Сильные осадки, преимущественно в виде снега, ожидаются в столичном регионе 14 и 15 марта
Сильные осадки, преимущественно в виде снега, ожидаются в столичном регионе 14 и 15 марта, — предупреждает Росгидромет. По предварительным расчетам, за два дня может выпасть 13 мм осадков или около 40% месячной нормы.
По прогнозу, начиная со вторника, в столице днем ожидаются плюсовые температуры.
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