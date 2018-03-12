Великобритания может ужесточить санкции против России из-за отравления Сергея Скрипаля
Как Лондон может наказать Кремль – на эту тему размышляет британская пресса.
Бойкот чемпионата мира по футболу, который пройдет в России, и высылка российских дипломатов. Это далеко не все шаги, которыми может ответить Лондон. Как пишет «Санди телеграф», британское правительство подготавливает свою версию акта Магнитского, который предусматривает санкции в отношении ряда российских должностных лиц. В списке почти полсотни фамилий. Контрмеры будут необходимы даже если окажется невозможным доказать прямое участие Кремля, отмечает Financial Times. В статье говорится, что президент Путин, если бы захотел, мог бы дать понять своим спецслужбам, что не потерпит подобных убийств за рубежом. В свою очередь Times опубликовала интервью с основателем инвестфонда Hermitage Capital Уильямом Браудером. Финансист назвал президента России аморальным социапатом и заявил, что холодная война была гораздо более цивилизованной, а сейчас речь идет о мафии, для которой нет правил. Наиболее жесткие меры предложила газета Guardian. В статье приводится мнение неназванного парламентария, который сказал, что властям надо быть жесткими с русскими и что нужно выкинуть их детей. Имеется в виду аннулировать визы. Издание отмечает, что могут и применить новый закон об ордерах на имущество невыясненного происхождения. Людей Путина больше всего заботит богатство, и единственный способ изменить их отношение — забрать у них деньги, говорится в статье.
Газета Guardian поясняет, что в России, по мнению автора статьи, невозможно разбогатеть без дружеских связей с Владимиром Путиным.
Комментарии43
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calorad 12 марта 2018 | 14:07
Отключить Свифт варварам чтобы быстрее табакерка сыграла.
book_publisher 12 марта 2018 | 14:09
Еще ничего не доказано, еще даже нет никакого официального заявления. А Россия уже виновата! как это всё топорно сработано в расчете на идиотов.
Сами отравили, сами расследовали, сами обвинили.
Давайте теперь наказывать!
etofeasko 12 марта 2018 | 14:13
book_publisher:
как обычно: англичанка(в этот раз Мей) гадит.
kindman_a 12 марта 2018 | 14:15
Слышь, book_publisher - "...Сами отравили...". И тут же сам - "...Еще ничего не доказано, еще даже нет никакого официального заявления..."
Шизофрения на почве символов 11=80, да? :-)))
proxit 12 марта 2018 | 14:23
kindman_a:
Вам, гэбэшным холуйкам, получающим 11-80, никто не завидует.
Это полная дурость думать, что у кого то шиза из-за Вашего гонорара. Не запускайте себя.
kindman_a 12 марта 2018 | 14:26
proxit:
Ух ты, вот я из подпиндосской прокладки и дорос до гэбэшного холуйка.
А чё ж тогда пистят, что в РФ не работают социальные лифты, а, патриотическая Рыбка? :-)))
r88w556xl4 12 марта 2018 | 14:36
Молодцы, сами отравили, сами санкции вводят. Провокация грязная и неумная.
haldey 12 марта 2018 | 14:35
kindman_a: Тупица, что бы утверждать о виновности, надо доказать виновность, да еще и в суде... Или вам демократия крышу сорвала? Если англичанка сказала, значит доказано? Что за дебилизм, иди книжку почитай, УПК называется... Хотя, для тебя разве что букварь и зеленая... Либералы, вы презумпцию невиновности не признаете?
gonduras_on_kolima 12 марта 2018 | 14:16
book_publisher: // Еще ничего не доказано, еще даже нет никакого официального заявления. А Россия уже виновата! как это всё топорно сработано в расчете на идиотов. //
Слышь, клоун, в расчёте на идиотов заявы рашистского мида и прочих официальных лиц - аэтонемы, авыдокажите.
Пустите их следователей, дайте им те же полномочия, которые имеют ваши - и они вам такого понадоказывают, что даже ты, портянка, удивишься.
Теперь разговор с вами будет совершенно другой - мы провели расследование и пришли к таким-то выводам.
На их основании принимаем такие-то меры против виновников и страны в целом, т.к. её руководство тоже замешано.
Пацаки, вы слишком долго дёргали Запад за усы, и теперь вам крепко прищемят хвост и посшибают рога.
Вы добыковались, удилы.
book_publisher 12 марта 2018 | 14:21
gonduras_on_kolima: kindman_a:
- Успокойтесь, идите водички попейте,
kindman_a 12 марта 2018 | 14:41
book_publisher:
"...властям надо быть жесткими с русскими и что нужно выкинуть их детей..."
++++++++++=+=======================+=++++++++++++++
Водичку сейчас несут упавшим в обморок от приятной новости мажорам - сынулям и дочулям твоих кормильцев, лахтабот
hunterhead 12 марта 2018 | 14:22
book_publisher: "Сами отравили, сами расследовали, сами обвинили."
А ты сам со свечкой стоял, book_publisher...:-D
kindman_a 12 марта 2018 | 14:29
hunterhead:
У него свечка всегда воткнута куда надо!
luger_max_otto 12 марта 2018 | 14:38
Ага. А как с доказательствами на тему "сами отравили"? На фоне того, что "нет еще официального заявления"? И как насчет истории с отравлением Литвиненко- Кремль ведет себя точно так, как и в том случае. Вы, голубчик, о чем говорите- то, раз "нет официальных заявлений"? Вы заранее говорите, что вывсеврете, ихтамнебыло?
medvin 12 марта 2018 | 14:43
book_publisher: Знаете... моя старая такса во сне попердывает и все к этому привыкли. Но вот когда кто-то из семью нечаянно воздух испортит - все равно думаем, что это такса...
nikitin43 12 марта 2018 | 14:09
calorad: может герал - полковника фсб якунина друга путена выкинет в россию
nanaryfive 12 марта 2018 | 14:10
calorad: Да..да... и окружить кораблями, никуда не пускать )))
skolzki 12 марта 2018 | 14:19
calorad: Я бутылку шампаньского открыл там ничего не слышно ещё про самочувствие Скрипаля не подох ещё ? А Мотя как живой пока , ох побыстрее бы этот чемпионат мира прошел бы , а то Мотя по краю ходит , бродят слухи что СБУ его как Скрипаля хочет , типа один подчерк )))))))))))))))))))))))))))))
tag188 12 марта 2018 | 14:08
В этот раз Россия наказания не избежит. В принципе, Лондон давно должен был преподать этот урок хороших манер.
