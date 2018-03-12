Z Архив новостей новости
5 25 6 955
14:12, 12 марта 2018

ВЦИОМ ожидает высокую явку на президентских выборах в России

По словам главы социологического центра Валерия Федорова, стратегия бойкота голосования потерпела неудачу.

С завтрашнего дня будет запрещено публиковать результаты социологических исследований и прогнозов. Выборы пройдут в это воскресенье, 18 марта.

Комментарии

25

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

kriimsdyk 12 марта 2018 | 14:14

Да нарисуют

nikitin43 12 марта 2018 | 14:25

kriimsdyk: путена изберут чечены вциом Навальному в москве обещал 4 % .

nikitin43 12 марта 2018 | 14:27

nikitin43: добавлю что на с. кавказе нацлидера ненавидят в своём большинстве там он олицетворяет беззаконие и бандитизм и их злоба переходит на русских .

proxit 12 марта 2018 | 14:38

nikitin43:

Вам надо съездить на Кавказ - открыть людям глаза на Путина, если Вы, конечно не фээсбэшный провокатор, изображающий либералов подлецами и дебилами.

fig_wam 12 марта 2018 | 14:43

proxit: ВЦИОМ ожидает высокую явку на президентских выборах в России
По словам главы социологического центра Валерия Федорова, стратегия бойкота голосования потерпела неудачу.
=====================
ЗРИТ В ГРЯДУЩЕЕ,
ЕМУ ЛУЧШЕ ЗНАТЬ.
Т. ШАОВ

vezdehod 12 марта 2018 | 14:38

С помощью молитв Гундяева "ВЦИОМ" БОЙКОТ отменил, но будем посмотреть. как это пройдёт наяву.

johnbmw Евгений Большаков 12 марта 2018 | 14:25

это так ВЦИОМ анонсирует цифры предоставленные ему ведомством г-жи чуровой?????

danko1 12 марта 2018 | 14:26

kriimsdyk: Бойкот выборов людьми, которым противен этот мерзкий спектакль с заранее известным итогом, фильтрами, административным ресурсом, фальсификациями, был и без призыва Навального.
Но явку нарисовать могут и в 90%, как это делают в Дагестане, где пустые участки и люди традиционно там не голосуют.
Да и бюллетени посчитают за Путина, т.к. проверить не дадут.
И с учетом того, что голосовать можно на любом избирательном участке без открепительного таллона, видно придумали замену каруселям.

proxit 12 марта 2018 | 14:28

kriimsdyk:

После съёмок Крымского моста на Мосфильме и Союзмультфильмовских ракет - удивляться нечему... Россия на столетия отстала от свободной, богатой и незалежной Европейской Украины.

vaka257 12 марта 2018 | 14:17

Играют цифрами 63-67%...При этом врут,что повысится приход молодёжи...

gvs 12 марта 2018 | 14:19

Судя по поступившим ранее сообщениям Тульского избиркома - чистая правда )))

drtomsky 12 марта 2018 | 14:21

Посмотрим. Сравним Москву с Чечней, Питер с Кемерово.

skulllll 12 марта 2018 | 14:22

Как же так ведь за лёшика анального вся Россия..Он же 5 тыщ вывел по всей стране)

ded_mandey 12 марта 2018 | 14:22

Покажем шляпу фцыому!

vserg 12 марта 2018 | 14:22

Ну, хоть кто-то ожидает :)

sargon5001 12 марта 2018 | 14:24

vserg: Не дождется!

piter_ug 12 марта 2018 | 14:25

//стратегия бойкота голосования потерпела неудачу.//

Стратегия бойкота наложилась на стратегию пофигизма, а вместе - это не больше 50% избирателей в крупных городах.

budweiser23 12 марта 2018 | 14:25

Зомбоящик, зомбостатистика, зомбовыборы, а в результате зомбоконец и бесцельно прожитые годы...
виновники которых опрометчиво и поочерёдно вписывают свои имена в сеть.

mifodiy 12 марта 2018 | 14:27

Нельзя отбирать у людей праздник .

platonnekafrin 12 марта 2018 | 14:29

У, вражины! Ожидают они "явку высокую"! Погибели страны и государя захотели!? Она под санкцией едва, едва скрипит, а он, наш бедный от пропуска дебатов вот только отошёл - козлиным молоком, спасибо, откачали.

clandestino 12 марта 2018 | 14:31

Ожидают? Откуда тогда паника?

mortal_vombat 12 марта 2018 | 14:33

бабки обеспечат , не сомневайтесь
им последнюю неделю особенно активно вливают помои в остатки мозга

magna_tab 12 марта 2018 | 14:36

Дан сигнал ЦИКу на подгонку явки!

aleks50 Алексей Клубников 12 марта 2018 | 14:39

ВЦИОМ ожидает 146% и не меньше. Все, кто не идёт получили по миллиону от пиндосов, но таких мало, так как в США доллар рухнул и стоит меньше деревянного. Старая песня о главном.

ha12raz 12 марта 2018 | 14:50

А что, ВЦИОМ уже с протоколами ознакомлен ?
Доверяют ЦИК и ВЦИОМ друг другу, одно дело делают.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 8 марта Поздравить…

5 469 6 6876 08.03
Kэхо москвы, праздники, день рождения, общество, события
Блоги

Рожденные 9 марта Поздравить…

5 394 6 6679 09.03
Kдень рождения, опросы, праздники, общество, эхо москвы, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Почему я буду голосовать за Владимира Путина? Поразительно, но за эти годы он стал более естественным, более простым в общении. У него не пропало желание лично вникать в проблемы. А с учетом опыта, он принимает решения быстро и адекватно…

