Не стало Олега Табакова

Всенародно любимый артист и режиссер скончался сегодня в Москве на 83 году жизни.

Кончину народного артиста СССР, художественного руководителя Московского художественного театра имени Чехова и «Табакерки» подтвердили в пресс-службе МХТ. Там уточнили, что Олег Павлович умер сегодня в больнице.

В конце ноября стало известно, что артист госпитализирован в Первую градскую в крайне тяжелом состоянии. Его сын Антон, говорил, что у отца воспаление легких. В «Табакерке» сказали, что режиссер проходит плановое обследование и о реанимации речи не идет. Позднее в СМИ появлялась информация, что его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Спектакли с участием артиста были отменены.

Олег Табаков родился в 1935 году в Саратове в семье врачей. Там же закончил школу. На выбор будущей профессии повлияли занятия в театральном кружке «Молодая гвардия» Саратовского дворца пионеров и школьников. В 1953-м Табаков поступил в Школу-студию МХАТ на курс народного артиста СССР Василия Топоркова. Уже на третьем курсе в 20-летнем возрасте сыграл в фильме «Саша вступает в жизнь». Всего за свою творческую карьеру он снялся более чем в 120 фильмах, в том числе «Чистое небо», «Война и мир», «Достояние республики», «Д'Артаньян и три мушкетера», «Несколько дней из жизни Обломова», «Семнадцать мгновений весны», «Москва слезам не верит», «Мэри Поппинс, до свидания!», «Человек с бульвара Капуцинов».

Голосом Табакова говорили и герои популярных мультфильмов. Самым ярким персонажем стал кот Матроскин из Простоквашино.

Табаков сыграл и в более ста театральных постановках. Он был самым молодым из шести основателей «Современника». Вместе с Олегом Ефремовым Табаков вошел в Студию молодых актеров, из которой затем вырос легендарный театр. В 80-х, оставаясь в «Современнике» на «разовых» ролях, он перешёл во МХАТ, а 2000-м возглавил Московский Художественный театр им. А. П. Чехова. Одновременно с работой в прославленных коллективах Табаков основал и свой собственный театр. В 1978 году состоялась премьера в подвале на Чаплыгина, ставшем в дальнейшем знаменитой «Табакеркой».

Одним из последних спектаклей, в котором блестяще исполнил главную роль Табаков, стал «Юбилей ювелира», поставленный Константином Богомоловым в МХТ им. Чехова в 2015 году.

При этом, самым главным достижением в своей жизни сам Табаков называл «воспитание учеников». Счастлив он был и оттого, что на свет появились четверо его детей, младший родился, когда Олегу Павловичу был 71 год.

Табаков оставил бесчисленное множество выдающихся ролей, сказал Эху коллега-актер Александр Пашутин.

«Он величайший актер. Я его очень любил и имел счастье с Олегом Павловичем сниматься в двух картинах. Потрясающий, редкий актер, ни с чем несравнимый талант, и педагог — таких актеров вырастил. Для меня это известие – кошмар. Я понимаю, что у всех жизнь земная до определенного времени, но он такой блистательный партнер был. И выдающийся актер. И такая веха и в театральном, и в киноискусстве, и в педагогике», — сказал он.

Олег Табаков был великим артистом, на которого стоит равняться, сказал в эфире канала РЕН актер театра и кино Валентин Гафт.

Выдающейся личностью назвала Табакова актриса Людмила Чурсина.

«Это невероятная печаль, что от нас ушел такой удивительный артист, такая мощная деятельная личность. Он создал так много и на экране, и на сцене, и в театре. И актеры, которых обожал и воспитывал… Хочу выразить соболезнования близким, родным, друзьям и театру, и нашей культуре, что мы лишились такого удивительного яркого человека, энергетически заряженного на добро, такой личности», — сказала она.

Это был очень светлый человек – вспоминает актриса Валентина Талызина.

«Это очень, очень грустно. Мы с ним жили вместе на Трифоновке в общежитии. Веселый был, с юмором, легкий, отзывчивый человек. Очень отзывчивый. Ничего плохого про него нельзя сказать», — сказала она.

Олег Табаков неоднократно был гостем радиостанции «Эхо Москвы». В последний раз это было в 2010 году. он рассказывал, что всегда получал большое удовольствие от работы.

В связи с кончиной Олега Табакова МХТ имени Чехова и «Табакерка» отменили все спектакли 12, 13 и 14 марта. Прощание с Табаковым состоится в Художественном театре. Дата будет известна позже.

Олега Табакова могут похоронить на Новодевичьем кладбище, — рассказал «Интерфаксу» источник в столичной мэрии. По словам собеседника агентства, такое обращение направлено мэру Собянину. Сейчас этот вопрос обсуждается.