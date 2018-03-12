На центральную площадь Владивостока сгрузили горы грязного снега, собранного на улицах города
Мэр Виталий Веркеенко написал на своей странице в Фейсбуке, что нерационально тратить бюджет весной на транспортировку снега – его прямо на площади переработают с помощью мобильных снегоплавильных установок. А пока детям горки на радость, — добавил мэр.
Комментарии16
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ludvig14 12 марта 2018 | 17:40
А пока детям горки на радость, — добавил мэр
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Типа, пусть детишки не только катаются, но и травятся понемногу.
В грязном снеге половина таблицы Менделеева, не говоря уже про заразу оставленную животными и птицами.
Молодец мэр! своих детишек, небось, туда не пускаешь?
sergeev67 12 марта 2018 | 17:45
ludvig14: Типа, пусть детишки не только катаются, но и травятся понемногу.
Можно еще таллием сдобрить. Это нынче в тренде.
niknik 12 марта 2018 | 17:51
ludvig14: Зато мы на Сирию кидаем ярды не считая! Во как! Круть! В Владик пусть хоть ховном топит!
tat1947 12 марта 2018 | 18:06
ludvig 14 господа, да это же тренировка Служб во Владике, а вдруг пипл не одобрит цифирки Элочки 19 марта... ну они на улицы, хотим проверить ваши бумажки. а тут ГОРЫ СНЕА - не пройти ни проехать,... Эх непонятливые Этож тактика победителей!!!!!!
gvs 12 марта 2018 | 17:41
А не перенять ли Собянину опыт дальневосточного коллеги? )))
fikus74 12 марта 2018 | 17:46
gvs: они уже переняли - сейчас потеплеет и жилищник будет с обочен снег на проезжую часть выбрасывать.
ludvig14 12 марта 2018 | 17:42
когда человеку не важно, думать или сидеть. орган-то один, не задействованный только в положении стоя.
ze_danil 12 марта 2018 | 17:44
там от площади у мэрии до набережной и ста метров не будет
не понимаю зачем во Владивостоке вообще снег плавить - сгружай в окиян и хрен бы с ним (грязнее уже не будет)
ludvig14 12 марта 2018 | 17:52
ze_danil: а вот не положено, именно по той причине, по которой своих детишей мэр на эти горки не пускает.
ed10075 12 марта 2018 | 17:50
Вот бы в эту грязную кучу мэра мордой потыкать, - ему на радость.
Сразу нашлись бы и средства на уборку грязного снега.
bratec_kot 12 марта 2018 | 17:54
Какие мобильные установки? Нерационально это, само растает к июлю.
world_nail 12 марта 2018 | 17:54
Умница, мэрин. Прям целый Лобачевский.
ura_123 12 марта 2018 | 17:55
Нерационально тратить бюджет весной,ежели он уже "освоен" ещё в начале января)))
cozy 12 марта 2018 | 18:09
Сергей Семеныч, инициативу подхватим? Красная площадь ждет. А потом мы на снежной горе напишем "Навальный" ))))))))))))))
dft 12 марта 2018 | 18:18
cozy: уже. Добро пожаловать на миусскую площадь и прилегающие улицы
dft 12 марта 2018 | 18:20
dft: А на сугробе "грудинин" написали. Не помогло.