5 1076 6 56166 11.03
Kвыборы-2018, политика, путин, мнения
Блоги

Ксения Собчак политик

Если мы не преодолеем наследие старого порядка, будущего у наших стран не будет О планах приехать в Крым, украинских чиновниках и командировке на полуостров в апреле 2014 года…

5 327 6 25451 11.03
Kполитика, выборы-2018, крым, украина, рф, мнения
Новости

Замминистра обороны: Новая российская крылатая ракета с ядерным двигателем способна летать сутками Как заявил замминистра обороны Юрий Борисов, заметить ее можно лишь в непосредственной близости от цели…

5 59 6 5021
Блоги

+ Владимир Путин поздравил российских женщин с 8 Марта Владимир Путин поздравил российских женщин с 8 Марта Президент прочитал стихотворение Андрея Дементьева «Я знаю, что все женщины прекрасны…»

5 80 6 7066 08.03
8читать ;смотреть
Kпутин, праздники, женщины, видео, события
Блоги

Кусок эфира

Алексей Герман-мл.: Ездить в страну, у которой герой Бандера, не хочу Мне это противно. И никакого дела с людьми, которым это нравится, я никогда иметь не буду…

5 201 6 17986 09:02
Kрф, передачи, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

«Три билборда», на мой взгляд — это плохой Балабанов…

5 105 6 9533 06.03
#слушать 01:44:06 8читать ;смотреть $скачать 23.8 МБ
Новости

Премьер Британии может сегодня официально обвинить Кремль в отравлении Сергея Скрипаля Ожидается, что правительство также объявит о новых санкциях против России…

5 62 6 6275
Интервью Особое мнение

Антон Красовский гость: Антон Красовский журналист

У меня нет ощущения, что от того, что сейчас уйдет Путин, а придет, к примеру Навальный или Яшин, — ситуация изменится в лучшую сторону. Есть ощущение, что она изменится в худшую сторону…

5 231 6 41453 05.03
#слушать 35:18 8читать ;смотреть $скачать 8.1 МБ
Kвыборы, политика, передачи, видео
Новости

Тереза Мэй готова публично обвинить Россию в попытке убийства Сергея Скрипаля Как пишет газета Times, скорее всего, она объявит об этом после совещания с руководителями силовых структур…

5 57 6 5951
Блоги

Александр Минкин журналист

Оба сдохли Тогда, 5 марта 1953, я и услышал эти два имени в одном контексте. А ведь один был Отец народа и Гений всех времён, а другой — бесноватый фюрер, омерзительная гадина…

5 252 6 52724 05.03
Kсталин, история, общество, мнения
Новости

В Лондоне началось заседание, по итогам которого Тереза Мэй может официально обвинить РФ в попытке убийства Скрипаля Как утверждает газета The Times, британские власти готовы занять жёсткую позицию вплоть до высылки российских дипломатов…

5 90 6 9695
Блоги

Виктор Шендерович журналист

Кто за Грудинина проголосуют, проголосуют за Сталина Если товарищу Грудинину нравится Сталин, то он — как несомненный кулак и явная вражина — должен пойти и самоубиться наиболее мучительным образом, желательно с пытками…

5 209 6 24067 06.03
Kполитика, грудинин, сталин, власть, мнения
Интервью Разбор полета

Григорий Явлинский гость: Григорий Явлинский кандидат на пост президента РФ, политик, экономист, один из основателей партии «Яблоко»

У Путина нет программы, у них нет представления, что делать с экономикой, у них нет представления, как вывести страну из изоляции. Они подменяют все это гонкой вооружений, и это для нашей страны очень плохо…

5 45 6 7161 05.03
#слушать 48:02 8читать $скачать 11.0 МБ
Интервью Интервью

Тамара Плетнева гость: Тамара Плетнева председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей

Эти девочки-журналистки ходили бы поприличнее, одевались бы, ведь это государственное учреждение, а не ходили с голыми пупками. Правильно Володин говорит, я его поддерживаю полностью…

5 216 6 26376 07.03
#слушать 01:18 8читать $скачать 305.9 КБ

Популярное за неделю

Новости

Священник: Благодатный огонь в Храме Гроба Господня в Иерусалиме зажигается от масляной лампады «Бог творит чудеса, но не на потеху людям», — отметил один из настоятелей Храма, представляющий Армянскую церковь Самуил Агоян…

5 124 6 79217
Интервью Интервью

Мария Захарова гость: Мария Захарова .

О харассменте Хотите мою историю с Леонидом Слуцким? Сейчас будет бомбическая вещь.
...Я что-то интересное рассказываю, человек 10 меня слушают, и вдруг входит Леонид. И он садится и начинает, не включаясь в беседу, говорить какие-то такие вещи…

5 208 6 178508 08.03
#слушать 44:00 8читать $скачать 10.1 МБ
Голосование
Верите ли вы в причастность российских спецслужб к отравлению Сергея Скриапаля?
5 149 6 27874 06.03
Блоги

Марк Солонин историк

Сеанс охотничьей магии Тяжелой МБР «Сармат» на вооружении ВКС России нет. Её летные испытания не только не завершились, но и толком не начались (подбрасывание в воздух массо-габаритного макета — это еще не полет на межконтинентальную дальность)...

5 611 6 179097 07.03
Kпутин, вооружение, сша, ядерное оружие, политика, про, мнения
Блоги

Алексей Соломин глава редакции соцсетей «Эха Москвы»

+ 20 махов 20 махов Нам удалось выяснить, как проходила подготовка нашумевшего послания Федеральному Собранию…

5 192 6 156311 06.03
8читать ;смотреть
Kполитика, юмор, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6777006
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3342840

Сегодня в эфире