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14:31, 12 марта 2018

Чемпионка России по горным лыжам Дарья Овчинникова получила травму во время тестовых заездов

Чемпионка России по горным лыжам Дарья Овчинникова получила травму во время тестовых заездов на трассе, которая подготовлена для универсиады 2019 года. Овчинникова сломала голень, ей сделают операцию, — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Министерство здравоохранения Красноярского края.

По словам врачей, спортсменка сейчас в  реанимации, однако ее жизни ничто не угрожает.

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