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16:32, 12 марта 2018

Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за злоупотребления при госзакупках

Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента. За нарушения предусмотрены штрафы до двухсот тысяч рублей или лишение свободы до семи лет.
Еще одна статья, которую президент предлагает внести в Уголовный кодекс, предусматривает штраф до полумиллиона рублей либо лишение свободы на срок до двенадцати лет за подкуп работника контрактной службы или члена комиссии, которая отвечает за закупки.

Комментарии

8

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huyt 12 марта 2018 | 16:35

Ему самому не смешно от таких своих указов ?

astet 12 марта 2018 | 16:40

huyt: блеск!!!
До сегодняшнего дня, оказывается,
Путин дозволял своим опричникам
воровать при госзакупках?!!
Старик Кабаев из ума не выжил? ;))

evgolius7 12 марта 2018 | 16:42

на 90 % госзакупок сначала сделали секретными...
А как узнать злоупотребления в секретных закупках?

semia 12 марта 2018 | 16:59

А когда он исполнит майские указы? В Мае на Коронации подпишет новые? Или или просто в Июне переподпишет старые и они будут называться июньскими

metalug 12 марта 2018 | 17:15

semia: Это уже идиотизм какой-то. Что просто уголовной ответственности за воровство и взятки уже недостаточно?

grishakras 12 марта 2018 | 16:44

Маразм крепчал

ostapbey 12 марта 2018 | 17:00

ГОСЗАКУПОК???
А ведь фирмачи Миллер и Сечин хитро переглянулись..и
нехорошо посмотрели на Дерипаску..со Фридманом..
Братья Роттенберги хмыкнули..
даже..

alo0000 12 марта 2018 | 17:07

Рассчитано на дебилоидов. Людям начхать на эти телодвижения, им всё равно ничего не достанется, экономия уйдет на мордашовско-ротеберговские мостовые переходы, а жуликов может остановить только неотвратимость наказания, а не законодательно декларируемое "ужесточение".

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