Скончавшийся худрук МХТ им. Чехова Олег Табаков был светлым и отзывчивым человеком — Талызина
Скончавшийся в Москве на 83-м году жизни художественный руководитель МХТ им. Чехова Олег Табаков был светлым и отзывчивым человеком. Так вспомнила об усопшем в интервью радиостанции «Эхо Москвы» актриса Валентина Талызина.
«Это очень, очень грустно. Мы с ним жили вместе на Трифоновке в общежитии. Веселый был, с юмором, легкий, отзывчивый человек. Очень отзывчивый. Ничего плохого про него нельзя сказать», — сказала она.
В.Талызина отметила высокий профессионализм Олега Табакова – и как актера, и как художественного руководителя.
«Когда его назначили главным режиссером МХТ, я сказала: «Олег, а кого еще?», — вспомнила она.
Олег Табаков скончался в больнице после продолжительной болезни.
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