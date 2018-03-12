Кандидат в президенты РФ Грудинин выступает за снятие моратория на смертную казнь для педофилов и серийных убийц

Кандидат в президенты РФ Павел Грудинин выступает за снятие моратория на смертную казнь для педофилов и серийных убийц. Об этом он рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Я за то, чтобы снять мораторий на смертную казнь для педофилов, для маньяков», — сказал он.