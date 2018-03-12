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17:30, 12 марта 2018

Территория вокруг британского парламента оцеплена из-за обнаружения подозрительного вещества

Об этом сообщает агентство «Рейтер». На месте работает полиция. Других подробностей пока нет.

Комментарии

27

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a_111111 12 марта 2018 | 17:35

Похоже после Скрипаля паника...

patrik03 12 марта 2018 | 17:36

Территория вокруг британского парламента оцеплена из-за обнаружения подозрительного вещества...

Тереза Мэй от страха наложила?

danko_pidla 12 марта 2018 | 17:37

patrik03: Путин?

alehan000074 12 марта 2018 | 17:49

danko_pidla: что Путин? поссал мимо туалета как в чужую пробирку возле британского парламента?

zztop1960 12 марта 2018 | 17:44

a_111111: Похоже к российской распальцовке подкрадывается песец , осталось РФ максимум жить 10-15 лет , думаю и того меньше

vor_mbh_yo_xaxa 12 марта 2018 | 17:49

На территории мелкобританского парламента... обнаружен очередной клоунский высер борьки джонсона?
;-D

budweiser23 12 марта 2018 | 18:00

zztop1960: осталось года три максимум до наступления необратимых процессов никроза государства...
Спасибо Путену за это!

kinnlade 12 марта 2018 | 18:02

zztop1960: Ты бы лучше детей в своей литве делал, говорят у вас там население сокращается

olegleon 12 марта 2018 | 17:45

a_111111: это уже не паника, а истерика.

irdo 12 марта 2018 | 17:50

olegleon:
: это уже не паника, а истерика.
===========
Вспомнилось, как истерили СМИ и рос.население после взрывов на Гурьянова и терактов в метро.

olegleon 12 марта 2018 | 17:57

irdo: разница в том, что там много людей погибло, а тут никто не погиб. даже предатель.

budweiser23 12 марта 2018 | 18:03

olegleon: согласен, гораздо спокойнее выглядят внезапные исчезновения Путена...всегда лучше ничего не делать, и ждать когда всё образуется само собой....

(комментарий скрыт)

captain_ 12 марта 2018 | 18:05

Табаков умер.. я как то не уследил, он в putinteam успел вступить?

nikto_nikak 12 марта 2018 | 17:43

Просто предупреждение: обвините Россию, так будет со всеми....))))

kara 12 марта 2018 | 17:45

после сливов в СМИ разведок: порошок, крем, гель, аэрозоль и тд,любой предмет будет подозрительным

jblack2 12 марта 2018 | 17:46

Сами себя накручивают.
От этого и истерика....

zolingen 12 марта 2018 | 17:47

С таким соседом есть чего бояться

nersesov 12 марта 2018 | 17:56

zolingen: да, с такими соседями, как норвежцы, испанцы и французы, надо быть на чеку!

andy66 12 марта 2018 | 17:48

чекистам ничего не стоит выкосить половину парламента, вместе с пэрами и лордами...
а потом кривляться и лыбиться фиксатой улыбкой - а че вы нам сделаете, лохи?

Клим Чугункин, стаж (С)

budweiser23 12 марта 2018 | 17:52

Как быстро паранойя охватывает людей, особенно когда Путен размахивает всем чем можно для очередного переназначения...
Моя страна опять превращается в «Империю Зла», пропади всё пропадом!

nersesov 12 марта 2018 | 17:53

Британия в опасности, все на борьбу с врагом !!

kazlevich1949 12 марта 2018 | 18:03

Ну прямо материализация фильма за Джеймса Бонда 007: 007: Спектр - Джеймс Бонд раскрывает тайну существования зловещей организации, известной как «Спектр». Между тем в Лондоне новый руководитель центра по вопросам безопасности молодой и рьяный министр обороны Британии Гэвин Уильямсон (он же тайный руководитель "Спектра") ставит под сомнение работу Бонда и отрицает важность для Британии МИ-6 во главе с "Алексом"...

andrey_yrich__a 12 марта 2018 | 18:05

У страха - глаза велики...

supalov 12 марта 2018 | 18:09

Опять Путин?

supalov 12 марта 2018 | 18:18

supalov: "Вероятно", конечно, только "вероятно". На бОльшее когда-то Велико-Британия больше не способна.

benin_papa__ 12 марта 2018 | 18:19

supalov:
Опять санкции.
И, само собой, опять "нас не любят!!!". Куда же без этого))

komiccap_nkvd 12 марта 2018 | 18:19

сами придумали угрозу, сами ее боятся

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