Премьер Великобритании Тереза Мэй этим вечером может публично заявить о причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Ее выступление по этом делу ожидается через два часа.

Сегодня журналист Би-би-си задал президенту России вопрос о том, несет ли Москва ответственность за отправление Скрипаля? «Вы там разберитесь у себя, а потом мы с вами будем это обсуждать», — ответил Владимир Путин.