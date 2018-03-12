В Ингушетии экс-председатель регионального отделения ПАРНАС Магомед Хазбиев объявил голодовку в СИЗО
Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство «Интерфакс». Хазбиева обвиняют в незаконном обороте оружия и оскорблении представителя власти. Защита просила выпустить его из СИЗО из-за болезни желудка, однако получила отказ.
Комментарии3
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vor_mbh_yo_xaxa 12 марта 2018 | 17:10
Где ПОРНАС - там порно. /2%, 5 см/
demokratru 12 марта 2018 | 17:11
от жрачки отказывается, на наркоту одну переходит? Ну ну, дело для него привычное....
cattt 12 марта 2018 | 17:11
Там опасно голодать, Кавказ дело темное.