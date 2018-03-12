Лидер КНДР стремится к нормальным отношениям с Вашингтоном
По крайней мере, так утверждает южнокорейская газета «Тона ильбо».
«Конечная цель Ким Чен Ына состоит в том, чтобы подписать мирный договор с США и установить нормальные дипломатические отношения, вплоть до открытия американского посольства в Пхеньяне», — пишет издание со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации президента Южной Кореи. По его словам, о своем намерении глава КНДР упомянул на недавней встрече с южнокорейской делегацией. Ким Чен Ын также может коснуться вопроса денуклеаризации Корейского полуострова во время встречи с президентом США Дональдом Трампом, отметил собеседник газеты.
О «сильном желании» Ким Чен Ына заключить с США мирный договор ранее также говорил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
Встретиться с главой Белого дома предложил лидер КНДР. В Вашингтоне не исключили такую возможность. Однако, в администрации президента отметили, что переговоры будут возможны только если Пхеньян предпримет «конкретные действия» для свертывания ядерной программы.
Как сообщалось, встреча может состояться до начала мая. Место пока не определено, но Белый дом рассматривает «любые варианты», в том числе и поездку американского президента в Пхеньян.
Комментарии24
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
omichka 12 марта 2018 | 13:39
"Песок плохая замена овсу"
danko1 12 марта 2018 | 13:43
omichka: Похоже, что Ын перестает быть главным пугалом на планете, уступив пальму первенства Путину.
А еще раньше Лукашенко сказал, что он уже не главный диктатор Европы, отдав эту роль Путину.
skolzki 12 марта 2018 | 13:54
danko1: Либрода , а где истошные крики про толстого Ына ?Всёёёё , инстукция поменялась ??? бугагагагага , )))))))))))))))))))))))))))))))))
book_publisher 12 марта 2018 | 14:00
Какой мирный договор?
США верить нельзя!
tarxan 12 марта 2018 | 14:52
skolzki:
Так толстому Ыну все таки донесли, что Трамп это не Обама. Ын и обосрался, залебезил, о мире зоговорил, на встречу напрашивается.
kriimsdyk 12 марта 2018 | 14:01
danko1: А смысл махать на всех ядерной дубинкой? Идеи Чучхе у него никто не отнимает, никто его не трогает, ничего от него не хотят, только чтобы не вел себя как обезьяна с гранатой. Ну построят Диснейленд под Пхеньяном и завалят сникерсами - не случится ничего страшного.
bosen48 12 марта 2018 | 14:36
danko1: Так ты же тут недавно упражнялась в "остроумии", что России друзья только в КНДР. Что маятник качнулся в другую сторону? Теперь США будут дружить с КНДР.
kara 12 марта 2018 | 13:42
ничего не изменилось-только сила! не было бы успеха у запусках ракет и в испытаниях бомб,уже бы бомбили.
fig_wam 12 марта 2018 | 13:56
kara: В чем сила,в опускании на колени и вылизывании туфель американского президента?
как мне жалко портянок, они так стонут, как будто опустили не Ына, а их.
Американцы говорят, что пока толстячок не вылижет ботинки Трампа до блеска, никакой встречи не будет.
bosen48 12 марта 2018 | 14:46
fig_wam: Прокладка, ничего то ты не понял. Опустил Трампа Ын! Ты побольше слушай американцев, они такие выдумщики-затейники, тебе долго придётся у них учиться, хотя успехи по вылизыванию у тебя есть несомненно.
kriimsdyk 12 марта 2018 | 14:02
kara: Хотели бы разбомбили давно, как только ссср-овский зонтик накрылся. Только не надо никому.
stoned_fox 12 марта 2018 | 14:25
kriimsdyk: Да, Ирак и Ливия подтвердит.
komiccap_nkvd 12 марта 2018 | 13:44
теперь когда у корейцев есть ядерное оружие, америка стала прислушиваться.
а вот Ирак не успел. и его сравняли с землей
plank1957 12 марта 2018 | 13:45
Неужели толстяк кинул Кремль?
alexun 12 марта 2018 | 14:05
plank1957: удар в спину!
plank1957 12 марта 2018 | 14:24
alexun:
Ниже пояса.
volkov_25 12 марта 2018 | 13:52
Даже Ким умнее оказался. Во дела.
skolzki 12 марта 2018 | 13:56
volkov_25: Правильно , давно говорил , что не улыбаться собакам из конгресса надо , а один раз жахнуть так по какой -нибудь из баз , что бы эти обоссцанные штатовские собаки на всю жизнь запомнили , как они помнят Вьетнам и Корею с Кубой )))())
hiryrg 12 марта 2018 | 13:56
Косоглазенький пухлячок всё делает правильно. С нашим договориться нельзя, с Трампом - можно. Косоглазенький пухлячок не поедет в Вашингтон. Слишком опасно для него. Ждем визита Трампа в Пхеньян.
vaka257 12 марта 2018 | 14:01
hiryrg: Как правило,такие встречи проводятся на нейтральной территории ,но толстячок трусоват,а время покажет ,всё ли съели в КНДР ,и тогда уже придётся переступить через трусость......
kriimsdyk 12 марта 2018 | 14:03
hiryrg: на нейтральной где-нибудь.
vlastimil_popogrebski 12 марта 2018 | 13:57
Толстяк оказался банальным оппортунистом, предал священные идеи чучхе и заветы дедушки и пошел на поклон к заокеанским гомосекам.
rom8883 12 марта 2018 | 14:00
Пока ядерную программу не свернут, санкции надо сохранять.
zolingen 12 марта 2018 | 14:07
Видать совсем плохи дела у пухлого. Экономика в попе.