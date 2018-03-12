ЦИК проверит подлинность аудиозаписи, на которой сотрудников Газпрома в Орловской области принуждают голосовать...

Центризбирком обратится в Генеральную прокуратуру с просьбой установить подлинность аудиозаписи, на которой сотрудников одного из предприятия «Газпрома» в Орловской области принуждают голосовать на выборах 18-го марта, — сообщила глава ЦИКа Элла Памфилова.

Впрочем, член комиссии Евгений Шевченко выразил сомнение в подлинности аудиозаписи. Его поддержал и другой член ЦИК, Александр Клюкин — по его мнению, «был разыгран спектакль» чтобы дискредитировать выборы.