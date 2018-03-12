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17:30, 12 марта 2018

Тереза Мэй этим вечером может публично заявить о причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля

Премьер Великобритании Тереза Мэй этим вечером может публично заявить о причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Ее выступление по этом делу ожидается через два часа.
Сегодня журналист Би-би-си задал президенту России вопрос о том, несет ли Москва ответственность за отправление Скрипаля? «Вы там разберитесь у себя, а потом мы с вами будем это обсуждать», — ответил Владимир Путин.

Комментарии

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russkie_za_sverjenie 12 марта 2018 | 17:34

Бугага))))) Кааааарлииик!!! Гаага ждет тебя)))

danko_pidla 12 марта 2018 | 17:39

russkie_za_sverjenie: а тебя ждёт дурдом с бабкой1.

golodomorr_ce_hohlokost 12 марта 2018 | 17:40

"Йэхомацы" с раннего утра каждые полчаса пизтит о возможных санкциях Великобритании. Уже никаких нервов не хватает: давайте ужо свои санкции!

ludvig14 12 марта 2018 | 17:54

golodomorr_ce_hohlokost: порви свой паспорт и британской визой! вот тебе и будут санкции :)

boooben 12 марта 2018 | 17:56

Уверен - если хорошо покопаться, то легко выяснится что и т.н. "БРЭКСИТ" = спецоперация российских спецслужб с целью раскола и ослабления Европы.

komiccap_nkvd 12 марта 2018 | 17:55

golodomorr_ce_hohlokost: наш 45й полк ВДВ, эти санкции на завтрак ест

ginbin_ 12 марта 2018 | 18:07

golodomorr_ce_hohlokost: Это чтобы в кремле булки не расслабляли.

kokapu 12 марта 2018 | 17:42

russkie_za_sverjenie: Бугага))))) Кааааарлииик!!! Гаага ждет тебя)))
--------------
Лучше новый Нюренберг.

neyexo 12 марта 2018 | 17:46

kokapu: лучше наши доблестные чекисты - я в них верю

kokapu 12 марта 2018 | 17:52

neyexo: Приравнять ЧК и его наследников к Гестапо. Хотя Гестапо до ЧКГБ расти и расти. Вернее, падать и падать. На чекистах крови в разы больше.

vor_mbh_yo_xaxa 12 марта 2018 | 17:53

М-да... Терэза - нетвэрэза...

splin2 12 марта 2018 | 17:58

vor_mbh_yo_xaxa: Терэза - нетвэрэза..., //

А Путин в своем репертуаре. Вы там разберитесь, как В США разобрались с поварятами Пригожина и документ мне на стол.)))

splin2 12 марта 2018 | 18:04

Интересно, отрава была,как в Нотр-Даме, или поновее, вот в чем вопрос ?

vezdehod 12 марта 2018 | 18:03

Владимир Владимирович продолжает Хамить журналистам, но - ответ. всё равно держать придётся.

olegleon 12 марта 2018 | 17:34

шестой час Эхо это дублирует. видимо, кому-то эта новость очень понравилась

metalug 12 марта 2018 | 17:38

olegleon: Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй «близка к тому, чтобы предъявить России официальные обвинения» в попытке отравить бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь нервно-паралитическим веществом. Об этом в понедельник пишет Times.

По информации издания, разведка и полиция готовы представить Терезе Мэй доказательства того, что за покушением на убийство Скрипаля стоит Россия.

Заседание совета национальной безопасности, на котором главе правительства доложат о последних результатах расследования инцидента в Солсбери, состоится в Лондоне в первой половине дня. Мэй может выступить с официальным заявлением, в котором возложит ответственность за отравление Скрипаля на Москву, сразу после заседания.

estamp 12 марта 2018 | 17:43

metalug: Не понятно. То ли "разведка и полиция готовы представить Терезе Мэй доказательства" и еще не представили. То ли она уже готова озвучить. Или она просто прочтет чей-то текст, как дикторша на БиБиСи?

Ну так любопытно будет посмотреть. Ведь бриты должны будут и убийцу предъявить. Не комильфо будет просто сказать, что "у Путина был мотив", а?

olegleon 12 марта 2018 | 17:52

metalug: она к этому всегда близка, т.к. работа у неё такая, а футбольные функционеры на неё активно давят. как и политики. только политику легко обвинить кого угодно, а ПМ обязана будет ещё и фаты предоставить. а вот с этим большие проблемы, судя по сообщениям.

