутого пенсионера В России.На что ставите ,либероиды?
olegleon 12 марта 2018 | 19:06
"По словам источника, мужчина ранее лечился у психиатров. "
не вылечили (((
cattt 12 марта 2018 | 19:17
olegleon: captain_:
140 миллионов бы таких мужиков!
lager23 12 марта 2018 | 19:27
olegleon: этот человек пытался..., в отличии от других!
Плохо когда , как скот люди идут в стойло!
olegleon 12 марта 2018 | 19:39
lager23: пытался что? переклинило больного, а СМИ радуются. и никто не говорит, что врачи не долечили человека и отпустили
pusto1 12 марта 2018 | 19:45
the wall
metlag 12 марта 2018 | 20:28
olegleon: Если бы каждый псих поджег стену в ФСБ ... мечты, мечты, мечты.
lager23 12 марта 2018 | 20:30
olegleon: ...пытался что?
---------
Пытался сказать, что он здесь есть, что он человек, а не куча говн@, а как иначе выразить себя, когда всё достало... пустить себе пулю в лоб? ... так это тоже не приветствуется, а обратиться не к кому, государству мы не нужны!
olegleon 12 марта 2018 | 20:47
lager23: а зачем это пытаться говорить? просто будь человеком, веди себя как человек, действуй как человек, работай как человек.
а если он считает, что его не правильно в "дурку" упекли, то подавай в суд и доказывай, что ты не болен, а здоров
liberal_vulgaris 12 марта 2018 | 19:06
Предлагаю считать его павленским и прибить за мошонку к брусчатке на Красной площади. Кто за?
xoxlolox 12 марта 2018 | 19:15
liberal_vulgaris: В принципе , мне нравится , но.... дабы этот перформанс выглядел более художественно мошонку надо прибить к его же лбу ! Получится эдакий Роденовский "Мыслитель", размышляющий о судьбах жертв " кровавого рыжима " , да и хомячье оценит !
diximania1948 12 марта 2018 | 19:24
liberal_vulgaris: Предлагаю вашу мошонку, большинство "за".
lager23 12 марта 2018 | 19:31
diximania1948: diximania1948: xoxlolox: прошу прощения, для "хохлолоха":
выебанько, или лечитесь?
kriimsdyk 12 марта 2018 | 19:08
вс 1991 году фсбшников уже валяли в говне и перьях. Может, повторить?
abuvgrobu 12 марта 2018 | 19:10
Весна. У шизофреников, либероидов и прочих "протестантов" обострение..
diximania1948 12 марта 2018 | 19:27
abuvgrobu: Вот ты голосуешь за Путина, эта болезнь хуже шизофрении и либерализма.
abuvgrobu 12 марта 2018 | 19:50
diximania1948: Мимо, деточка. Я уже лет двадцать пять как вообще не голосую. Ни за тех, ни за этих. Пусть играют в эти игры без меня.
lager23 12 марта 2018 | 19:37
abuvgrobu: дружище, чём простой путераст не человек, чтобы весеннее обострение не коснулось его, тем что гении ближе к свободе, а никчёмные ублюдки к банальной "шизе"?
ha12raz 12 марта 2018 | 19:11
Здесь смелые только безумцы.....остальным не приказано.
caravel2 12 марта 2018 | 19:20
Не надо бы ФСБ поджигать - от говна, когда оно горит, такая вонь идет... Говно нужно просто смывать, как поступают цивилизованные люди.
tour 12 марта 2018 | 19:35
caravel2:
Для ФСБ дверь со стенкой не просто детали интерьера, это символы!
Дверь сожгут, стучать куда будут?
А стенку сломают, куда и как ставить?!?
bloempje 12 марта 2018 | 19:28
Словно ФСБ своего Нюрнберга не дождется!?
andriisavin 12 марта 2018 | 19:32
Есть еще варианты окно, пол, крыша :)
natogrek 12 марта 2018 | 19:45
Псих - псих, а поджег не богодельню. как некоторые не психи, а ФСБ. Довели небось .
piter_ug 12 марта 2018 | 19:47
Видимо, при реновации власти это здание будет не спасти.
Уж больно кровавый след за ним тянется.
colenval 12 марта 2018 | 19:52
Павленский вырвался из кровавых застенков Бастилии?
ladyirina 12 марта 2018 | 19:54
Мелочь - но приятно!
spec71205 12 марта 2018 | 20:05
...как фамилия имя героя ! Он совершил гражданский подвиг! Братан! Крепко жив руку!!! -все только начинается! Будем бить прямой наводкой по главному сортиру!!!!
addi 12 марта 2018 | 20:06
Молодец старина ! Всех, кто наступит на хвост ФСБ, направляют в психушку
с заранее заготовленным диагнозом...
kaplan911 12 марта 2018 | 20:50
Вечно стоящие, не презирайте идущих, даже если те спотыкаются. (С).
У этого пенсионера есть своё мнение. И он его высказал.
Своим дерзким поступком. Молодца!