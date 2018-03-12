Греческая полиция выдала ордер на арест президента футбольного клуба Паок Ивана Саввиди
Греческая полиция выдала ордер на арест президента футбольного клуба Паок Ивана Саввиди и еще четырех человек после беспорядков на матче чемпионата Греции с Аеком, — сообщает местная пресса.
Саввиди выбежал на поле во время воскресного матча – после того, как арбитраж отменил гол из-за оффсайда. По словам очевидцев, Саввиди угрожал рефери и требовал засчитать мяч. В результате матч был прерван. «Аек» отказался продолжать игру из-за угрозы безопасности футболистов.
Иван Саввиди — российский бизнесмен. Он купил контрольный пакет акций Паока в 2012 году, был президентом футбольных клубов «Ростов» и «СКА», два срока был депутатом Госдумы.
Комментарии6
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a_111111 12 марта 2018 | 14:44
Вся Госдума должна встать на защиту! :)
zemljanka 12 марта 2018 | 14:52
Бедный Ваня.
Не вынес поражения.
perrrkele_sattan 12 марта 2018 | 14:44
Самый страшный приговор, для Ивана: приговор жить в РФ (депортация и закрытие виз Квросоюза).
Наказание Родиной
bratec_kot 12 марта 2018 | 14:49
Привыкли в России к безнаказанности, а в Европах так уже не побалуешь))) Посадить не посадят, но репутэйшен обкакалась изрядно.
idshoohov 12 марта 2018 | 14:50
Похоже, между клубами была договоренность, а судья этого не знал. Узнал только серез час.
diximania1948 12 марта 2018 | 14:51
Очередной Путинский патриот.