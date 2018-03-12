Скончался основатель модного дома Живанши
Модельер Юбер де Живанши умер в возрасте 91 года, сообщают французские СМИ. Живанши одевал многих знаменитостей, среди которых – актриса Одри Хепберн и бывшая первая леди США Жаклин Кеннеди.
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Модельер Юбер де Живанши умер в возрасте 91 года, сообщают французские СМИ. Живанши одевал многих знаменитостей, среди которых – актриса Одри Хепберн и бывшая первая леди США Жаклин Кеннеди.
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