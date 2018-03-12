Чемпионка России по горным лыжам Дарья Овчинникова получила травму во время тестовых заездов
Чемпионка России по горным лыжам Дарья Овчинникова получила травму во время тестовых заездов на трассе, которая подготовлена для универсиады 2019 года. Овчинникова сломала голень, ей сделают операцию, — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Министерство здравоохранения Красноярского края.
По словам врачей, спортсменка сейчас в реанимации, однако ее жизни ничто не угрожает.
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