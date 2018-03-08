Скончавшийся в Москве на 83-м году жизни художественный руководитель МХТ им. Чехова Олег Табаков был светлым и отзывчивым человеком. Так вспомнила об усопшем в интервью радиостанции «Эхо Москвы» актриса Валентина Талызина.

«Это очень, очень грустно. Мы с ним жили вместе на Трифоновке в общежитии. Веселый был, с юмором, легкий, отзывчивый человек. Очень отзывчивый. Ничего плохого про него нельзя сказать», — сказала она.

В.Талызина отметила высокий профессионализм Олега Табакова – и как актера, и как художественного руководителя.

«Когда его назначили главным режиссером МХТ, я сказала: «Олег, а кого еще?», — вспомнила она.

Олег Табаков скончался в больнице после продолжительной болезни.