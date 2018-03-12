Один из фигурантов так называемого «кокаинового дела» является членом «Единой России»

Об этом суду сообщил адвокат Владимира Калмыкова Андрей Шилаев, когда просил изменить меру пресечения на домашний арест, — сообщает агентство «Интерфакс». Сегодня Мосгорсуд проверял законность продления ареста трем фигурантам дела. Двое подозреваемых, в том числе, Владимир Калмыков оставлены в СИЗО. в отношении третьего фигуранта апелляцию рассматривать не стали. Это связано с тем, что защита Али Абянова нарушила срок подачи жалобы – сообщает агентство ТАСС.