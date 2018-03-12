Не менее трех участников сегодняшнего пикета в поддержку депутатаСлуцкого имеют отношение к партии ЛДПР
Не менее трех участников сегодняшнего пикета в поддержку депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого имеют отношение к этой партии, выяснил телеканал «Дождь». При этом в разговоре с журналистами участники акции отрицали свою связь с ЛДПР. Мероприятие в поддержку Слуцкого прошло сегодня дня у здания Госдумы. Около десяти человек пришли с плакатами «Мы за Слуцкого!» и «Запад, руки прочь от Слуцкого!». В конце февраля и начале марта сразу несколько журналисток обвинили депутата в сексуальных домогательствах.
Комментарии13
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
julia_hooker 12 марта 2018 | 16:37
Ждём обращения Ксюши Собчак в СК РФ о том как её Слуцкий трахнул на журнальном столике при всём составе Дождя!
zemljanka 12 марта 2018 | 16:51
"У царя Мидаса ослиные уши".
sergei_tn 12 марта 2018 | 17:03
julia_hooker: Ждите. Ждать можно чего угодно. Кто угадает твои обезьяньи желания.
vagol71 12 марта 2018 | 16:38
Запад.."Дебилы б...!"
huyt 12 марта 2018 | 16:38
Не понимаю, кто ещё голосует за Жирика или Слуцкого. Разве можно таких выбирать депутатами ?
rogerrabbit 12 марта 2018 | 16:50
huyt: Не понимаю, кто ещё голосует за Жирика или Слуцкого.
чего тут непонятного?
вот, например, julia_hooker
типовой голосователь за Жирика или Слуцкого
huyt: Разве можно таких выбирать депутатами ?
оказывается, можно
archibald_dandy_esquire 12 марта 2018 | 16:59
rogerrabbit:
Леди и сэры,
никто никуда уже не голосует - Элла Памфиловна Чурова расставляет проценты по команде ОПГ - вот и все "кристально чистые честные легитимные выборА".
Вы можете себе представить, чтобы на "зоне" вертухаи провели честное голосование, по итогам которого отдали бы власть незаконно осужденным?
Вот-вот.
demokratru 12 марта 2018 | 16:40
западные веяния-баб не трахать, толерастов размножать и поддерживать. Это и есть демократия по западному!
sergei_tn 12 марта 2018 | 17:06
demokratru: Это и есть демократия по западному!
----------------------------------------
Это не демократия по западному.
Это твое понимание демократии по западному.
grishakras 12 марта 2018 | 16:42
Свиньи из слуцкого свинарника
pavelmistery 12 марта 2018 | 16:44
Зато пикетчиков не задерживали, как это было с теми, кто выступил против Слуцкого. В этом вся современная путинская Россия...
stas12006 12 марта 2018 | 17:02
слуцкий от слова случка. человек с говорящей фамилией. какого поведения от него можно ещё ожидать?
commeilfaut 12 марта 2018 | 17:09
Эх, ЛДПР! Лучше бы все были гомиками." Юбошники! Проходу не дають!"(из кина)