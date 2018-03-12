Министр внутренних дел Словакии Роберт Калиняк подал в отставку после убийства журналиста Яна Куциака
Министр внутренних дел Словакии Роберт Калиняк подал в отставку после убийства журналиста Яна Куциака – он расследовал коррупцию в правительстве. В пятницу в Словакии состоялись многотысячные акции протеста. Участники которых требовали отставки кабинета министров.
Комментарии5
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olegleon 12 марта 2018 | 13:44
а если так написать "В пятницу в Словакии, с населением в 5,4 миллиона человек, состоялись многотысячные акции протеста." то получится более информативно?
platonnekafrin 12 марта 2018 | 13:57
olegleon: В мизерной стране Словакии, которая меньше Москвы в пару раз, странный министр ихней странной полиции ушел в отставку за убийство журналиста, которого даже не то, что бы не убивал, а даже не заказывал.
rom8883 12 марта 2018 | 14:02
platonnekafrin: Правильно! Не можешь поддерживать порядок в стране, освободи место другому.
olegleon 12 марта 2018 | 14:03
platonnekafrin: в не очень большой стране Словакии на акцию протеста вышло намного больше людей, чем смог на свою акцию собрать Навальный. поэтому то там министр и уходит в отставку, а у нас смеются над этим "лидером оппозиции".
а вот когда в России появится оппозиция, за которую выйдет 0,5% населения, то тогда может быть и у нас министры будут уходить
aleks50 Алексей Клубников 12 марта 2018 | 13:59
У нас за убийство журналиста ещё бы и наградили.