и кстати, заседание National Security Council давно закончилось. пока Тереза молчит как Чарли Чаплин

idruker 12 марта 2018 | 17:40

olegleon: Ну в общем да. Если чопорная Британия вышла из себя, значит дело очень серьезное, и одними ухмылками РФ не отделается

ross1919 12 марта 2018 | 17:48

idruker: Вышла из ЕС, вышла из себя! Какой ужос! Хомки обосрались!

olegleon 12 марта 2018 | 18:00

idruker: а 15 лет назад Британия из себя не выходила, трясясь в истерике "Ирак может применить против Британии ОМП в течение 48 часов!". не ПМ ли тогда обвинял Саддама, а потом выяснилось, что тот ни то что не мог применить ОМП, но у него даже не было что применять.
но истерика была похожая. как и обвинения

idruker 12 марта 2018 | 18:04

olegleon: Пока что в истерике бьешься ты. А Ирак 15 лет был такой же непредсказуемый социопат, как сегодня Северная Корея или Россия. Так что опасения были обоснованы, и слава богу одним режимом в мире месте, хотя и потребовалось все 15 лет чтобы навести там относительное спокойствие.

olegleon 12 марта 2018 | 18:15

idruker: чудилка, было сказано не опасение, а у нас есть факты. и за эту откровенную ложь, приведшую к гибели десятков граждан СК и десятков тысяч иракцев, до сих пор никто не понёс ответственности.

idruker 12 марта 2018 | 18:32

olegleon: Лапочка, Ирак нарывался на то, чтобы его показательно выпороли, уже давно: агрессией против Кувейта, Ирна, поддерржкой палестинских смертников, хим. оружием против курдов, отказом от сотрудничества с международными инспекторами. Этот гнойник надо было вскрывать еще в 1991 году, но человеколюбивому западу очень не хотелось применять силу. Так что даже если бы Пауэлл слегка приврал, большой беды бы не было - остальные доказанные факты налицо, а наличие ОМП - это только для эмоционального воздействия на западных обывателей.

Возвращаяйсь к сегодняшнему дню: Россия давно уже нарывается на показательную порку. Пусть даже она не будет строго военными средствами, как с Ираком, по понятным причинам.

alehan000074 12 марта 2018 | 18:16

olegleon: а 15 лет назад Британия из себя не выходила, трясясь в истерике "Ирак может применить против Британии ОМП в течение 48 часов!".
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Какая истерика? ты о чем? просто США/Британия/НАТО отпендюрили 500 тыс армию саддама со всеми его мигами, танками и даже российскими советниками, ну а потом еще самого саддама отловили и повесили за применение хим оружия против своего же населения. Однох сволочью меньше....Причем отпендюрили эффектно и быстро - всего за 2 недели, а путираша даже и не пикнула:)) пожалуй разгромов такого масштаба и такой большой армии в такие быстрые сроки не было со времен разгрома, который немецкий вермахт устроил красной армии летом 1941 г....

daos15 12 марта 2018 | 17:40

olegleon: Заявит, что есть подозрения и т.д )))

alehan000074 12 марта 2018 | 17:42

olegleon: британцам всего-то надо отравить пару ботоксных крыс в кремле да рублёвке в ответ, и проблема будет почти решена.. Ну а вот всей России остальной не мешало бы нюхнуть нашатыря чтобы выйти из милитаристко-гопнического угара...

olegleon 12 марта 2018 | 18:02

alehan000074: для этого британцам надо яица иметь. а последним британцем, у которого они были, была баронесса Тэтчер. поэтому то её статуя стоит в парламенте, а её последователей нет.

alehan000074 12 марта 2018 | 18:10

olegleon: ты ошибаешься, когда принимаешь обычную британскую корректность и сдержанность за отсутствие яиц, а гопничество и привычное хамство путина в стиле советской зоны за крутость. Даже если взять последние 25 лет, то именно НАТО (а НАТО - это США + Британия) отпендюрили всех путинских гавносоюзников от милошевича до саддама и каддафи и продолжают хозяйничать в сирии.

olegleon 12 марта 2018 | 18:13

alehan000074: я не ошибаюсь. и именно поэтому последние 25 лет Британию начали называть "американская болонка". только подтявкивать умеет.

idruker 12 марта 2018 | 18:17

olegleon: Ты не ошибаешься. Действительно в последнее время Британию называют американской болонкой. Так же как другие страны запада называют американскими подстилками. Соответственно Канаду называют американским сырьевым придатком. А саму Америку называют пиндостаном. Осталось только вспомнить, кто раздает эти высокохудожественные "оценки".

