Евросоюз продлил санкции против России
Речь идет об ограничительных мерах, которые касаются 150 российских граждан и почти 40 компаний и общественных организаций.
Санкционный режим в отношении России будет действовать как минимум до 15 сентября этого года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Совета ЕС. Санкции решено было продлить из-за отсутствия какого-либо прогресса в нынешней ситуации на Украине. В тексте также подчеркивается, что при необходимости список лиц, попавших под санкции, будет обновлен. Последний раз это происходило в сентябре прошлого года при очередном продлении ограничений. Тогда из списка были исключены четыре человека в связи с их смертью.
В данном случае речь идет именно о так называемых индивидуальных санкциях. В список попали представители российского руководства, политики и бизнесмены, а также руководители самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Им запрещен въезд в шенгенскую зону, а все активы на территории Европы заморожены. Так называемые секторальные санкции сейчас также действуют – вопрос об их продлении будет решаться в июле.
Официальные юридические акты, связанные с продлением санкций, будут
опубликованы в «Официальном журнале» ЕС завтра.
Комментарии33
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nikitin43 12 марта 2018 | 14:07
более 3 млрд зелени теряет расея в год благодаря амбициям питерского хорька.
pro_hanov 12 марта 2018 | 14:14
nikitin43: Зато крепнут наши скрепы! Санкции - они ведь на пользу. Напечатаем больше рублей, разладим бюджетникам, и всем стадом пойдём через неделю голосовать за Нацлидера! Уж он покажет Америке кузькину мать!
haldey 12 марта 2018 | 14:28
pro_hanov: nikitin43: Это высокая оценка нашей работы!
Кто угрожает? Тот, кто боится!
Мы не боимся, мы не угрожаем, и нам начхать на их угрозы! Хуже было бы, если бы нам были рады и хлопали по плечу, проходили это, хватит! Ваше веселье кончилось, теперь наше время! Насчет 3 лярдов, всего сколько выкачали, пока по плечу хлопали и не сосчитаешь, триллионы...
Горбач, учись, как надо работать, когда зубы дробятся от сжатия челюстей из-за злобы у наших "партнеров")))
А Вы, давайте, на Родину Хамона, пи...идите... И не брызгайте слюной, после вас не утереться...
nikitin43 12 марта 2018 | 14:32
haldey: эт ты якунину генерал - полковнику фсб говори он туда слсля с выводком и миллиардами.
poluputing 12 марта 2018 | 14:46
haldey: только хамоватому дебилу может нравиться когда все вокруг бояться. Этот дебил ещё периодически блюёт и отрыгивается, что бы не просто боялись, а испытывали отвращение
tvitov66 12 марта 2018 | 14:29
Странно, а по всем телевизерам сверхдержавы постоянно талдычат что Запад против санкций ... Неужели опять ВРУТ?
com30 12 марта 2018 | 14:39
pro_hanov:
Совсем оборзели там в ЕС, продлевают и продлевают, никакой стабильности, нет что бы как США приняли закон о санкциях, что бы санкции действовали стабильно и постоянно, до тех пор пока не отменят закон. А то полезным санкциям постоянно что то угрожает, висит над головой как меч неопределенностью, что вдруг могут отменить, тогда все конец благу.
com30 12 марта 2018 | 14:45
//из-за отсутствия какого-либо прогресса в нынешней ситуации на Украине.//
Ну ну никакого прогресса нет в этой Украине, а РФ из за нее страдать.
Почему они там до сих пор не погнали ср*ной метлой оккупантов из Крыма и Донбасса?
Украине наверное выгодно, что бы в Крыму и на Донбассе околачивались чужие оккупационные войска,
ведь пока они там, российская экономика будет чахнуть а страна загнивать.
antonsch 12 марта 2018 | 14:33
nikitin43: Зачем хорьков обижать? Такие милашки...
bono747 12 марта 2018 | 14:39
nikitin43: Сельская свинота из каклостана теряет больше, поверь рогуль)))
cattt 12 марта 2018 | 14:08
Евросоюз продлил санкции против бандитов
Мелочь, а приятно!
komiccap_nkvd 12 марта 2018 | 14:11
благодаря санкциям, Россия стала лидером по экспорту зерна. это случилось впервые с 1913 года
ЕС теряет миллиарды Евро благодаря амбициям американских олигархов. их цель, убрать конкурентов из Европы.
спасибо за санкции. Трамп молодец
vezdehod 12 марта 2018 | 14:15
komiccap_nkvd:
благодаря санкциям, Россия стала лидером по экспорту зерна. это случилось впервые с 1913 года
ЕС теряет миллиарды Евро благодаря амбициям американских олигархов. их цель, убрать конкурентов из Европы.