Филби, Берджес и Маклин закончили свои дни в Москве, и никто их не травил. Хотя ущерб от их деятельности был в тысячи раз больше, чем от десятка Скрипалей. Тем более, Скрипаля мы сами англичанам и выдали, точнее, обменяли.
olegleon 12 марта 2018 | 14:13
tag188: и сколько же они агентов Британии в России сдали?
ах да, на людей плевать, а бумажки важнее людей
tag188 12 марта 2018 | 14:26
olegleon: и сколько же они агентов Британии в России сдали?
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Кто? Кембриджская пятерка? Они сдали не только английских агентов, а даже американских. Ущерб от их деятельности был колоссален. Почитайте по этому поводу высказывания Даллеса.
Но того же Филби в СССР никто не пытался травить. Он даже интервью английским журналистам у себя на квартире давал.
olegleon 12 марта 2018 | 14:51
tag188: того Даллеса, который назвал их "самой сильной разведывательной группой"?
а сколько же агентов они сдали, которые были арестованы или высланы из СССР?
skolzki 12 марта 2018 | 14:24
tag188: Опять мы все умрём ? ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
meister_luvin 12 марта 2018 | 14:08
какой там на букву К с первого канала грозил всем местью и т.п.?! Теперь будем расхлебывать его пустобрехство
kinnlade 12 марта 2018 | 14:12
meister_luvin: Наказальщики блин! Тьфу и растереть!
aleks50 Алексей Клубников 12 марта 2018 | 14:09
Делать им нечего, такой поклёп на рыцаря щита и кинжала, лидера всякой портянки. Да он вас мультиками закидает нехороших.
gvs 12 марта 2018 | 14:09
Предложение "Гардиан" хорошее. И не надо было ждать, пока кого то траванули.
vilingrad 12 марта 2018 | 14:10
Путин, если бы захотел, мог бы дать понять своим спецслужбам,"
Ни хрена он не может. Да и не хочет. Вова Наполшестого...
olegleon 12 марта 2018 | 14:11
"Бойкот чемпионата мира по футболу, который пройдет в России"
вот для этого и затевалось это "отравление". британцы никак не могут пережить, что их послали далеко, а ЧМ отдали России
snikkersnepper 12 марта 2018 | 14:33
olegleon:
Бойкот ЧМ существует только в воспаленном мозгу эхоидов. Речь идет о том, что не приедет официальная делегация чиновников. Накой они тут нужны - "источники" не уточняют.
Очевидно, что у британской прессы уже пена изо рта идет. Тщательно протоколируемая Эхо Москвы. На месте британских властей я бы поинтересовался теми химическими веществами, что употребляет эта компания...
kindman_a 12 марта 2018 | 14:36
snikkersnepper:
"...Речь идет о том, что не приедет официальная делегация чиновников. Накой они тут нужны - "источники" не уточняют..."
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
То есть, например, и присутствие официальной делегации от РФ в Москве - тоже накуй нужно?
Шизофрения, как и говорил профессор.:-)))
jetsam 12 марта 2018 | 14:11
" и единственный способ изменить их отношение — забрать у них деньги, "
-----------
и, главное, ЛЕГКИЙ.
а детей - все равно надо выслать. причем, отовсюду...
rom8883 12 марта 2018 | 14:25
jetsam: Видно зря Дерипаска Криту денег за паспорт отвалил.
vilingrad 12 марта 2018 | 14:13
Наконец-то бриты решились щупать гэбуху за бумажник. Остальное Сечиных, Ротенбергов и мелюзги типа Пескова не интересует. Какая там великая Россия, международный авторитет, блаблабла... побольше бабла!
chubuk 12 марта 2018 | 14:17
Кто бы ожидал, что любимая присказка: "А вы докажите..." - работает как в одну, так и в другую сторону...
drtomsky 12 марта 2018 | 14:19
Ну да не Лугандония. Настамнет не срабатывает.
chubuk 12 марта 2018 | 14:20
Корги будут скучать по английским газонам.
plank1957 12 марта 2018 | 14:22
Похоже, что Путин разозлил Лондон не на шутку.
komiccap_nkvd 12 марта 2018 | 14:23
Контрмеры будут необходимы даже если окажется полная невиновность Кремля, ибо только Россия стоит на пути мирового господства англо-саксов.
отмечает Financial Times.
ostapbey 12 марта 2018 | 14:57
komiccap_nkvd: ибо только Россия??
А триппер и насморк уже побеждены??
Прогрессс однако..
Даже..
a_111111 12 марта 2018 | 14:25
Рому ждет Чукотка.
А банкира-чекиста Лебедева вышлют?
pergamsky Георгий Пичугин 12 марта 2018 | 14:36
:Ждемс очередной фейк от Мэй и Scotland Yardа, похоже главных отравителе предателя...
mifodiy 12 марта 2018 | 14:41
Только не футбол ! Без "бритов" и Ко это будет пародия на грандиозный турнир .