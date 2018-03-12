Греческая полиция выдала ордер на арест президента футбольного клуба Паок Ивана Саввиди и еще четырех человек после беспорядков на матче чемпионата Греции с Аеком, — сообщает местная пресса.

Саввиди выбежал на поле во время воскресного матча – после того, как арбитраж отменил гол из-за оффсайда. По словам очевидцев, Саввиди угрожал рефери и требовал засчитать мяч. В результате матч был прерван. «Аек» отказался продолжать игру из-за угрозы безопасности футболистов.

Иван Саввиди — российский бизнесмен. Он купил контрольный пакет акций Паока в 2012 году, был президентом футбольных клубов «Ростов» и «СКА», два срока был депутатом Госдумы.