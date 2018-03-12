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14:30, 12 марта 2018

ЦИК проверит подлинность аудиозаписи, на которой сотрудников Газпрома в Орловской области принуждают голосовать

Центризбирком обратится в Генеральную прокуратуру с просьбой установить подлинность аудиозаписи, на которой сотрудников одного из предприятия «Газпрома» в Орловской области принуждают голосовать на выборах 18-го марта, — сообщила глава ЦИКа Элла Памфилова.

Впрочем, член комиссии Евгений Шевченко выразил сомнение в подлинности аудиозаписи. Его поддержал и другой член ЦИК, Александр Клюкин  — по его мнению, «был разыгран спектакль» чтобы дискредитировать выборы.

Комментарии

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johnbmw Евгений Большаков 12 марта 2018 | 14:40

Даже представить какие меры будут приняты киРком по результатам проверки ... ожидается "море крови" ;-((

johnbmw Евгений Большаков 12 марта 2018 | 14:41

Даже представить СТРАШНО какие меры будут приняты циРком по результатам проверки ... ожидается "море крови" ;-((

ajsenev 12 марта 2018 | 14:46

Ну. разумеется, это всё - происки врагов. Их гнусные попытки дискредитировать самые честные в мире выборы. Да нам весь мир завидует, мечтает о такой же демократии. Впереди только Кимченыния, а вторые - мы.

zemljanka 12 марта 2018 | 14:47

ЦИК - на страже.
Главное, чтобы не уволили людей.

patrik03 12 марта 2018 | 14:52

ЦИК проверит подлинность аудиозаписи, на которой сотрудников Газпрома в Орловской области принуждают голосовать...

Введите штраф за неявку на выборы, без уважительной причины. А ещё лучше объявите, что того кто не придёт на голосование - вычеркнут из списков минимум на следующие выборы, тогда на ИУ будут стоять очереди.

olegleon 12 марта 2018 | 14:40

на что только не пойдут некоторые ради достижения политической цели

nikitin43 12 марта 2018 | 14:41

путен испугался саакашвили и дал из своего кармана бюджетные деньги , это не подкуп избирателей по чику.

danko1 12 марта 2018 | 14:41

Эллочка скоро Чурова переплюнет, пытясь сделать Путина белым и пушистым.
Никаких нарушений многочисленных в упор не видит.

diximania1948 12 марта 2018 | 14:49

danko1: Надо ей менять "фамилиё" на Чурову.

pablo_moderator 12 марта 2018 | 14:49

danko1:

что видишь с майамского дивана , сообщи ! Запор , чёрный , скотство ! banko3

aleks50 Алексей Клубников 12 марта 2018 | 14:44

Дискредитация не прокатит, так как выборов нет, то и дискредитировать нечего.

malanoff 12 марта 2018 | 14:45

С аудиозаписью "был разыгран спектакль" - ЦИК
=====================
Этот спектакль не мог поставить Серереников , он в заточении. Интересно , кого теперь захотят подставить ?

kaputvsemu 12 марта 2018 | 14:45

Да по всей скрепоносной холопов принуждают идти на легитимацию главаря кремлевской шайки. Уже вполне очевидно, что "чесная женщина" глава цик пляшет под путинскую дудку.

vserg 12 марта 2018 | 14:46

Заметьте, ЦИК проверяет не факт, а подлинность свидетельства о факте!

diximania1948 12 марта 2018 | 14:46

Мне прокуратура присылала по фактам фальсификации выборов стандартные ответы:"Выявленные вами нарушения не повлияли на исход выборов".Хоть 30 млн. избирателей представят факты фальсификаций, все получат этот универсальный ответ.

noxepy_1488 12 марта 2018 | 14:47

Кстати, чо там у хохлов? Все как обычно, массовые репрессии и душение свободы слова.

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) проводят обыски более чем по 25 адресам в разных регионах страны, сообщила пресс-секретарь спецслужбы Елена Гитлянская. По ее словам, обыски со взломом проводятся у лиц, которые «способствуют стране-агрессору в проведении антиукраинских санкций».

«К сожалению, среди этих граждан есть те, кто имеет отношение к журналистскому цеху, но принадлежность к профессии не может быть индульгенцией от законной ответственности за антигосударственные действия», — пояснила Гитлянская на своей странице в сети Facebook.

Кстати, золотые слова!

larisa361 12 марта 2018 | 14:51

Такое по всей России творится.У нас в Омске раньше приглашения на выборы в почтовый ящик кидали,а сейчас эту макулатуру вручают лично и настойчиво приглашают.

curious69_ 12 марта 2018 | 14:52

Пусть ЦИКовские проститутки проверят " политруков" на РЖД. Вот где ведётся "работа" по принуждению... У меня работают на РЖД ( Брянск) четверо приятелей в разных подразделениях и ВСЕ рассказывают про "ласковые" уговоры начальства.

kochar 12 марта 2018 | 14:52

С чего вы взяли, что результаты выборов зависят от голосов?
Михаил Михайлович Жванецкий

rukrok 12 марта 2018 | 14:52

...Эллочка уже переплюнула Чурова.
...Редкого лицемерия, цинизма, продажности и рьяности в прогибе начальству эта профсоюзница...Даже больше Чурова /хотя, казалось бы некуда/
( ... ещё с её фальшивым требованием публично к ЕБН уйти всё было понятно , всегда говорил...)...

kochar 12 марта 2018 | 14:56

Подымайте руки,
в урны суйте
Бюллетени, даже не читав, —
Помереть от скуки!
Голосуйте,
Только, чур, меня не приплюсуйте:
Я не разделяю ваш устав!

Владимир Семенович Высоцкий

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