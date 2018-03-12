ЦИК проверит подлинность аудиозаписи, на которой сотрудников Газпрома в Орловской области принуждают голосовать
Центризбирком обратится в Генеральную прокуратуру с просьбой установить подлинность аудиозаписи, на которой сотрудников одного из предприятия «Газпрома» в Орловской области принуждают голосовать на выборах 18-го марта, — сообщила глава ЦИКа Элла Памфилова.
Впрочем, член комиссии Евгений Шевченко выразил сомнение в подлинности аудиозаписи. Его поддержал и другой член ЦИК, Александр Клюкин — по его мнению, «был разыгран спектакль» чтобы дискредитировать выборы.
Комментарии21
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
johnbmw Евгений Большаков 12 марта 2018 | 14:40
Даже представить какие меры будут приняты киРком по результатам проверки ... ожидается "море крови" ;-((
johnbmw Евгений Большаков 12 марта 2018 | 14:41
Даже представить СТРАШНО какие меры будут приняты циРком по результатам проверки ... ожидается "море крови" ;-((
ajsenev 12 марта 2018 | 14:46
Ну. разумеется, это всё - происки врагов. Их гнусные попытки дискредитировать самые честные в мире выборы. Да нам весь мир завидует, мечтает о такой же демократии. Впереди только Кимченыния, а вторые - мы.
zemljanka 12 марта 2018 | 14:47
ЦИК - на страже.
Главное, чтобы не уволили людей.
patrik03 12 марта 2018 | 14:52
ЦИК проверит подлинность аудиозаписи, на которой сотрудников Газпрома в Орловской области принуждают голосовать...
Введите штраф за неявку на выборы, без уважительной причины. А ещё лучше объявите, что того кто не придёт на голосование - вычеркнут из списков минимум на следующие выборы, тогда на ИУ будут стоять очереди.
olegleon 12 марта 2018 | 14:40
на что только не пойдут некоторые ради достижения политической цели
nikitin43 12 марта 2018 | 14:41
путен испугался саакашвили и дал из своего кармана бюджетные деньги , это не подкуп избирателей по чику.
danko1 12 марта 2018 | 14:41
Эллочка скоро Чурова переплюнет, пытясь сделать Путина белым и пушистым.
Никаких нарушений многочисленных в упор не видит.
diximania1948 12 марта 2018 | 14:49
danko1: Надо ей менять "фамилиё" на Чурову.
pablo_moderator 12 марта 2018 | 14:49
danko1:
что видишь с майамского дивана , сообщи ! Запор , чёрный , скотство ! banko3
aleks50 Алексей Клубников 12 марта 2018 | 14:44
Дискредитация не прокатит, так как выборов нет, то и дискредитировать нечего.
malanoff 12 марта 2018 | 14:45
С аудиозаписью "был разыгран спектакль" - ЦИК
=====================
Этот спектакль не мог поставить Серереников , он в заточении. Интересно , кого теперь захотят подставить ?
kaputvsemu 12 марта 2018 | 14:45
Да по всей скрепоносной холопов принуждают идти на легитимацию главаря кремлевской шайки. Уже вполне очевидно, что "чесная женщина" глава цик пляшет под путинскую дудку.
vserg 12 марта 2018 | 14:46
Заметьте, ЦИК проверяет не факт, а подлинность свидетельства о факте!
diximania1948 12 марта 2018 | 14:46
Мне прокуратура присылала по фактам фальсификации выборов стандартные ответы:"Выявленные вами нарушения не повлияли на исход выборов".Хоть 30 млн. избирателей представят факты фальсификаций, все получат этот универсальный ответ.
noxepy_1488 12 марта 2018 | 14:47
Кстати, чо там у хохлов? Все как обычно, массовые репрессии и душение свободы слова.
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) проводят обыски более чем по 25 адресам в разных регионах страны, сообщила пресс-секретарь спецслужбы Елена Гитлянская. По ее словам, обыски со взломом проводятся у лиц, которые «способствуют стране-агрессору в проведении антиукраинских санкций».
«К сожалению, среди этих граждан есть те, кто имеет отношение к журналистскому цеху, но принадлежность к профессии не может быть индульгенцией от законной ответственности за антигосударственные действия», — пояснила Гитлянская на своей странице в сети Facebook.
Кстати, золотые слова!
larisa361 12 марта 2018 | 14:51
Такое по всей России творится.У нас в Омске раньше приглашения на выборы в почтовый ящик кидали,а сейчас эту макулатуру вручают лично и настойчиво приглашают.
curious69_ 12 марта 2018 | 14:52
Пусть ЦИКовские проститутки проверят " политруков" на РЖД. Вот где ведётся "работа" по принуждению... У меня работают на РЖД ( Брянск) четверо приятелей в разных подразделениях и ВСЕ рассказывают про "ласковые" уговоры начальства.
kochar 12 марта 2018 | 14:52
С чего вы взяли, что результаты выборов зависят от голосов?
Михаил Михайлович Жванецкий
rukrok 12 марта 2018 | 14:52
...Эллочка уже переплюнула Чурова.
...Редкого лицемерия, цинизма, продажности и рьяности в прогибе начальству эта профсоюзница...Даже больше Чурова /хотя, казалось бы некуда/
( ... ещё с её фальшивым требованием публично к ЕБН уйти всё было понятно , всегда говорил...)...
kochar 12 марта 2018 | 14:56
Подымайте руки,
в урны суйте
Бюллетени, даже не читав, —
Помереть от скуки!
Голосуйте,
Только, чур, меня не приплюсуйте:
Я не разделяю ваш устав!
Владимир Семенович Высоцкий