Мосгорсуд признал законным продление ареста двум фигурантам «кокаинового дела»
Они останутся под стражей как минимум до 13 апреля.
Защита Владимира Калмыкова и Иштимира Худжамова, обвиняемых в контрабанде наркотиков из Аргентины в Россию, просила изменить им меру пресечения на домашний арест. В качестве основания указывалось на сотрудничество со следствием, в частности участвовали в следственных экспериментах, чтобы выманить предполагаемого организатора контрабанды в Россию, и имеющиеся заслуги. Так, Калмыков – бывший подводник, награжденный именными часами, и член партии «Единая Россия». На момент задержания он занимал должность гендиректора центра правовых услуг. Апелляция еще одного фигуранта – Али Абянова, сегодня не рассматривалась в связи с нарушениями при ее подаче.
Подозреваемые свою вину не признают, они считают свое задержание провокацией. Оба фигуранта заявили, что предполагаемый организатор контрабанды наркотиков, бизнесмен Андрей Ковальчук, который представлялся «как сотрудник МИД и спецслужб», предложил им заработать на перепродаже «дорогостоящего кофе». Подсудимые объясняют, что у них не было оснований ему не доверять.
Напомним, в ходе масштабной совместной операции спецслужб России и Аргентины удалось пресечь поставку в Москву почти 400 килограммов кокаина. 12 чемоданов с наркотиком обнаружили на территории российского посольства. Ковальчук арестован в Германии, решается вопрос о его экстрадиции.
Комментарии4
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russkie_za_sverjenie 12 марта 2018 | 17:07
Шестерок слили. Кстати, прочитали - один из них единорос и подводник, награжденный именными часами. То есть типичный российский офицер, подтершийся офицерской честью и служащий ворам.
nektorat 12 марта 2018 | 17:10
Да как же так можно то !? А "своих не сдаем " ?? "папа" то знает ??
olegleon 12 марта 2018 | 17:31
"и имеющиеся заслуги. Так, Калмыков –... член партии «Единая Россия»."
шутка дня
ludvig14 12 марта 2018 | 17:47
"...имеющиеся заслуги. Так, Калмыков – бывший подводник, награжденный именными часами, и член партии «Единая Россия». На момент задержания он занимал должность гендиректора центра правовых услуг..."
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Помоему только уже за это его дело следует выделить в отдельное производство добавив к наркотикам еще и "использование служебного положения"?