Благодатный огонь в храме Гроба Господня зажигают от масляных ламп, — утверждает армянский священник
Во время интервью в кувуклию вошел коптский священник, который стал опровергать слова настоятеля и настаивал на божественном происхождении огня.
Копт: — Простите, но это ложь.
Агоян: — Но я был здесь три раза! А вас здесь не было!
Копт: — Отец, простите, я здесь ответственный. Это неправда. Все происходит не так, как вы говорите.
Агоян: — Мы вместе с патриархом…
Копт: — Остановите съемку!
Агоян: — Но вы тут никогда не были!
Копт: — В кувуклии находится только патриарх, армяне остаются снаружи. Происходит чудо, патриарху снисходит огонь, и он раздает его людям. Вот это правда.
Церемония снисхождения Благодатного огня проходит ежегодно накануне православной Пасхи. Она привлекает в Храм тысячи паломников.
Споры вокруг происхождения Благодатного огня никак не скажутся на традиции привозить его в Россию. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» начальник Управления общественных связей Фонда Святого Всехвального Апостола Андрея Первозванного Александр Гатилин. «Фонд Андрея Первозванного привозит по благословению Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла Благодатный огонь в Москву. Это традиция, которая зародилась уже 15 лет назад, и стала, по сути, народной традицией, и она продолжается. Фонд во главе с Владимиром Якуниным отправится накануне Пасхи в Иерусалим, чтобы доставить к пасхальной службе в Москву Благодатный огонь в Храм Христа Спасителя», — сказал он. Информацию об источниках финансирования поездки в Иерусалим Гатилин комментировать отказался.
Миф о снисхождении благодатного огня появился в массовом сознании только в 90-е годы прошлого века. Об этом сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» диакон Андрей Кураев. Ранее в интервью израильскому журналисту армянский священник Самуил Агоян заявил, что раскрыл тайну Благодатного огня. По его утверждению, он трижды наблюдал, как патриархи зажигают связки восковых свечей от масляной лампады, и ничего мистического в этом нет.
«В русской апологической литературе дореволюционных лет не упоминается об этом чуде. Можно, конечно, где-то специально искать, есть какая-то литература паломников, где можно встретить рассказы об этом. Но встречаются книги паломников, где они вообще об этом ни слова не говорят. Мифом это стало в 90-е годы, таким стержнем, скрепой, главным аргументом в защиту верности от православия», — сказал Кураев.
Диакон добавил, что именно тогда, когда открылся туристический бизнес в Израиле, появился миф о благодатном огне. «Вдруг оказалось, что ждет там такое диво дивное, именно тогда началось массовое уверование в это», — сказал он. Кураев отметил, что «армяне не первый раз высказываются публично о том, что никакого чуда не происходит». В то же время греческий патриарх Феофил, по его словам, всегда уходит от ответа на вопрос о божественном происхождении огня. «Он молчит, когда его об этом прямо спрашивают, он переводит разговор на другую тему, но, ни разу не говорит о самовозгорании», — подчеркнул он.
На протяжении многих лет организатором доставки частицы Благодатного огня в Россию был Владимир Якунин, который возглавлял РЖД. Он утверждает, что за несколько столетий так никто и не сумел развенчать представление о божественном происхождении огня.
Комментарии29
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cattt 12 марта 2018 | 14:05
На дурака не нужен нож, ему три короба наврешь!
vezdehod 12 марта 2018 | 14:11
Так это было известно с лохматых времён - чудес в жизни не бывает,но - если ломом перекрестить вдоль хребта. то чудо может и произойти.
patrik03 12 марта 2018 | 14:19
Ранее в интервью израильскому журналисту армянский священник Самуил Агоян заявил, что раскрыл тайну Благодатного огня...
Как бы там ни было, но зачем "Эхо Москвы" повторяет это каждые полчаса, ведь ничего кроме животного антисемитизма, эта "радостная" весть не вызывает?
zemljanka 12 марта 2018 | 14:36
Прогонят честного бедолагу...
tarxan 12 марта 2018 | 14:40
patrik03:
Объясни-ка. При чем здесь антисемитизм? Лишь бы обозначится.
gvs 12 марта 2018 | 14:07
Благодатный огонь зажигается от сопла ракеты с ядерным двигателем, освященной Гундяевым )))
ufaryudom 12 марта 2018 | 14:07
А я думал что от ZIPPO.
vaka257 12 марта 2018 | 14:08
И почему-то вериться этому священнику...
pablo_moderator 12 марта 2018 | 14:15
vaka257:
и в 1917 верили , помнишь время такое было , ну , там "Союз воинствующих безбожников". а уж как потом эту веру приумножили ! ну , там зернохранилища делали , а жили , как !
zztop1960 12 марта 2018 | 14:40
vaka257: Армяне одни из основателей христианства. Армине открыли миру христианство , они и закроют христианство.
olegleon 12 марта 2018 | 14:08
"армяне остаются снаружи. Происходит чудо,"
т.е. в присутствии армян чудо не произойдёт. хорошее признание служителя культа. только вот немного расистское.
tarxan 12 марта 2018 | 14:45
olegleon:
Нет, там целый ворох условностей. Одни при зажигании, другие без права входа в эту зажигалку. Другие, в самой церкви не могут быть.
