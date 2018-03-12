Не менее трех участников сегодняшнего пикета в поддержку депутатаСлуцкого имеют отношение к партии ЛДПР

Не менее трех участников сегодняшнего пикета в поддержку депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого имеют отношение к этой партии, выяснил телеканал «Дождь». При этом в разговоре с журналистами участники акции отрицали свою связь с ЛДПР. Мероприятие в поддержку Слуцкого прошло сегодня дня у здания Госдумы. Около десяти человек пришли с плакатами «Мы за Слуцкого!» и «Запад, руки прочь от Слуцкого!». В конце февраля и начале марта сразу несколько журналисток обвинили депутата в сексуальных домогательствах.