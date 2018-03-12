Мосгорсуд признал законным продление ареста двум фигурантам «кокаинового дела»

Они останутся под стражей как минимум до 13 апреля.

Защита Владимира Калмыкова и Иштимира Худжамова, обвиняемых в контрабанде наркотиков из Аргентины в Россию, просила изменить им меру пресечения на домашний арест. В качестве основания указывалось на сотрудничество со следствием, в частности участвовали в следственных экспериментах, чтобы выманить предполагаемого организатора контрабанды в Россию, и имеющиеся заслуги. Так, Калмыков – бывший подводник, награжденный именными часами, и член партии «Единая Россия». На момент задержания он занимал должность гендиректора центра правовых услуг. Апелляция еще одного фигуранта – Али Абянова, сегодня не рассматривалась в связи с нарушениями при ее подаче.

Подозреваемые свою вину не признают, они считают свое задержание провокацией. Оба фигуранта заявили, что предполагаемый организатор контрабанды наркотиков, бизнесмен Андрей Ковальчук, который представлялся «как сотрудник МИД и спецслужб», предложил им заработать на перепродаже «дорогостоящего кофе». Подсудимые объясняют, что у них не было оснований ему не доверять.

Напомним, в ходе масштабной совместной операции спецслужб России и Аргентины удалось пресечь поставку в Москву почти 400 килограммов кокаина. 12 чемоданов с наркотиком обнаружили на территории российского посольства. Ковальчук арестован в Германии, решается вопрос о его экстрадиции.