Z Архив новостей новости
5 53 6 7327
13:31, 12 марта 2018

Британские спецслужбы готовы предъявить доказательства причастности России к отравлению Сергея Скрипаля

Британские спецслужбы готовы предъявить доказательства причастности России к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. После этого Лондон может предъявить официальные обвинения и ввести санкции, — сообщает газета The Times со ссылкой на информированные источники.

По сведениям издания, глава британского правительства Тереза Мей уже сегодня может выступить с заявлением и  объявить об ответных мерах.

По данным газеты, речь может идти о выдворении высокопоставленных российских дипломатов и разведчиков, а также аннулировании британских виз бизнесменам, связанным с Кремлем.

Комментарии

53

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

russkie_za_sverjenie 12 марта 2018 | 13:34

Ватники и портянки начинайте голосить: вывсёфрете!! авыдокажите!! ихтамнет!! презуциямиминовсти!!!

Карликовый педофил не в состоянии контролировать речь своего пресс-секретаря, что уж говорить о изменении существующего миропорядка.

По количеству позора, который главвор заработал для России, втоптав ее репутацию в говно, он давно превысил позор от ельцна и горбачева вместе взятых.
А вы, скот, терпите дальше его ВВ. Воровство и вранье. Вы же трусы. И совести нет. И на будущее собственных детей плевать.

accyapa 12 марта 2018 | 13:39

Наш нелегальный нелегал зафиксирован камерами в супермаркете рядом со Скрипалями. И через два часа он, предъявив диппаспорт России, вылетел из Хитроу в Шереметьево.
Сегодня Терезка потребует его немедленной выдачи, пригрозив, в случае отказа, полным разрывом дипотношений.
Билеты на ЧМ 2018 можно сдавать, поскольку к Терезке присоединится Агнешка, а к Агнешке и прочие насекомые.
И чемпионат мира будет проведён в Англии. Россию на нём заменит Украина, как лучшая команда, из занявших третьи места в своих группах.
Придётся на этом чемпионате болеть за братьев наших меньших.

doorin 12 марта 2018 | 13:43

Breaking news !!!
================

Scotland Yard обнаружил отпечатки пальцев Путина
на пузырьке с отравляющим веществом.

splin2 12 марта 2018 | 13:56

doorin:Вспомни. Scotland Yard обнаружил отпечатки пальцев Путина на балончике с секретным газом, который применялся еще в Нотр-Даме 2002 г

archibald_dandy_esquire 12 марта 2018 | 13:58

doorin: " Scotland Yard обнаружил отпечатки пальцев Путина на пузырьке с отравляющим веществом. "

Не паясничайте. Никаких отпечатков пальцев, рыла и прочих копыт. Скорее всего не существует ни одного подлинного автографа самовыдвиженца ни на одном документе, поскольку все приказы, указы и пожелания отдавались устно в кабинете, защищенном от прослушек.
Кстати, Гитлер тоже собственноручно не бомбил, не расстреливал, не сжигал людей в печах концлагерей. Таким образом, по-Вашей логике - Адольф Алоизыч невиновен, оклеветан и подлежит реабилитации?

golodomorr_ce_hohlokost 12 марта 2018 | 14:01

"Йэхомацы" с раннего утра каждые полчаса пизтит о возможных санкциях Великобритании. Уже никаких нервов не хватает: давайте ужо свои санкции!

book_publisher 12 марта 2018 | 14:06

"Британские спецслужбы готовы предъявить ..."
---------------
А почему бы просто не предъявить, без этой информационной подготовки? Нет, надо раздуть огонь посильнее! Чтобы эффект ото всей этой операции был максимальным... Для этого его и затевали!

accyapa 12 марта 2018 | 13:48

Теракт наглый, с большим количеством пострадавших, с использованием химоружия.
Зачем это Вовочке? Жестоко отомстить полковнику и запугать потенциальных перебежчиков из ГРУ, ФСБ. собственной администрации, оборонки, он мог и по проще, для этого надо было всего-то сделать пустяк - зверски убить дочь Скрипаля в Питере.

