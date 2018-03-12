Чемпионка России по горным лыжам Дарья Овчинникова получила травму во время тестовых заездов на трассе, которая подготовлена для универсиады 2019 года. Овчинникова сломала голень, ей сделают операцию, — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Министерство здравоохранения Красноярского края.

По словам врачей, спортсменка сейчас в реанимации, однако ее жизни ничто не угрожает.