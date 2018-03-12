Пассажир умер в аэропорту Домодедово на борту самолета перед вылетом в Анталию
Об этом сообщил источник агентства «Интерфакс» в экстренных службах. По его словам, к лайнеру Уральских авиалиний подъехала «скорая помощь», но спасти пассажира не удалось. Вылет самолета откладывается.
Комментарии10
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kinnlade 12 марта 2018 | 17:12
Это может случиться только при кровавом режиме , при не кровавом ни ни ни, особенно когда либеры будут у власти все жители России не только умирать не будут, они будут воскрешать и голосовать только за Анального
spb_aborigen 12 марта 2018 | 17:13
kinnlade:
Не смешно паясничаешь, плюшевый.
from_russia_with_boyaryshnik 12 марта 2018 | 17:17
spb_aborigen: Всё у них смешалось в башке , жертвы кокаиновой индустрии и зомбоящика.
kinnlade 12 марта 2018 | 17:27
from_russia_with_boyaryshnik: spb_aborigen: А я боярышника принял вот и понесло
metalug 12 марта 2018 | 17:33
kinnlade: Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй «близка к тому, чтобы предъявить России официальные обвинения» в попытке отравить бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь нервно-паралитическим веществом. Об этом в понедельник пишет Times.
По информации издания, разведка и полиция готовы представить Терезе Мэй доказательства того, что за покушением на убийство Скрипаля стоит Россия.
Заседание совета национальной безопасности, на котором главе правительства доложат о последних результатах расследования инцидента в Солсбери, состоится в Лондоне в первой половине дня. Мэй может выступить с официальным заявлением, в котором возложит ответственность за отравление Скрипаля на Москву, сразу после заседания.
kinnlade 12 марта 2018 | 17:56
metalug: Шерлок Хомс рулит
ostapbey 12 марта 2018 | 17:19
А ведь покупал билет в Крым!!
На соседний самолет!!!!
Рядом..
estamp 12 марта 2018 | 17:37
ostapbey: Отчего-то не сомневался, что найдется хоть один хомячек, который приплетет Крым.
ostapbey 12 марта 2018 | 17:43
estamp: ой....А где сейчас Горный приплетается???
Спасибо что напомнил..
Поищу..и спрошу.
Даже..
ac_dc 12 марта 2018 | 17:45
Што за ХРЕНЬ!!!!
Опять АНГЛИЯ!!!!!