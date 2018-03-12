Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что никогда не излагает свое частное мнение

Так он прокомментировал высказывание Владимира Путина в интервью телеканалу NВС. Президент, в частности, сказал: «Мой пресс-секретарь несёт иногда такую пургу. Я смотрю по телевизору и думаю — чего он там рассказывает, кто ему это поручил?». Песков отметил, что считает подобную критику нормальным рабочим процессом.