danko1 12 марта 2018 | 13:51

Вот это были бы уже серьезные санкции.
Путину стоит опасаться табакерки.

zemljanka 12 марта 2018 | 13:58

Кто-то сомневался.

ukov 12 марта 2018 | 14:06

danko1:
Путину стоит опасаться табакерки.
________________________________________
Галина, вы как-то утухли.
Обычно президент Всея у вас был "чёртом" и "гадом".

serg_e 12 марта 2018 | 13:53

accyapa: да уж в числе последствий этой гадости ЧМ-2018 будет на 20м месте.

alexun 12 марта 2018 | 14:01

accyapa: а кто такие Агнешка и Терезка? Это те, с которыми хочет диаложить наше ВСЕ?

accyapa 12 марта 2018 | 13:42

russkie_za_sverjenie: "Карликовый педофил не в состоянии контролировать речь своего пресс-секретаря, что уж говорить о изменении существующего миропорядка".

Делать Вовочке больше нечего, как только выискивать у Пескова стилистические и орфографические ошибки.
Помнится у Негра была прессекретутка и она рассказывала нам, как Русская армия внезапно перешла через Ростовские горы и напала на Молдавию, и Негр её за это не увольнял.

skolzki 12 марта 2018 | 13:43

russkie_za_sverjenie: Я С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДУ ОБЬЯВЛЕНИЯ КОНЧИНЫ ГНИДЫ СКРИПАЛЯ ,ДАЖЕ СПАТЬ СЕГОДНЯ НЕ ЛЯГУ БУДУ ЖДАТЬ ВЫСТУПЛЕНИЯ МЭЙ С НИКРАЛОГОМ !!!!)))))))))))))))))))))))

mickle_ak 12 марта 2018 | 13:45

russkie_za_sverjenie: А какой был позор от Горбачева и Ельцина?
Хотя да, от Горбачева был конечно - и Вильнус, и Тбилиси, и Чернобыль.
А что от Ельцина (кроме парочки мелких шалостей в нетрезвом виде, что, конечно, тоже позор, но все же совсем другого уровня).
ЗЫ. Про Путина и так все понятно - нормальный человек уже провалился бы сквозь землю, нормальный офицер - застрелился бы...

detul 12 марта 2018 | 13:56

mickle_ak: А повод стреляться? Тайные доказательства, о которых никому нельзя говорить, или публикации в интернете?

sg72 12 марта 2018 | 14:01

mickle_ak:
Первая Чеченская - так, шалость. Тысячи пацанов-срочников - да мелочь какая. Вся экономика России либо развалена, либо подарена "семье", в лучшем случае продана в долг. А на пенсии - занимается у МВФ. Какая фигня.. Зато сейчас коррупция, да. А это были так, пьяные мелочи...

(комментарий скрыт)

tarxan 12 марта 2018 | 14:58

russkie_za_sverjenie:
Диктаторство держится не на злодеях, а на молчащих и подхалимах.

pulalala 12 марта 2018 | 13:40

Атас!
Россию-матушку чести лишают!
Не позволим!

lisitsa1962 12 марта 2018 | 14:11

pulalala: Россию-матушку чести лишают! //--- "Шо? Опять?"

pulalala 12 марта 2018 | 14:19

lisitsa1962:
Родина-мать зовет!

olegleon 12 марта 2018 | 13:41

готовы, но осталось их найти. хотя.... с ОМП Ирака же ложь прошла. так почему бы не солгать в очередной раз премьеру Британии?!

yuriyp 12 марта 2018 | 13:41

Думаю, другие мировые державы поддержат Великобританию.

kinnlade 12 марта 2018 | 13:46

yuriyp: Даже не сомневаюсь, ведь все делается целенаправленно и все либерасты аж кончат от счастья

olegleon 12 марта 2018 | 13:53

yuriyp: и какие действия Китай или Индия предпримут в поддержку Британии?

