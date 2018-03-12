В расписании аэропорта Домодедово появились рейсы из Москвы в Каир с 18-го марта. Их будет осуществлять авиакомпания Эджипт Эйр по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Авиасообщение с Каиром планировалось возобновить в январе, однако Эджипт Эйр не получило разрешение Росавиации.