Вместе с кончиной Олега Табакова ушла целая театральная и кинематографическая эпоха – Чурсина
Вместе с кончиной художественного руководителя МХТ им. Чехова Олега Табакова ушла целая театральная и кинематографическая эпоха. Об этом сказала в интервью радиостанции «Эхо Москвы» актриса Людмила Чурсина.
«Это невероятная печаль, что от нас ушел такой удивительный артист, такая мощная деятельная личность. Он создал так много и на экране, и на сцене, и в театре. И актеры, которых обожал и воспитывал… Хочу выразить соболезнования близким, родным, друзьям и театру, и нашей культуре, что мы лишились такого удивительного яркого человека, энергетически заряженного на добро, такой личности», — сказала она.
Олег Табаков скончался 12 марта в московской больнице на 83-м году жизни после продолжительной болезни.
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