grigol331 12 марта 2018 | 14:10

olegleon:
Китай купит у России газ, а Индия оружие. И то, и другое с доплатой из бюджета РФ.

olegleon 12 марта 2018 | 14:18

grigol331: ну ты совсем зарапортовался )))
мог бы просто написать "ничего" и за умного сойти

detul 12 марта 2018 | 13:58

yuriyp: Конечно поддержат. Ведь для тех, кто откажется поддержать есть демократические бомбы и санкции. .... Это убеждает.

kinnlade 12 марта 2018 | 13:42

Примерно представляю как это будет: У нас есть неопровержимые доказательства, но мы вам их не покажем, потому как секретно, очень , очень секретно , а потому не хрен

vlabumur 12 марта 2018 | 13:50

kinnlade: Примерно представляю как это будет:
++++++++++++++++++++++++++
Не нужно додумывать слишком много.
Так вы создаете проблемы, которых изначально не было.

Фридрих Ницше.
Все будет четко и ясно.

detul 12 марта 2018 | 14:02

vlabumur: Дай бог. С Литвиненко пока так не получается. ((( Несмотря на все рассказы о том, что легко установить место производства полония, место производства не озвучено ...

sg72 12 марта 2018 | 14:07

vlabumur:
Так же четко и ясно как с "вмешательством в выборы сша", Однако уже складывается такой имидж. Доказательства прендоставить не можем, так как тогда раскроется источник получения этих доказательств. Именно так янкели и говорят. О как!
Помнится у барашка Блэра были "железные доказателства" наличия ОМП у Ирака. Потом жалко блеял, извинялся. Но полмиллиона иракцев его уже не услышали..

tanber 12 марта 2018 | 13:43

Приз в студию!!!!

rasterzayka 12 марта 2018 | 13:44

Класс. И за все эти многоходовочки бешеной кремлевской крысы будут платить скрепные холуи, и дети этих холуев, и дети детей.
Судьба идиота-с, однако... :)

semper_fidelis 12 марта 2018 | 14:06

rasterzayka: > Судьба идиота-с
О милостивый! Зачем вы рассказываете нам о вашей многотрудной жизни?

a_111111 12 марта 2018 | 13:46

Рома, Чукотка заждалась:)

platonnekafrin 12 марта 2018 | 13:48

Мы не причем - у Лугового алиби и депутатская неприкосновенность, и справка о болезни лучевой имеется (если вдруг что). И вообще, благодарите кризис, что экономно потравили.

detul 12 марта 2018 | 13:48

Тереза Мэй нашла пробирку Колина Пауэлла ?? Или тут голландский вариант - "мы знаем, кто, у нас есть все доказательства, но доказательства секретны, и мы о них никому не расскажем", а может американский - у нас есть раскаявшийся преступник, так мы ему верим, то есть сторонники советского прокурора Вышинского.

komiccap_nkvd 12 марта 2018 | 13:58

detul: согласен. США приняла за основу нашу систему доказательств 1937го года
зато эта система эффективна и не дает сбоев. находится человек. он говорит кто убийца. и все. встать, суд идет.
оперативно розыскная работа уже не нужна.

idruker 12 марта 2018 | 14:05

detul: Ты конечно можешь попридуриваться, но вряд ли твои кривляния произведут должное впечатление на правительство Великобритании, а также на остальной мир.

abuvgrobu 12 марта 2018 | 13:49

Порассуждаем:
У меня есть агент "б/у", он делится со мной информацией.
Вопрос - есть-ли смысл содержать агента, который уже не имеет доступа к нужной мне информации - это раз, второе - информация которой обладал агент уже полностью получена, и третье, заключительное - двойной агент может "случайно" стать тройным...
Что мне делать с этим агентом?
Ответ: правильно использовать в последний раз...

