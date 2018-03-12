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14:06, 12 марта 2018

Скандал с участием российского бизнесмена произошел в чемпионате Греции по футболу

Владелец ПАОКа Иван Саввиди сорвал матч своего клуба с АЕКом, выбежав на поле под конец игры.

Коротко о диспозиции. ПАОК, которым Саввиди владеет с 2012-го года, впервые за долгое время претендует на чемпионский титул. И главный его конкурент, как раз – афинский АЕК. Победа в очном противостоянии вывела бы ПАОК на первое место, но ее не случилось. На последней минуте матча клуб из Салоник забил столичным гостям, но судьи углядели офсайд и гол не засчитали. Тут-то на сцену и вышел, а точнее выбежал Саввиди. Российский бизнесмен кинулся к арбитрам, спровоцировав столпотворение. Важная деталь: на боку в владельца ПАОКа висела кобура, в которой отчетливо был виден пистолет. По информации портала «Чемпионат.ком» из уст Саввиди прозвучали слова: «Ну все, ты мертвец», адресованы они были то ли арбитру, то ли одному из боссов АЕКа. Но и это еще не все. Матч доигран не был, ибо российский бизнесмен увел своих футболистов в раздевалку. Любопытно, что перед матчем Саввиди призывал болельщиков ПАОК к спокойствию и воздержанию от буйного поведения. Дело в том, что в конце февраля фанаты клуба из Салоников сорвали матч своей команды с «Олимпиакосом», тогда в тренера соперников запустили так называемую тумбу — кассовую ленту для чеков, — разбив тому лицо. Из-за этого клуб едва не лишился важных трех очков. После рейда Саввиди их, скорее всего, снимут, что исключит ПАОК из борьбы за чемпионство. Впрочем, еще хорошо, если обойдется только снятием трех очков.

АЕК намерен обратиться в ФИФА из-за угроз функционерам клуба со стороны Саввиди. Пресс-служба ПАОКа уверяет, что президент клуба оружием никому не угрожал.

Комментарии

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meister_luvin 12 марта 2018 | 14:11

Что курил табачный король?

vaka257 12 марта 2018 | 14:14

Быдло оно остаётся быдлом ,даже с большими деньгами...

vladimirgornitsky 12 марта 2018 | 14:20

Ккие там три очка...
"Греческая полиция выдала ордер на арест владельца ПАОК российского предпринимателя Ивана Саввиди".

kara 12 марта 2018 | 14:21

и что по итогу? гол вернули-уже,значит судей снимут и еще извинятся. а вот если бы не выбежал,то и сидел бы сопли жевал.

com30 12 марта 2018 | 14:32

Горячие парни. Сперва делаю, потом думают. А через день, будет подлизываться и извиняться. Но это только до следующего раза.

rukrok 12 марта 2018 | 14:33

...Весёлый народ Новостники на "Эхе"...:))))...Нравятся...)). Что-нибудь да отмочат.
- "Коротко о диспозиции...".- АЕК наступал с о стороны гор, ПАЕК их мантулил владельцем за ноги со стороны ущелья......./а про придурка владельца и говорить нечего - быдло../.

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