Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что никогда не излагает свое частное мнение
Так он прокомментировал высказывание Владимира Путина в интервью телеканалу NВС. Президент, в частности, сказал: «Мой пресс-секретарь несёт иногда такую пургу. Я смотрю по телевизору и думаю — чего он там рассказывает, кто ему это поручил?». Песков отметил, что считает подобную критику нормальным рабочим процессом.
Комментарии30
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gvs 12 марта 2018 | 16:38
Перевел стрелки ))) Теперь придется мучительно догадываться, ЧЬЮ пургу гонит Песков )))
huyt 12 марта 2018 | 16:49
gvs: А "печень по асфальту раскатать" это чьё мнение? Песков же об этом говорил после событий 6 мая 2012 года.
haldey 12 марта 2018 | 17:05
huyt: "ходит один с козлиным пергаментом и непрерывно пишет. Но я однажды заглянул в этот пергамент и ужаснулся. Решительно ничего из того, что там написано, я не говорил. Я его умолял: сожги ты бога ради свой пергамент! Но он вырвал его у меня из рук и убежал.
Что то очень похожее! А чем оно похоже? Уровень понимания одного не позволяет понять и передать смысл того, чей уровень значительно выше!
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
Повышайте свою меру понимания!
opiatnovyi63 12 марта 2018 | 17:07
haldey: Они достойны друг друга как два лжеца и пройдохи!
metalug 12 марта 2018 | 17:08
gvs: Да нет, он просто уличил Путина во лжи. Вежливо, конечно.
Чье мнение может излагать пресс-секретарь президента, если оно не его?
Только президента.
Он по должности больше никому не подчиняется.
Это фактически личный представитель президента.
Никто больше давать ему указания не имеет права просто по должности.
profi1962 12 марта 2018 | 16:38
Так значит Путин несет пургу?
kinnlade 12 марта 2018 | 16:40
profi1962: Все либерасты на Эхе несут пургу и ничего ж не происходит
alexander25101977 12 марта 2018 | 16:49
kinnlade: Путриотиха вылезла. Трусы смени, мокрые.
andre_klimov 12 марта 2018 | 16:52
kinnlade:
А что, "либерасты на Эхе" - власть? Неужели из-за них страна залегла в берлогу и никак проснуться не может уже почти 20 лет?
kinnlade 12 марта 2018 | 18:10
andre_klimov: Поспорил бы ,но ведь бессмысленно
hz6691 12 марта 2018 | 16:56
kinnlade: Только они не президенты.
opiatnovyi63 12 марта 2018 | 17:09
kinnlade: Пригожинец излагает свть дела по методичке или осмелился на своё мнение?
malanoff 12 марта 2018 | 17:01
profi1962: Здесь нет никаких противоречий. Песков гонит пургу , а Путин метет метель. У каждого своя работа.
stanislav1975 12 марта 2018 | 16:39
Он не излагает своё мнение, он просто говорит, что думает.
testmeter 12 марта 2018 | 16:40
"Пурга" у него не частная, а общественная
com30 12 марта 2018 | 16:49
testmeter:
Как баксы так себе в карман, а пургу так обществу.
Щедрая душа.))
leon_46 12 марта 2018 | 16:45
Он имел ввиду, что никогда не излагал своего чЕстного мнения.
gregor 12 марта 2018 | 16:46
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что никогда не излагает свое частное мнение
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Песков ,от имени Кремля , опровергает что он Песков .
В девичестве он был Пурга .
com30 12 марта 2018 | 16:47
//Дмитрий Песков сказал, что никогда не излагает свое частное мнение//
Песков спорит с Путиным?
Значит это не Песков гонит пургу, а его шеф пурга гонщик!
Смело, правдиво! Или опрометчиво?
Или Песков уже знает, что после 18 числа он уже не будет прессекретарем Путина?
tag188 12 марта 2018 | 16:48
Во как!
Вчера Путин говорит, что понятия не имеет, кто поручил Пескову нести эту ересь.
Сегодня Песков говорит, что никогда не вырает своего частного мнения.
Вопрос, чье мнение тогда выражает Песков, если это не его личная пурга и не мнение президента?
Может Песков -- агент Госдепа??
sharukin 12 марта 2018 | 16:48
Божья роса?
riots 12 марта 2018 | 16:48
Хорошие вы ребята, только один из вас врет. (с)
ghazaryan_s 12 марта 2018 | 16:52
Всё сошлось: значит пургу гонит путин.
andy66 12 марта 2018 | 16:53
именно это они все будут говорить в Гааге: - "я только озвучивал мнение своего начальника!"
zztop1960 12 марта 2018 | 16:58
В таком случае , не Песков несёт пургу , а Песков несёт путинскую пургу
rash 12 марта 2018 | 16:59
Ай-яй, пнул босса, хоть и реверанс сделал.
zurrog_ 12 марта 2018 | 17:00
"никогда не излагает свое частное мнение"
Врёт. Опять врёт.
bondarenkovg 12 марта 2018 | 17:00
Оба несут пургу, нормальный рабочий процесс.
yazva_sibirskaya 12 марта 2018 | 17:14
Тааак, оба начинают открещиваться от своей брехни
apels 12 марта 2018 | 18:04
Опять пургу несет :)
Просто несет он не свою пургу, а начальника.