Министр внутренних дел Словакии Роберт Калиняк подал в отставку после убийства журналиста Яна Куциака – он расследовал коррупцию в правительстве. В пятницу в Словакии состоялись многотысячные акции протеста. Участники которых требовали отставки кабинета министров.