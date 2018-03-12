Бывший журналист РБК Александр Соколов, приговоренный к 3,5 годам колонии, подал прошение об УДО
Бывший журналист РБК Александр Соколов, приговоренный к трем с половиной годам колонии по делу о создании экстремистской организации, подал прошение об условно-досрочном освобождении. Дата рассмотрения пока не назначена, — сообщает «Интерфакс».
Соколов не признал себя виновным, он связывает уголовное преследование со своей журналистской работой.
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