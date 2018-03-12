Умер народный артист СССР Олег Табаков

На 83 году жизни скончался народный артист СССР Олег Табаков. Эту информацию радиостанции «Эхо Москвы» подтвердили в МХТ им. Чехова. В ноябре художественный руководитель театра был госпитализирован в 1-ю Градскую больницу в крайне тяжелом состоянии. По некоторым данным, это было связано с воспалением легких.

По данным источника агентства «Интерфакс» в медицинских кругах, Олег Табаков умер в больнице. Агентству ТАСС в театре сказали, что народный артист СССР долго и тяжело болел.

Это был очень светлый человек, — рассказала «Эху Москвы» актриса Валентина Талызина.

«Это очень, очень грустно. Мы с ним жили вместе на Трифоновке в общежитии. Веселый был, с юмором, легкий, отзывчивый человек. Очень отзывчивый. Ничего плохого про него нельзя сказать», — сказала она.

Олег Табаков оставил бесчисленное количество выдающихся ролей, — сказал «Эху» актер Александр Пашутин.

«Он величайший актер. Я его очень любил и имел счастье с Олегом Павловичем сниматься в двух картинах. Потрясающий, редкий актер, ни с чем несравнимый талант, и педагог — таких актеров вырастил. Для меня это известие – кошмар. Я понимаю, что у всех жизнь земная до определенного времени, но он такой блистательный партнер был. И выдающийся актер. И такая веха и в театральном, и в киноискусстве, и в педагогике», — сказал он.

Олег Табаков был одним из самых известных советских и российских актеров. Более чем за 50 лет он сыграл свыше двухсот ролей на сцене и на экране.

За роль шефа германской разведки Шелленберга артист получил орден. Самые известные театральные образы, воплощенные Табаковым – Хлестаков, Сальери, Тартюф. Его голосом говорит кот Матроскин в советском культовом мультфильме о «Простоквашино».

В театре сообщили, что о времени и дате похорон объявят дополнительно