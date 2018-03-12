Скандал с участием российского бизнесмена произошел в чемпионате Греции по футболу

Владелец ПАОКа Иван Саввиди сорвал матч своего клуба с АЕКом, выбежав на поле под конец игры.

Коротко о диспозиции. ПАОК, которым Саввиди владеет с 2012-го года, впервые за долгое время претендует на чемпионский титул. И главный его конкурент, как раз – афинский АЕК. Победа в очном противостоянии вывела бы ПАОК на первое место, но ее не случилось. На последней минуте матча клуб из Салоник забил столичным гостям, но судьи углядели офсайд и гол не засчитали. Тут-то на сцену и вышел, а точнее выбежал Саввиди. Российский бизнесмен кинулся к арбитрам, спровоцировав столпотворение. Важная деталь: на боку в владельца ПАОКа висела кобура, в которой отчетливо был виден пистолет. По информации портала «Чемпионат.ком» из уст Саввиди прозвучали слова: «Ну все, ты мертвец», адресованы они были то ли арбитру, то ли одному из боссов АЕКа. Но и это еще не все. Матч доигран не был, ибо российский бизнесмен увел своих футболистов в раздевалку. Любопытно, что перед матчем Саввиди призывал болельщиков ПАОК к спокойствию и воздержанию от буйного поведения. Дело в том, что в конце февраля фанаты клуба из Салоников сорвали матч своей команды с «Олимпиакосом», тогда в тренера соперников запустили так называемую тумбу — кассовую ленту для чеков, — разбив тому лицо. Из-за этого клуб едва не лишился важных трех очков. После рейда Саввиди их, скорее всего, снимут, что исключит ПАОК из борьбы за чемпионство. Впрочем, еще хорошо, если обойдется только снятием трех очков.

АЕК намерен обратиться в ФИФА из-за угроз функционерам клуба со стороны Саввиди. Пресс-служба ПАОКа уверяет, что президент клуба оружием никому не угрожал.