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Эксклюзив Эха 16:37, 12 марта 2018

Рост зарплат бюджетников накануне выборов – это популистская мера для привлечения электората – директор ИСИ ФБК

Отмечающийся сейчас рост зарплат бюджетников – это популистская мера для привлечения электората, поскольку спланированное исполнение одного из пунктов так называемых «Майских указов» президента РФ Владимира Путина незадолго до выборов 2018 года должно повысить его популярность среди избирателей. Такое мнение высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» директор Института стратегического анализа (ИСИ) компании ФБК Игорь Николаев.
«Естественно, это планировалось заранее и было учтено в бюджете, чтобы накануне голосования за неделю-три эти выплаты состоялись. Чтобы все это было выполнено именно к выборам, потому что эффект с точки зрения привлекательности для избирателей был бы гораздо выше. И, безусловно, это действует», — сказал он.
По мнению И.Николаева, расчет времени выплат произошел, когда верстались федеральные и региональные бюджеты на 2018 год. «Шесть лет назад они еще не думали, что выполнять «Майские указы» будет так сложно», — добавил он.

Комментарии

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huyt 12 марта 2018 | 16:40

Это "повышение"-пустой лозунг. Такое уже было 6 лет назад. А реального повышения для большинства бюджетников как не было, так и нет.

prade 12 марта 2018 | 16:42

Если сейчас увеличат зарплаты и при этом экономика не будет расти, то увеличение зарплат обернется инфляцией, Иными словами, выданные сейчас деньги обесценятся.

huyt 12 марта 2018 | 16:47

prade: И я о том же. без роста экономики всякое повышение зарплат бессмысленно.

metalug 12 марта 2018 | 17:01

prade: Если сейчас увеличат зарплаты и при этом экономика не будет расти, то увеличение зарплат обернется инфляцией, Иными словами, выданные сейчас деньги обесценятся.
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Вы правы. Именно поэтому поэтому зарплаты повышают за неделю до выборов.
радость от повышения будет сейчас, а инфляция после выборов разгуляется.
Но свою роль повышение уже сыграет.

А экономика расти не будет, это все прекрасно понимают, не с чего ей расти.
Нет факторов и причин для роста экономики в России.

alo0000 12 марта 2018 | 17:01

Такое повышение больше похоже на покупку голосов. Крым и "мостовые переходы" больше не работают. Людям нужны деньги. Но на фоне 400 млрд выдающихся бузинесменов и триллионных трат на оружие, такое повышение смехотворно. А кто компенсирует не купленные ботиночки выросшему ребенку, не купленные лекарства больному, не поездку на курорт, необходимость эконмить на всем прошедшие шесть лет?

ostanovka 12 марта 2018 | 17:17

Интересные эксперименты на своем электората проводит русское правительство.
Подсовывает ему стимулы, рассчитанные на одноклеточных.
И расиянцы всегда реагируют так, как ожидается. То есть как амёбы дизентерийные. Как инфузории туфельки в весенней луже.

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