Не менее 50-ти человек погибли в авиакатастрофе в Катманду
Самолет разбился при заходе на посадку. Лайнер летел из Бангладеш. По неизвестным пока причинам, он съехал со взлетно-посадочной полосы и загорелся. 17 человек удалось спасти, судьба остальных неизвестна. Всего на борту находился 71 человек.
Комментарии2
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viteck 12 марта 2018 | 16:37
авто или авиа? Пишите точнее.
Родственникам - глубочайшие соболезнования((
from_russia_with_boyaryshnik 12 марта 2018 | 16:41
Катмандой надо называть столицу высокодуховной сверхдержавы.