ВЦИОМ ожидает высокую явку на президентских выборах в России
По словам главы социологического центра Валерия Федорова, стратегия бойкота голосования потерпела неудачу.
С завтрашнего дня будет запрещено публиковать результаты социологических исследований и прогнозов. Выборы пройдут в это воскресенье, 18 марта.
Комментарии25
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kriimsdyk 12 марта 2018 | 14:14
Да нарисуют
nikitin43 12 марта 2018 | 14:25
kriimsdyk: путена изберут чечены вциом Навальному в москве обещал 4 % .
nikitin43 12 марта 2018 | 14:27
nikitin43: добавлю что на с. кавказе нацлидера ненавидят в своём большинстве там он олицетворяет беззаконие и бандитизм и их злоба переходит на русских .
proxit 12 марта 2018 | 14:38
nikitin43:
Вам надо съездить на Кавказ - открыть людям глаза на Путина, если Вы, конечно не фээсбэшный провокатор, изображающий либералов подлецами и дебилами.
fig_wam 12 марта 2018 | 14:43
proxit: ВЦИОМ ожидает высокую явку на президентских выборах в России
По словам главы социологического центра Валерия Федорова, стратегия бойкота голосования потерпела неудачу.
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ЗРИТ В ГРЯДУЩЕЕ,
ЕМУ ЛУЧШЕ ЗНАТЬ.
Т. ШАОВ
vezdehod 12 марта 2018 | 14:38
С помощью молитв Гундяева "ВЦИОМ" БОЙКОТ отменил, но будем посмотреть. как это пройдёт наяву.
johnbmw Евгений Большаков 12 марта 2018 | 14:25
это так ВЦИОМ анонсирует цифры предоставленные ему ведомством г-жи чуровой?????
danko1 12 марта 2018 | 14:26
kriimsdyk: Бойкот выборов людьми, которым противен этот мерзкий спектакль с заранее известным итогом, фильтрами, административным ресурсом, фальсификациями, был и без призыва Навального.
Но явку нарисовать могут и в 90%, как это делают в Дагестане, где пустые участки и люди традиционно там не голосуют.
Да и бюллетени посчитают за Путина, т.к. проверить не дадут.
И с учетом того, что голосовать можно на любом избирательном участке без открепительного таллона, видно придумали замену каруселям.
proxit 12 марта 2018 | 14:28
kriimsdyk:
После съёмок Крымского моста на Мосфильме и Союзмультфильмовских ракет - удивляться нечему... Россия на столетия отстала от свободной, богатой и незалежной Европейской Украины.
vaka257 12 марта 2018 | 14:17
Играют цифрами 63-67%...При этом врут,что повысится приход молодёжи...
gvs 12 марта 2018 | 14:19
Судя по поступившим ранее сообщениям Тульского избиркома - чистая правда )))
drtomsky 12 марта 2018 | 14:21
Посмотрим. Сравним Москву с Чечней, Питер с Кемерово.
skulllll 12 марта 2018 | 14:22
Как же так ведь за лёшика анального вся Россия..Он же 5 тыщ вывел по всей стране)
ded_mandey 12 марта 2018 | 14:22
Покажем шляпу фцыому!
vserg 12 марта 2018 | 14:22
Ну, хоть кто-то ожидает :)
sargon5001 12 марта 2018 | 14:24
vserg: Не дождется!
piter_ug 12 марта 2018 | 14:25
//стратегия бойкота голосования потерпела неудачу.//
Стратегия бойкота наложилась на стратегию пофигизма, а вместе - это не больше 50% избирателей в крупных городах.
budweiser23 12 марта 2018 | 14:25
Зомбоящик, зомбостатистика, зомбовыборы, а в результате зомбоконец и бесцельно прожитые годы...
виновники которых опрометчиво и поочерёдно вписывают свои имена в сеть.
mifodiy 12 марта 2018 | 14:27
Нельзя отбирать у людей праздник .
platonnekafrin 12 марта 2018 | 14:29
У, вражины! Ожидают они "явку высокую"! Погибели страны и государя захотели!? Она под санкцией едва, едва скрипит, а он, наш бедный от пропуска дебатов вот только отошёл - козлиным молоком, спасибо, откачали.
clandestino 12 марта 2018 | 14:31
Ожидают? Откуда тогда паника?
mortal_vombat 12 марта 2018 | 14:33
бабки обеспечат , не сомневайтесь
им последнюю неделю особенно активно вливают помои в остатки мозга
magna_tab 12 марта 2018 | 14:36
Дан сигнал ЦИКу на подгонку явки!
aleks50 Алексей Клубников 12 марта 2018 | 14:39
ВЦИОМ ожидает 146% и не меньше. Все, кто не идёт получили по миллиону от пиндосов, но таких мало, так как в США доллар рухнул и стоит меньше деревянного. Старая песня о главном.
ha12raz 12 марта 2018 | 14:50
А что, ВЦИОМ уже с протоколами ознакомлен ?
Доверяют ЦИК и ВЦИОМ друг другу, одно дело делают.