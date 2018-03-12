Сильные осадки, преимущественно в виде снега, ожидаются в столичном регионе 14 и 15 марта, — предупреждает Росгидромет. По предварительным расчетам, за два дня может выпасть 13 мм осадков или около 40% месячной нормы.

По прогнозу, начиная со вторника, в столице днем ожидаются плюсовые температуры.