спасибо за санкции. Трамп молодец
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Ага...Мир кушает хлеб из Отборного и Дешёвого российского зерна, а россияне Жрут его из Кормового зерна - закупаемого за границей.
isnowanaarene 12 марта 2018 | 14:20
komiccap_nkvd: Да всегда пожалуйста. "Когда я подожгу нефть, тебе будет хорошо, совсем хорошо!"
com30 12 марта 2018 | 14:50
komiccap_nkvd:
//Россия стала лидером по экспорту зерна//
А собственный народ, ест хлеб из зерна предназначенного для корма скота, госдура даже закон специальный хочет принять, запретить и такой хлеб народу есть.
Тогда вообще РФ будет впереди планеты всей по экспорту любого зерна.
Главное, что бы потом россияне снова не умаляли США опять кормить на шару, как это было в 20-х и 90-х.
vaka257 12 марта 2018 | 14:12
А пока не видно причин для отмены...В особенности после путинского послания с мультиками и интервью...
platonnekafrin 12 марта 2018 | 14:13
Видать, компьютерная графика нашего начинающего геймера их не впечатлила.
drtomsky 12 марта 2018 | 14:16
Не впечатлил их Вова ракетно-ядерной клоунадой.
captainobvious 12 марта 2018 | 14:17
что-то я запамятовал, подскажите, люди добрые: это ещё 101-е последнее китайское предупреждение, или уже 102-е?
testmeter 12 марта 2018 | 14:26
captainobvious: За какую команду на футбольном Чемпионате "русского мира" 2018 болеть будешь? КНДР, ЛНР или ДНР?
vladislav 12 марта 2018 | 14:27
captainobvious: "что-то я запамятовал, подскажите, люди добрые: это ещё 101-е последнее китайское предупреждение, или уже 102-е?"
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Ты не запамятовал, ты просто не врубаешься - это не предупреждение, а продление тех санкций, которые уже были. И царек напрасно понадеялся, что санкции снимут. Пока на Украине не восстановится мир - санкции не снимут. А это значит, что инвестиции в Россию не пойдут, технологии тоже.
captainobvious 12 марта 2018 | 14:31
vladislav: а что, украинцам понравилось, как мы восстановили мир в Сирии? ))
nikitin43 12 марта 2018 | 14:46
captainobvious: это ты у банды вагнера спроси ... мы это ты и пригожин ?
pravdatut 12 марта 2018 | 14:23
Всем понятно, необходимо снимать ВП со списка для голосования !
perrrkele_sattan 12 марта 2018 | 14:24
хотелось бы, чтобы побыстрее появилась возможность "повычеркивать" всех фигурантов списка
kriimsdyk 12 марта 2018 | 14:25
Не испугались. Надо было покруче тридеху рисовать или стибрить из Марс атакует
dreyo 12 марта 2018 | 14:26
Вот гады, и кинжала не испугались.
piter_ug 12 марта 2018 | 14:28
Но невзирая на санкции, ватники ещё сильнее сплотятся вокруг пу-санина, ведущего в непролазную чащу.
jblack2 12 марта 2018 | 14:30
Тухлая новость.
Пора уже привыкнуть, что он Западных партнёров милости ждать не стоит...
ostapbey 12 марта 2018 | 14:35
Несправедливо как то.. На России выживает 140 млн русских людей.. А САНКЦИИ, которые касаются всего 150 российских граждан и почти 40 компаний и общественных организаций сеют РОЗНЬ!!!.
Но санкционный режим, в отношении России, будет действовать справедливо. Кому не ввели санкции из-за "бугра", то им введут санкции местного русского пошиба.
Начиная с Воронежа.
Даже..
budweiser23 12 марта 2018 | 14:41
Эх, Вова, дать бы тебе по шее, коль думаешь, что схватил Бога за бороду, а на самом деле - чёрта за срамные волосы...
Хотя, всё указывает на то, что он вообще не сильно задумывается о завтра, пытаясь решить сиюминутные проблемы. Беда стране...
irinakingsize1 12 марта 2018 | 14:42
Очень сердобольные люди принимали решение в Евросоюзе: пусть эти 150 чел. дома сидят -здоровье берегут. А то вон Тема Шейнин на честно заработанные поехал в Европу погулять и его тут же чуть не до смерти заплевали. Опасно у них там, в европах этих......
mifodiy 12 марта 2018 | 14:52
После выборов решение по востоку Украины будет принято... и очень оперативно . Как-то неуютно становится жить "кремлёвским" в этом мире ...Если дружить уже не получается , то надо хоть как-то договариваться .