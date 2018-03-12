Рост зарплат бюджетников накануне выборов – это популистская мера для привлечения электората – директор ИСИ ФБК

Отмечающийся сейчас рост зарплат бюджетников – это популистская мера для привлечения электората, поскольку спланированное исполнение одного из пунктов так называемых «Майских указов» президента РФ Владимира Путина незадолго до выборов 2018 года должно повысить его популярность среди избирателей. Такое мнение высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» директор Института стратегического анализа (ИСИ) компании ФБК Игорь Николаев.

«Естественно, это планировалось заранее и было учтено в бюджете, чтобы накануне голосования за неделю-три эти выплаты состоялись. Чтобы все это было выполнено именно к выборам, потому что эффект с точки зрения привлекательности для избирателей был бы гораздо выше. И, безусловно, это действует», — сказал он.

По мнению И.Николаева, расчет времени выплат произошел, когда верстались федеральные и региональные бюджеты на 2018 год. «Шесть лет назад они еще не думали, что выполнять «Майские указы» будет так сложно», — добавил он.