В расписании аэропорта Домодедово появились рейсы из Москвы в Каир с 18-го марта
В расписании аэропорта Домодедово появились рейсы из Москвы в Каир с 18-го марта. Их будет осуществлять авиакомпания Эджипт Эйр по вторникам, четвергам и воскресеньям.
Авиасообщение с Каиром планировалось возобновить в январе, однако Эджипт Эйр не получило разрешение Росавиации.
Комментарии2
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canary 12 марта 2018 | 14:56
а из Каира к морю на перекладных. (перелет ещё около 13 000р)
evgolius7 12 марта 2018 | 14:57
Бу-га-га...
После выборов Путина.... Крым уже неинтересен Путину...
Что и требовалось доказать...
А Крым ваш госплода патриоты...наорались от души ...и платить будут все....
Но Путину уже пофигу...ещё 6 лет придумает ...ещё чего...что бы вы орали до поноса о своём величии.