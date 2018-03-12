По факту отравления таллием сотрудников ТАНТК им. Г. М. Бериева возбуждено уголовное дело
По факту отравления таллием сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса возбуждено уголовное дело. Расследование идет по статье об умышленном причинении вреда здоровью. О массовом отравлении на авиазаводе стало известно в начале марта. За медицинской помощью обратились около сорока человек. Руководство предприятия не сразу признало факт отравления, а затем выдвинуло версию о том, что таллий был добавлен сотрудникам в воду или в пищу. По данным местных властей, этот тяжелый металл не используется ни на одном предприятии в Таганроге.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
ura_123 12 марта 2018 | 17:42
Обама под покровом ночи...
perrrkele_sattan 12 марта 2018 | 17:46
Отрава в еде? Сразу приходит на ум повар путина Пригожин (который Ему не друг) или Очередная "тренировка" ФСБ?
В любом случае: лучше бы на кремлёвских недопырках тренировались.
kir_pich_101 12 марта 2018 | 17:49
В Расее жизнь - копейка...
olegleon 12 марта 2018 | 17:54
может это ответка Британии за Литвиненко?
ura_123 12 марта 2018 | 18:03
olegleon: алежек,ты как чего .. прокомментируешь,хоть стой,хоть падай)))
Может наоборот,в Англии ответка за Таганрог? А то по срокам не срастается..
olegleon 12 марта 2018 | 18:17
ura_123: ты опять демонстрируешь свою тупость? неужели Литвиненко "напоили чаем" только в прошлом году? ))))))))
или ты так торопился написать пост и хапнуть лайки, что даже не дочитал мой текст? )))
equus 12 марта 2018 | 17:55
Однако...