alehan000074 12 марта 2018 | 18:42

olegleon: Но факты говорят обратное - если США куда-либо заходит с 80 тыс армией, то естественно рядом идет 20-30 тыс контингент из Британии. И роль Британии (нашего самого главного союзника) всегда очень существенна. Н-р, ВС США брали Багдад, а в то же время британские войска освобождали от саддамской сволочи Басру - 2-й город в стране. Да, в то время как британцы и американцы расхерачивают целые террористические государства, в кремле крысы предпочитают высказывать озабоченность и что-то там блеять про очередную хрень, не имеющюю аналогов в мире:))) конечно, если тебе приятней думать обратное, то на здоровье..:)))

ross1919 12 марта 2018 | 18:07

alehan000074: германцам всего-то надо было в 1941 году захватить Москву да расстрелять евреев и комиссаров, и проблема была решена. Но из-за чего-то европейцы обосрались...

kinnlade 12 марта 2018 | 17:44

olegleon: Не то слово!!! Вот увидишь , после выступления курицы, либерасты из штанов выпрыгивать станут, и кстати расследование было проведено чрезвычайно быстро! Шерлок наш Хомс не дремлет

ludvig14 12 марта 2018 | 17:57

olegleon: будем ндеяться, что вечером услышим, таки, фамилию нового депутата в госдуму от единой россии

kara 12 марта 2018 | 17:43

как вечером??!!!
а утром нельзя было про вечер написать?!

neyexo 12 марта 2018 | 17:43

рашу тудей пусть позовет о организуент перевод на русский

perestarok 12 марта 2018 | 17:44

"Тереза Мэй этим вечером может публично заявить о причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля"

Так в Брите об этом давно заявили, ещё до отравления.

kokapu 12 марта 2018 | 17:45

Сегодня журналист Би-би-си задал президенту России вопрос о том, несет ли Москва ответственность за отправление Скрипаля? «Вы там разберитесь у себя, а потом мы с вами будем это обсуждать», — ответил Владимир Путин.
-----------------
Похоже, "пургу гонит" не только Песков, но и его шеф

benin_papa__ 12 марта 2018 | 18:33

kokapu:
" У себя" британцы разберутся, без сомнения.
Но вот станут ли это с товарищем Путиным обсуждать, большой вопрос.
Обычные кривляния на тему "настамнет" и "вывсёврёте" уже порядком поднадоели.
А обсуждать реальность шахидообразной готовности РФ весь Глобус в ядерной войне сжечь, вообще никому не интересно. Кроме самих шахидообразных верных ленинцев-сталинцев, верных аллаховцев и верных чучхэистов. Компашка ещё та...
Даже СССР ставил своей целью свержение капитализма, как общественно-политического строя. А не уничтожение американских водителей автобусов, кухарок, разносчиков пиццы и прочих пролетариев, как таковых.
Чтоб не жили.
Так что по оголтелости постсоветский советский народ совдеповских хомо советикусов уже переплюнул.

zolingen 12 марта 2018 | 17:50

Ну кто- то должен был начать. Англичанам респект и извинения.

fr_perren 12 марта 2018 | 17:52

Сдаётся мне что наш так наз. "президент" уже нихрена нигде и ничего не контролирует.

kokapu 12 марта 2018 | 17:54

fr_perren: Мсье Франсуа, наш Президент контролирует только то, что его интересует - денежные потоки.

fr_perren 12 марта 2018 | 18:15

kokapu: Вы правы к сожалению.Жизнь висит на нитке, а думает о прибытке.

komiccap_nkvd 12 марта 2018 | 17:53

Тереза Мей получила анонимное письмо от росийских спецслужб, от том что уже сегодня может быть отравлена ликвидаторами ГРУ, если попытается выступить с заявлением и объявить об ответных мерах
\ The Guardian \

stakanoff 12 марта 2018 | 17:55

Целый день стращают этой Мелкобританией. Родили бы уже...

demokratru 12 марта 2018 | 17:56

то, что они рассадник толерастов и террористоов, пусть тоже эта Мэй заявит. И что в этом тоже Путин виноват. Ведь, как мы здесь все знаем, у западных ушакалов мозги окончательно поплыли...

sg73 12 марта 2018 | 17:56

Ебать они дебилы. И считают что все воокруг такие. ЩАс заверещат что это химическая атака на саму Англию.
Я б на месте Терезы Мэй не кушал бы в своей столовке до понедельника. Ради хорошего дела (очернить Россию) и премьерки не жалко.

ha12raz 12 марта 2018 | 18:03

Похоже, в Кремле паника, вона как савушкинских нагнали, как они тут огрызаются, методичку порвали

komandarm_68 12 марта 2018 | 18:04

Ещё не родила?
)

che21 12 марта 2018 | 18:14

Путин полный бездарь простых вещей ,толком сделать не может,а отвечать придется

zhrv 12 марта 2018 | 18:17

Кто-то хотел, чтобы с ним снова начали разговаривать. Вот и поговорят...

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