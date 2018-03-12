Не  менее 38 человек погибли в результате крушения самолета в Непале

Это произошло в о время посадки в международном аэропорту Катманду. Самолет выехал за пределы полосы и загорелся. На борту был 71 человек. Спасатели достают из-под обломков выживших. В б ольницу отправлены около 20 человек.

По предварительным данным, россияне не пострадали в результате авиакатастрофы, — сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России.