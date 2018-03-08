Вместе с кончиной Олега Табакова ушла целая театральная и кинематографическая эпоха – Чурсина

Вместе с кончиной художественного руководителя МХТ им. Чехова Олега Табакова ушла целая театральная и кинематографическая эпоха. Об этом сказала в интервью радиостанции «Эхо Москвы» актриса Людмила Чурсина.

«Это невероятная печаль, что от нас ушел такой удивительный артист, такая мощная деятельная личность. Он создал так много и на экране, и на сцене, и в театре. И актеры, которых обожал и воспитывал… Хочу выразить соболезнования близким, родным, друзьям и театру, и нашей культуре, что мы лишились такого удивительного яркого человека, энергетически заряженного на добро, такой личности», — сказала она.

Олег Табаков скончался 12 марта в московской больнице на 83-м году жизни после продолжительной болезни.