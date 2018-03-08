МХТ имени Чехова предупреждает зрителей об изменениях в афише

Помощник художественного руководителя по работе со СМИ Мария Малкина сказала «Эху Москвы», что пока решение принято только по сегодняшнему дню. Она предложила зрителям, купившим билеты, уточнять информацию ближе к спектаклям.

Что касается глобальных планов МХТ имени Чехова, все идеи Олега Табакова по развитию театра будут воплощаться в жизнь. Об этом сказал агентству ТАСС первый заместитель художественного руководителя Юрий Кравец.

Актер и режиссер, художественный руководитель МХТ Олег Табаков скончался сегодня на 83-м году жизни. Последние месяцы он тяжело болел. Прощание пройдет 15 марта в МХТ имени Чехова, сообщает агентство РИА Новости. Мэру Москвы Сергею Собянину направлено обращение с просьбой похоронить Табакова на Новодевичьем кладбище, рассказал источник агентства «Интерфакс». Он уточнил, что этот вопрос сейчас обсуждается.