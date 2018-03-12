"Благодатный огонь в храме Гроба Господня зажигают от масляных ламп, — утверждает армянский священник"

В снисхождении Благодатного огня в Храме Гроба Господня в Иерусалиме нет ничего мистического. По крайней мере, об этом в интервью израильскому каналу «Хадашот-2» заявил один из настоятелей Храма, представитель Армянской патриархии Самуил Агоян.

Во время интервью в кувуклию вошел коптский священник, который стал опровергать слова настоятеля и настаивал на божественном происхождении огня.

Копт: — Простите, но это ложь.

Агоян: — Но я был здесь три раза! А вас здесь не было!

Копт: — Отец, простите, я здесь ответственный. Это неправда. Все происходит не так, как вы говорите.

Агоян: — Мы вместе с патриархом…

Копт: — Остановите съемку!

Агоян: — Но вы тут никогда не были!

Копт: — В кувуклии находится только патриарх, армяне остаются снаружи. Происходит чудо, патриарху снисходит огонь, и он раздает его людям. Вот это правда.

Церемония снисхождения Благодатного огня проходит ежегодно накануне православной Пасхи. Она привлекает в Храм тысячи паломников.

Споры вокруг происхождения Благодатного огня никак не скажутся на традиции привозить его в Россию. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» начальник Управления общественных связей Фонда Святого Всехвального Апостола Андрея Первозванного Александр Гатилин. «Фонд Андрея Первозванного привозит по благословению Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла Благодатный огонь в Москву. Это традиция, которая зародилась уже 15 лет назад, и стала, по сути, народной традицией, и она продолжается. Фонд во главе с Владимиром Якуниным отправится накануне Пасхи в Иерусалим, чтобы доставить к пасхальной службе в Москву Благодатный огонь в Храм Христа Спасителя», — сказал он. Информацию об источниках финансирования поездки в Иерусалим Гатилин комментировать отказался.

Миф о снисхождении благодатного огня появился в массовом сознании только в 90-е годы прошлого века. Об этом сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» диакон Андрей Кураев. Ранее в интервью израильскому журналисту армянский священник Самуил Агоян заявил, что раскрыл тайну Благодатного огня. По его утверждению, он трижды наблюдал, как патриархи зажигают связки восковых свечей от масляной лампады, и ничего мистического в этом нет.

«В русской апологической литературе дореволюционных лет не упоминается об этом чуде. Можно, конечно, где-то специально искать, есть какая-то литература паломников, где можно встретить рассказы об этом. Но встречаются книги паломников, где они вообще об этом ни слова не говорят. Мифом это стало в 90-е годы, таким стержнем, скрепой, главным аргументом в защиту верности от православия», — сказал Кураев.

Диакон добавил, что именно тогда, когда открылся туристический бизнес в Израиле, появился миф о благодатном огне. «Вдруг оказалось, что ждет там такое диво дивное, именно тогда началось массовое уверование в это», — сказал он. Кураев отметил, что «армяне не первый раз высказываются публично о том, что никакого чуда не происходит». В то же время греческий патриарх Феофил, по его словам, всегда уходит от ответа на вопрос о божественном происхождении огня. «Он молчит, когда его об этом прямо спрашивают, он переводит разговор на другую тему, но, ни разу не говорит о самовозгорании», — подчеркнул он.

На протяжении многих лет организатором доставки частицы Благодатного огня в Россию был Владимир Якунин, который возглавлял РЖД. Он утверждает, что за несколько столетий так никто и не сумел развенчать представление о божественном происхождении огня.