chubuk 12 марта 2018 | 14:06

abuvgrobu: Слава богу, что это только ваши рассуждения, а то бы спец службы остались бы и вовсе без агентов - этот ваш б/у был бы последним.

balya 12 марта 2018 | 13:51

Сурово. Придётся Шувалову и Абрамовичу забыть про свои дворцы в Лондоне. Вот беда то, ох беда.....Куда деньги вкладывать?

kama 12 марта 2018 | 13:56

Это СБУ провернуло, чтобы сорвать москалям ЧМ

testmeter 12 марта 2018 | 14:08

kama: Лично Яценюк, а также парочка - Зорян и Шкиряк

ukov 12 марта 2018 | 14:10

kama:
Это СБУ провернуло
_____________________________________________________
СБУ може провернуть только болт в собственной попе.

semper_fidelis 12 марта 2018 | 14:04

Если США примут решение вводить санкции и бойкотировать ЧМ, то британцы найдут "русский след".

pergamsky Георгий Пичугин 12 марта 2018 | 14:06

:Ждемс очередной фейк от Мэй и Scotland Yard ...

leninskij_vnuchock 12 марта 2018 | 14:07

А кто-то сомневался!

cukker 12 марта 2018 | 14:19

"Мадам Гастрит" - длинная , опухшая, с бледным лицом, из мира чертей, Тереза Мей долго на Россию гавкала и перешла к активным действиям. Британские дипломаты быстро под зад пинком получат. Из ЕС вышли, одна лишь надежда в русофобии утвердится. Олигархами нас испугала, идиотка, гастрит лечи лучше, может на человека станешь похожа

ostapbey 12 марта 2018 | 14:48

cukker: ра чертей, Тереза Мей долго на Россию гавкала и перешла к активным действиям. Британские дипломаты быстро под зад пинком получат. Из ЕС вышли, одна лишь надежда в русофобии утвердится........
?????? А ведь ты пургу не несешь!!!
Да ты не только в Черногории с Молдавией прокололлся..Но и в Британии тоже??
С своим умным шефом даже??

mystar 12 марта 2018 | 14:42

Ну переврать факты это в стиле ЭМ и других либерсми. Вот что есть на самом деле. Пишет ВВС.
"Премьер-министр и высокопоставленные члены кабинета заслушают новые данные о ходе расследования, полученные контртеррористическим подразделением полиции и службами безопасности, а также обсудят вопрос о том, имеется ли достаточно улик, которые указывали бы на то, кто стоит за попыткой убийства бывшего офицера ГРУ."
http://www.bbc.com/russian/news-43370031
Как говорится почувствуйте разницу.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 8 марта Поздравить…

5 469 6 6876 08.03
Kэхо москвы, праздники, день рождения, общество, события
Блоги

Рожденные 9 марта Поздравить…

5 394 6 6679 09.03
Kдень рождения, опросы, праздники, общество, эхо москвы, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Почему я буду голосовать за Владимира Путина? Поразительно, но за эти годы он стал более естественным, более простым в общении. У него не пропало желание лично вникать в проблемы. А с учетом опыта, он принимает решения быстро и адекватно…

5 1076 6 56166 11.03
Kвыборы-2018, политика, путин, мнения
Блоги

Ксения Собчак политик

Если мы не преодолеем наследие старого порядка, будущего у наших стран не будет О планах приехать в Крым, украинских чиновниках и командировке на полуостров в апреле 2014 года…

5 327 6 25451 11.03
Kполитика, выборы-2018, крым, украина, рф, мнения
Новости

Замминистра обороны: Новая российская крылатая ракета с ядерным двигателем способна летать сутками Как заявил замминистра обороны Юрий Борисов, заметить ее можно лишь в непосредственной близости от цели…

5 59 6 5021
Блоги

+ Владимир Путин поздравил российских женщин с 8 Марта Владимир Путин поздравил российских женщин с 8 Марта Президент прочитал стихотворение Андрея Дементьева «Я знаю, что все женщины прекрасны…»

