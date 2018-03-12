На центральную площадь Владивостока сгрузили горы грязного снега, собранного на улицах города

Мэр Виталий Веркеенко написал на своей странице в Фейсбуке, что нерационально тратить бюджет весной на транспортировку снега – его прямо на площади переработают с помощью мобильных снегоплавильных установок. А пока детям горки на радость, — добавил мэр.