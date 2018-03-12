В целом ряде научных учреждений и больниц в последние месяцы значительно выросли зарплаты
В целом ряде научных учреждений и больниц в последние месяцы значительно выросли зарплаты. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на сотрудников этих организаций. По их данным, некоторые из работников получили дополнительные выплаты.
Комментарии14
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gvs 12 марта 2018 | 14:15
Некоторые - это директора школ, главврачи больниц и тому подобные. Те, кому по должности положено гнать стадо на "выборы"
pablo_moderator 12 марта 2018 | 14:17
gvs:
а ты , баран из стада , не пойдёшь голосовать ? Ведь , так ?
nikitin43 12 марта 2018 | 14:29
pablo_moderator: что вован не помогли тебе пляски на сцене с побрякушками , деньги гони наворованные . ...
antiboh 12 марта 2018 | 14:19
gvs: рядовой подкуп ..
malanoff 12 марта 2018 | 14:47
gvs: Возможно , что это новые способы обналички.
rom8883 12 марта 2018 | 14:19
Помню как жене в дет саду оклад повысили, а надбавки срезали.
А путинские доплаты за детей только тем, у кого минимальный доход. А шуму было!
nik476 12 марта 2018 | 14:30
И шести лет не прошло...
andy66 12 марта 2018 | 14:31
все что дано ДО выборов - тут же будет отобрано после )))
mifodiy 12 марта 2018 | 14:31
Теперь они , как порядочные люди , проголосуют как надо .
income 12 марта 2018 | 14:33
mifodiy: Мне кажется, они вправе и зарплату взять, и поступить по совести.
nichirin 12 марта 2018 | 14:31
Ну конечно, до перевыборов нужно как-то людишек порадовать, чтобы они притащились на участки 18 числа и переизбрали Кандидата, а после неизбежной интронизации все прибавки будут аннулированы, так что enjoy while it lasts.
sadda 12 марта 2018 | 14:32
У меня родственница работает учителем в Курске. Им несколько лет назад по майскому указу подняли зарплату и платили на этом уровне 4 месяца. А потом вернулись к прежним зарплатам. Видимо решили что достаточно.
terens 12 марта 2018 | 14:39
Опять Путин виноват. Я же говорил что даже если он бабушку через дорогу переведет - демшиза вой поднимет.
dft 12 марта 2018 | 14:42
terens: просто это неприкрытый подкуп, причем тут вой? Они настолько ссут, что даже собякина в ход пустили.