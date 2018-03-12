Не менее 50-ти человек погибли в авиакатастрофе в Катманду

Самолет разбился при заходе на посадку. Лайнер летел из Бангладеш. По неизвестным пока причинам, он съехал со взлетно-посадочной полосы и загорелся. 17 человек удалось спасти, судьба остальных неизвестна. Всего на борту находился 71 человек.