Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за злоупотребления при госзакупках

Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента. За нарушения предусмотрены штрафы до двухсот тысяч рублей или лишение свободы до семи лет.

Еще одна статья, которую президент предлагает внести в Уголовный кодекс, предусматривает штраф до полумиллиона рублей либо лишение свободы на срок до двенадцати лет за подкуп работника контрактной службы или члена комиссии, которая отвечает за закупки.