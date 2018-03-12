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19:02, 12 марта 2018

В Москве пенсионер поджег стену приемной ФСБ

Его задержали. Об инциденте известно пока немного. 66-летний мужчина, который оказался жителем Астрахани, облил горючей жидкостью стену возле приемной ФСБ на Кузнецком Мосту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, задержанный заявил, что устроил поджог в знак протеста. Против чего, не уточняется. По сведениям источника «Интерфакса», инцидент произошел еще вчера. В отношении мужчины был составлен административный протокол о мелком хулигантсве. Затем задержанного направили в психиатрическую больницу. По словам источника, мужчина ранее лечился у психиатров.

Ранее дверь в здании ФСБ на Лубянке поджег художник-акционист Петр Павленский. Его приговорили к штрафу, потом он покинул страну.

Комментарии

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captain_ 12 марта 2018 | 19:04

- А Вы Путин?
- Да.
- О, а скажите что-нибудь по-путински?
- Песков пургу несёт, мой дед Ленину борщ варил, Крым нам пиндосы подбросили, новые ракеты сука сделаем, весь мир в труху блять, нахуй нам мир без России!
- Класс!

equus 12 марта 2018 | 19:41

captain_:
;-)))

kinnlade 12 марта 2018 | 20:22

captain_: Очень интересно будет сравнить приговоры вашего чекнутого Павленского во Франции и вашего же чекнутого пенсионера В России.На что ставите ,либероиды?

olegleon 12 марта 2018 | 19:06

"По словам источника, мужчина ранее лечился у психиатров. "

не вылечили (((

cattt 12 марта 2018 | 19:17

olegleon: captain_:
140 миллионов бы таких мужиков!

lager23 12 марта 2018 | 19:27

olegleon: этот человек пытался..., в отличии от других!
Плохо когда , как скот люди идут в стойло!

olegleon 12 марта 2018 | 19:39

lager23: пытался что? переклинило больного, а СМИ радуются. и никто не говорит, что врачи не долечили человека и отпустили

pusto1 12 марта 2018 | 19:45

the wall

metlag 12 марта 2018 | 20:28

olegleon: Если бы каждый псих поджег стену в ФСБ ... мечты, мечты, мечты.

lager23 12 марта 2018 | 20:30

olegleon: ...пытался что?
---------
Пытался сказать, что он здесь есть, что он человек, а не куча говн@, а как иначе выразить себя, когда всё достало... пустить себе пулю в лоб? ... так это тоже не приветствуется, а обратиться не к кому, государству мы не нужны!

olegleon 12 марта 2018 | 20:47

lager23: а зачем это пытаться говорить? просто будь человеком, веди себя как человек, действуй как человек, работай как человек.
а если он считает, что его не правильно в "дурку" упекли, то подавай в суд и доказывай, что ты не болен, а здоров

liberal_vulgaris 12 марта 2018 | 19:06

Предлагаю считать его павленским и прибить за мошонку к брусчатке на Красной площади. Кто за?

xoxlolox 12 марта 2018 | 19:15

liberal_vulgaris: В принципе , мне нравится , но.... дабы этот перформанс выглядел более художественно мошонку надо прибить к его же лбу ! Получится эдакий Роденовский "Мыслитель", размышляющий о судьбах жертв " кровавого рыжима " , да и хомячье оценит !

diximania1948 12 марта 2018 | 19:24

liberal_vulgaris: Предлагаю вашу мошонку, большинство "за".

lager23 12 марта 2018 | 19:31

diximania1948: diximania1948: xoxlolox: прошу прощения, для "хохлолоха":
выебанько, или лечитесь?

kriimsdyk 12 марта 2018 | 19:08

вс 1991 году фсбшников уже валяли в говне и перьях. Может, повторить?

abuvgrobu 12 марта 2018 | 19:10

Весна. У шизофреников, либероидов и прочих "протестантов" обострение..

diximania1948 12 марта 2018 | 19:27

abuvgrobu: Вот ты голосуешь за Путина, эта болезнь хуже шизофрении и либерализма.

abuvgrobu 12 марта 2018 | 19:50

diximania1948: Мимо, деточка. Я уже лет двадцать пять как вообще не голосую. Ни за тех, ни за этих. Пусть играют в эти игры без меня.

lager23 12 марта 2018 | 19:37

abuvgrobu: дружище, чём простой путераст не человек, чтобы весеннее обострение не коснулось его, тем что гении ближе к свободе, а никчёмные ублюдки к банальной "шизе"?

ha12raz 12 марта 2018 | 19:11

Здесь смелые только безумцы.....остальным не приказано.

caravel2 12 марта 2018 | 19:20

Не надо бы ФСБ поджигать - от говна, когда оно горит, такая вонь идет... Говно нужно просто смывать, как поступают цивилизованные люди.

tour 12 марта 2018 | 19:35

caravel2:
Для ФСБ дверь со стенкой не просто детали интерьера, это символы!
Дверь сожгут, стучать куда будут?
А стенку сломают, куда и как ставить?!?

bloempje 12 марта 2018 | 19:28

Словно ФСБ своего Нюрнберга не дождется!?

(комментарий скрыт)

andriisavin 12 марта 2018 | 19:32

Есть еще варианты окно, пол, крыша :)

natogrek 12 марта 2018 | 19:45

Псих - псих, а поджег не богодельню. как некоторые не психи, а ФСБ. Довели небось .

piter_ug 12 марта 2018 | 19:47

Видимо, при реновации власти это здание будет не спасти.
Уж больно кровавый след за ним тянется.

colenval 12 марта 2018 | 19:52

Павленский вырвался из кровавых застенков Бастилии?

ladyirina 12 марта 2018 | 19:54

Мелочь - но приятно!

spec71205 12 марта 2018 | 20:05

...как фамилия имя героя ! Он совершил гражданский подвиг! Братан! Крепко жив руку!!! -все только начинается! Будем бить прямой наводкой по главному сортиру!!!!

addi 12 марта 2018 | 20:06

Молодец старина ! Всех, кто наступит на хвост ФСБ, направляют в психушку
с заранее заготовленным диагнозом...

kaplan911 12 марта 2018 | 20:50

Вечно стоящие, не презирайте идущих, даже если те спотыкаются. (С).
У этого пенсионера есть своё мнение. И он его высказал.
Своим дерзким поступком. Молодца!

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