Евросоюз продлил санкции против России

Речь идет об ограничительных мерах, которые касаются 150 российских граждан и почти 40 компаний и общественных организаций.

Санкционный режим в отношении России будет действовать как минимум до 15 сентября этого года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Совета ЕС. Санкции решено было продлить из-за отсутствия какого-либо прогресса в нынешней ситуации на Украине. В тексте также подчеркивается, что при необходимости список лиц, попавших под санкции, будет обновлен. Последний раз это происходило в сентябре прошлого года при очередном продлении ограничений. Тогда из списка были исключены четыре человека в связи с их смертью.

В данном случае речь идет именно о так называемых индивидуальных санкциях. В список попали представители российского руководства, политики и бизнесмены, а также руководители самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Им запрещен въезд в шенгенскую зону, а все активы на территории Европы заморожены. Так называемые секторальные санкции сейчас также действуют – вопрос об их продлении будет решаться в июле.

Официальные юридические акты, связанные с продлением санкций, будут

опубликованы в «Официальном журнале» ЕС завтра.