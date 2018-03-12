Один из фигурантов так называемого «кокаинового дела» является членом «Единой России»
Об этом суду сообщил адвокат Владимира Калмыкова Андрей Шилаев, когда просил изменить меру пресечения на домашний арест, — сообщает агентство «Интерфакс». Сегодня Мосгорсуд проверял законность продления ареста трем фигурантам дела. Двое подозреваемых, в том числе, Владимир Калмыков оставлены в СИЗО. в отношении третьего фигуранта апелляцию рассматривать не стали. Это связано с тем, что защита Али Абянова нарушила срок подачи жалобы – сообщает агентство ТАСС.
Комментарии23
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peresvet73 12 марта 2018 | 16:35
Странно, что только один!
danko_pidla 12 марта 2018 | 16:37
peresvet73: Где бабкаданко3 из маями спец по членам???
zemljanka 12 марта 2018 | 16:48
Замять не удастся. Посадят шестерек.
Учитель Путина выбрал эптафию "Мафия бессмертна".
eliza_liza 12 марта 2018 | 17:20
zemljanka:
Всего один? А остальные откуда- жириновцы?)
ignachio 12 марта 2018 | 17:34
Что-то не помню, чтобы в советское время среди банды уголовников были члены КПСС.
zapadnay 12 марта 2018 | 17:04
По-другому и быть не могло.
oleg__ 12 марта 2018 | 16:38
peresvet73: Тут опечатка: Один НЕ является!
captain_ 12 марта 2018 | 16:38
Путин обсудил со своими дочерьми перспективы развития РФии
Я помню он с Ролдугиным тоже обсуждал перспективы развития, после чего на его панамских оффшорных счетах обнаружили миллиарды баксов
Путинские обсуждения просто разорительны для РФии!
hz6691 12 марта 2018 | 16:54
peresvet73: Остальным нельзя, при погонах.
semia 12 марта 2018 | 16:36
Самый главный все равно Путин. Это национальный дилер!
gvs 12 марта 2018 | 16:36
ЕдиноКОКС, однако... )))
her 12 марта 2018 | 16:37
Один из фигурантов так называемого «кокаинового дела» является членом «Единой России»
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Путинская власть тащит в Россию наркоту и травит здесь людей.
danko_pidla 12 марта 2018 | 16:45
her: рубыта:"коломрасы"! гы
u237 12 марта 2018 | 16:39
ВЫВСЁВРЁТЕ
leon_46 12 марта 2018 | 16:49
Партия Жуликов и Воров оправдывает свое (неофициальное) название.
sergei_tn 12 марта 2018 | 16:50
Один? :)
sasass 12 марта 2018 | 16:54
Полтонны кокаина и домашний арест не вяжется в один сноп...
koshkaedu 12 марта 2018 | 16:57
Один? Ну, не скромничайте.
dedctolet 12 марта 2018 | 17:09
Все они там обкуренные или занюханиные,а может уколотые,от Кремля до госдуры
mwxp 12 марта 2018 | 17:29
dedctolet: Я бы сказал - упоротые!
sabotage_nik 12 марта 2018 | 17:31
Известная партия !!!! Партия отъявленных негодяев !
vilingrad 12 марта 2018 | 17:32
Надо срочно менять стратегию пропаганды: кокаин не героин; санкции заставляют сопротивляться кольцу врагов; мудрый Путин нашел ресурс пополнения казны( карманов); они там все потребляют; жизнь стала веселей. Местный Патрик первый начнет топить за.
jblack2 12 марта 2018 | 17:33
Один из фигурантов так называемого «кокаинового дела» является членом «Единой России»
Об этом суду сообщил адвокат Владимира Калмыкова Андрей Шилаев.
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Просто "убийственный" аргумент! Он, что бухой, или просто дурачок?..
Или новость как обычно бывает перекручена?