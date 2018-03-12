Великобритания может ужесточить санкции против России из-за отравления Сергея Скрипаля

Как Лондон может наказать Кремль – на эту тему размышляет британская пресса.

Бойкот чемпионата мира по футболу, который пройдет в России, и высылка российских дипломатов. Это далеко не все шаги, которыми может ответить Лондон. Как пишет «Санди телеграф», британское правительство подготавливает свою версию акта Магнитского, который предусматривает санкции в отношении ряда российских должностных лиц. В списке почти полсотни фамилий. Контрмеры будут необходимы даже если окажется невозможным доказать прямое участие Кремля, отмечает Financial Times. В статье говорится, что президент Путин, если бы захотел, мог бы дать понять своим спецслужбам, что не потерпит подобных убийств за рубежом. В свою очередь Times опубликовала интервью с основателем инвестфонда Hermitage Capital Уильямом Браудером. Финансист назвал президента России аморальным социапатом и заявил, что холодная война была гораздо более цивилизованной, а сейчас речь идет о мафии, для которой нет правил. Наиболее жесткие меры предложила газета Guardian. В статье приводится мнение неназванного парламентария, который сказал, что властям надо быть жесткими с русскими и что нужно выкинуть их детей. Имеется в виду аннулировать визы. Издание отмечает, что могут и применить новый закон об ордерах на имущество невыясненного происхождения. Людей Путина больше всего заботит богатство, и единственный способ изменить их отношение — забрать у них деньги, говорится в статье.

Газета Guardian поясняет, что в России, по мнению автора статьи, невозможно разбогатеть без дружеских связей с Владимиром Путиным.