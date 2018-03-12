Территория вокруг британского парламента оцеплена из-за обнаружения подозрительного вещества
Об этом сообщает агентство «Рейтер». На месте работает полиция. Других подробностей пока нет.
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Об этом сообщает агентство «Рейтер». На месте работает полиция. Других подробностей пока нет.
Комментарии27
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a_111111 12 марта 2018 | 17:35
Похоже после Скрипаля паника...
patrik03 12 марта 2018 | 17:36
Территория вокруг британского парламента оцеплена из-за обнаружения подозрительного вещества...
Тереза Мэй от страха наложила?
danko_pidla 12 марта 2018 | 17:37
patrik03: Путин?
alehan000074 12 марта 2018 | 17:49
danko_pidla: что Путин? поссал мимо туалета как в чужую пробирку возле британского парламента?
zztop1960 12 марта 2018 | 17:44
a_111111: Похоже к российской распальцовке подкрадывается песец , осталось РФ максимум жить 10-15 лет , думаю и того меньше
vor_mbh_yo_xaxa 12 марта 2018 | 17:49
На территории мелкобританского парламента... обнаружен очередной клоунский высер борьки джонсона?
;-D
budweiser23 12 марта 2018 | 18:00
zztop1960: осталось года три максимум до наступления необратимых процессов никроза государства...
Спасибо Путену за это!
kinnlade 12 марта 2018 | 18:02
zztop1960: Ты бы лучше детей в своей литве делал, говорят у вас там население сокращается
olegleon 12 марта 2018 | 17:45
a_111111: это уже не паника, а истерика.
irdo 12 марта 2018 | 17:50
olegleon:
: это уже не паника, а истерика.
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Вспомнилось, как истерили СМИ и рос.население после взрывов на Гурьянова и терактов в метро.
olegleon 12 марта 2018 | 17:57
irdo: разница в том, что там много людей погибло, а тут никто не погиб. даже предатель.
budweiser23 12 марта 2018 | 18:03
olegleon: согласен, гораздо спокойнее выглядят внезапные исчезновения Путена...всегда лучше ничего не делать, и ждать когда всё образуется само собой....
captain_ 12 марта 2018 | 18:05
Табаков умер.. я как то не уследил, он в putinteam успел вступить?
nikto_nikak 12 марта 2018 | 17:43
Просто предупреждение: обвините Россию, так будет со всеми....))))
kara 12 марта 2018 | 17:45
после сливов в СМИ разведок: порошок, крем, гель, аэрозоль и тд,любой предмет будет подозрительным
jblack2 12 марта 2018 | 17:46
Сами себя накручивают.
От этого и истерика....
zolingen 12 марта 2018 | 17:47
С таким соседом есть чего бояться
nersesov 12 марта 2018 | 17:56
zolingen: да, с такими соседями, как норвежцы, испанцы и французы, надо быть на чеку!
andy66 12 марта 2018 | 17:48
чекистам ничего не стоит выкосить половину парламента, вместе с пэрами и лордами...
а потом кривляться и лыбиться фиксатой улыбкой - а че вы нам сделаете, лохи?
Клим Чугункин, стаж (С)
budweiser23 12 марта 2018 | 17:52
Как быстро паранойя охватывает людей, особенно когда Путен размахивает всем чем можно для очередного переназначения...
Моя страна опять превращается в «Империю Зла», пропади всё пропадом!
nersesov 12 марта 2018 | 17:53
Британия в опасности, все на борьбу с врагом !!
kazlevich1949 12 марта 2018 | 18:03
Ну прямо материализация фильма за Джеймса Бонда 007: 007: Спектр - Джеймс Бонд раскрывает тайну существования зловещей организации, известной как «Спектр». Между тем в Лондоне новый руководитель центра по вопросам безопасности молодой и рьяный министр обороны Британии Гэвин Уильямсон (он же тайный руководитель "Спектра") ставит под сомнение работу Бонда и отрицает важность для Британии МИ-6 во главе с "Алексом"...
andrey_yrich__a 12 марта 2018 | 18:05
У страха - глаза велики...
supalov 12 марта 2018 | 18:09
Опять Путин?
supalov 12 марта 2018 | 18:18
supalov: "Вероятно", конечно, только "вероятно". На бОльшее когда-то Велико-Британия больше не способна.
benin_papa__ 12 марта 2018 | 18:19
supalov:
Опять санкции.
И, само собой, опять "нас не любят!!!". Куда же без этого))
komiccap_nkvd 12 марта 2018 | 18:19
сами придумали угрозу, сами ее боятся