Церемонию проводят священнослужители Иерусалимской православной церкви, Иерусалимского патриархата Армянской апостольской церкви, а также Коптской и Сирийской церквей. И им каждому свое место. Армянам и не полгожено быть в зажигалке.
jetsam 12 марта 2018 | 14:08
везде чудеса:
----
в православии - благодатный огонь сам зажигается...
в россии 86% (и 140%) за путена голосуют не приходя в сознание...
у патриарха часы невидимые, только в отражении заметны...
-------
и, что странно, все эти чудеса имеют отношение только к россии..... типа, богоизбранная страна.
vlabumur 12 марта 2018 | 14:09
Какой удар по вере,
Сейчас все старушки,опять в комсомол побегут,и за Грудинина голосовать.
Сквозь грозы сияло нам солнце свободы,
И Ленин великий нам путь озарил:
Нас вырастил Сталин — на верность народу,
На труд и на подвиги нас вдохновил!
pavelmistery 12 марта 2018 | 14:09
"Благодатный огонь в храме Гроба Господня зажигают от масляных ламп, — утверждает армянский священник"
Черт, а я то думал что лампы сами собой зажигается...
kriimsdyk 12 марта 2018 | 14:12
Православные чуть что "остановите съемку", снимите с эфира/проката... Божьи менеджеры.
lapuh 12 марта 2018 | 14:12
Не может быть! Безобразие!
komiccap_nkvd 12 марта 2018 | 14:13
армянин врет. огонь зажигается от зажигалки. лампаду там не спрячешь.
voenpes 12 марта 2018 | 14:14
Великой тайны данный священник не открыл. Благодатный огонь - это как Дед Мороз. Его нет, а он есть.
cukker 12 марта 2018 | 14:28
армянин устроил скандал во время Пасхи, наверное на счет ему не мало капнуло
rom8883 12 марта 2018 | 14:40
cukker: Где вы видели, чтобы за правду платили?
ladyirina 12 марта 2018 | 14:30
Лев Толстой считал, что "снисхождение благодатного огня"- мошенничество. Была версия, что в храме распыляют легко воспламеняющееся газообразное вещество, которое вспыхивает от горящих лампад. Странно, что в 21-м веке при наличии современных технологий истина не установлена до сих пор. Скорее всего, это экономически и политически не выгодно Церкви и властям из-за риска лишиться миллионов паломников, приносящих огромные доходы.
tarxan 12 марта 2018 | 14:49
ladyirina:
Ученные несколько раз предлагали изучить этот "феномен".
Так священники размахивая кадилами никого не подпусчкали.
vasya_von_smetankin 12 марта 2018 | 14:33
Благодатный огонь зажигается от Благодатных Масляных Ламп, в чём проблема?
zztop1960 12 марта 2018 | 14:50
vasya_von_smetankin: Благодатный огонь зажигается от Благодатных Масляных Ламп , а Благодатные Масляные Лампы от Благодатных Газовых Зажигалок , а Благодатные Газовые Зажигалки заправляются Благодатным Российским Газом из Благодатных Недр Российской Земли-Матушки , вся Благодать из России
diadenka 12 марта 2018 | 14:34
Не верьте! Они вам ещё скажут, что и Деда Мороза тоже нет. А как потом жить с этим, дорогая редакция?!...
noxepy_1488 12 марта 2018 | 14:36
Пару лет назад это же рассказывал в эфире Эха Кураев. Реакции было ноль. Сейчас чего такой шорох поднялся? Братский телеканал поддержать?
oldbobby 12 марта 2018 | 14:44
Провокации Запада, хотят сорвать выборы. Спросите Володина, он подтвердит.
gramotei 12 марта 2018 | 14:46
ЗА ПРАВДУ РЕСПЕКТ АГОЯНУ!!! БОГ ТВОРИТ ЧУДЕСА!!! НО НЕ НА ПОТЕХУ ЛЮДЯМ!!! АМИНЬ!!! РАЗВЕНЧАН ОЧЕРЕДНОЙ МИФ СОЗДАВАЕМЫЙ АНТИХРИСТОМ!!! БЛАГОСЛОВЕННО ИМЯ ТВОЁ БОЖЕ!!! И ЦАРСТВО ТВОЁ БОЖЕ!!! ВО ВЕКИ ВЕКОВ!!! АМИНЬ!!!