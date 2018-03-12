Лидер КНДР стремится к нормальным отношениям с Вашингтоном

По крайней мере, так утверждает южнокорейская газета «Тона ильбо».

«Конечная цель Ким Чен Ына состоит в том, чтобы подписать мирный договор с США и установить нормальные дипломатические отношения, вплоть до открытия американского посольства в Пхеньяне», — пишет издание со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации президента Южной Кореи. По его словам, о своем намерении глава КНДР упомянул на недавней встрече с южнокорейской делегацией. Ким Чен Ын также может коснуться вопроса денуклеаризации Корейского полуострова во время встречи с президентом США Дональдом Трампом, отметил собеседник газеты.

О «сильном желании» Ким Чен Ына заключить с США мирный договор ранее также говорил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Встретиться с главой Белого дома предложил лидер КНДР. В Вашингтоне не исключили такую возможность. Однако, в администрации президента отметили, что переговоры будут возможны только если Пхеньян предпримет «конкретные действия» для свертывания ядерной программы.

Как сообщалось, встреча может состояться до начала мая. Место пока не определено, но Белый дом рассматривает «любые варианты», в том числе и поездку американского президента в Пхеньян.