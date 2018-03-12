Кандидат в президенты РФ Грудинин выступает за снятие моратория на смертную казнь для педофилов и серийных убийц
Кандидат в президенты РФ Павел Грудинин выступает за снятие моратория на смертную казнь для педофилов и серийных убийц. Об этом он рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».
«Я за то, чтобы снять мораторий на смертную казнь для педофилов, для маньяков», — сказал он.
Комментарии5
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russkie_za_sverjenie 12 марта 2018 | 18:14
Для педофилов смертная казнь?)))) Володя вздрогнул))))))))
vasilevich58 12 марта 2018 | 18:30
...а так же для террористов, предателей, экстремистов, белоленточников, мыслепреступников, несогласных. жидко апплодирующих узурпатору.
Далеко пойдёт этот "бизнесмен".
bratec_kot 12 марта 2018 | 18:24
Ну вот, часть электората потерял))))
mews Михаил Степанцов 12 марта 2018 | 18:30
"Кандидат" в президенты Грудинин искренне верит, что, хотя у него уже нашли "золотой батон", кучу счетов за границей, огромное количество бывших сотрудников, выселенных с грудными детьми на мороз, ограбленных бывших совхозников, молодую любовницу, а в ближайшие пару дней явно найдут и что-нибудь похлеще...
... но пару эпизодов убийств (чтобы был "серийным") или один эпизод педофилии у него ну никогда не найдут, нет...
alexander25101977 12 марта 2018 | 18:31
Смертная казнь для педофилов у нас никогда и не была предусмотрена, так что о моратории тут вообще нет смысла говорить. Что касается отмены моратория для отдельных категорий преступников - не получится. Нужно снимать весь мораторий как комплексный юридический запрет. Грудинин, подучи юрматчасть, пока гастарбайтеры клубнику у тебя собирают, всё равно делать не хер.