5 80 6 7066 08.03
8читать ;смотреть
Kпутин, праздники, женщины, видео, события
Блоги

Кусок эфира

Алексей Герман-мл.: Ездить в страну, у которой герой Бандера, не хочу Мне это противно. И никакого дела с людьми, которым это нравится, я никогда иметь не буду…

5 201 6 17986 09:02
Kрф, передачи, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

«Три билборда», на мой взгляд — это плохой Балабанов…

5 105 6 9533 06.03
#слушать 01:44:06 8читать ;смотреть $скачать 23.8 МБ
Новости

Премьер Британии может сегодня официально обвинить Кремль в отравлении Сергея Скрипаля Ожидается, что правительство также объявит о новых санкциях против России…

5 62 6 6275
Интервью Особое мнение

Антон Красовский гость: Антон Красовский журналист

У меня нет ощущения, что от того, что сейчас уйдет Путин, а придет, к примеру Навальный или Яшин, — ситуация изменится в лучшую сторону. Есть ощущение, что она изменится в худшую сторону…

5 231 6 41453 05.03
#слушать 35:18 8читать ;смотреть $скачать 8.1 МБ
Kвыборы, политика, передачи, видео
Новости

Тереза Мэй готова публично обвинить Россию в попытке убийства Сергея Скрипаля Как пишет газета Times, скорее всего, она объявит об этом после совещания с руководителями силовых структур…

5 57 6 5951
Блоги

Александр Минкин журналист

Оба сдохли Тогда, 5 марта 1953, я и услышал эти два имени в одном контексте. А ведь один был Отец народа и Гений всех времён, а другой — бесноватый фюрер, омерзительная гадина…

5 252 6 52724 05.03
Kсталин, история, общество, мнения
Новости

В Лондоне началось заседание, по итогам которого Тереза Мэй может официально обвинить РФ в попытке убийства Скрипаля Как утверждает газета The Times, британские власти готовы занять жёсткую позицию вплоть до высылки российских дипломатов…

5 90 6 9695
Блоги

Виктор Шендерович журналист

Кто за Грудинина проголосуют, проголосуют за Сталина Если товарищу Грудинину нравится Сталин, то он — как несомненный кулак и явная вражина — должен пойти и самоубиться наиболее мучительным образом, желательно с пытками…

5 209 6 24067 06.03
Kполитика, грудинин, сталин, власть, мнения
Интервью Разбор полета

Григорий Явлинский гость: Григорий Явлинский кандидат на пост президента РФ, политик, экономист, один из основателей партии «Яблоко»

У Путина нет программы, у них нет представления, что делать с экономикой, у них нет представления, как вывести страну из изоляции. Они подменяют все это гонкой вооружений, и это для нашей страны очень плохо…

5 45 6 7161 05.03
#слушать 48:02 8читать $скачать 11.0 МБ
Интервью Интервью

Тамара Плетнева гость: Тамара Плетнева председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей

Эти девочки-журналистки ходили бы поприличнее, одевались бы, ведь это государственное учреждение, а не ходили с голыми пупками. Правильно Володин говорит, я его поддерживаю полностью…

5 216 6 26376 07.03
#слушать 01:18 8читать $скачать 305.9 КБ

Популярное за неделю

Новости

Священник: Благодатный огонь в Храме Гроба Господня в Иерусалиме зажигается от масляной лампады «Бог творит чудеса, но не на потеху людям», — отметил один из настоятелей Храма, представляющий Армянскую церковь Самуил Агоян…

5 124 6 79217
Интервью Интервью

Мария Захарова гость: Мария Захарова .

О харассменте Хотите мою историю с Леонидом Слуцким? Сейчас будет бомбическая вещь.
...Я что-то интересное рассказываю, человек 10 меня слушают, и вдруг входит Леонид. И он садится и начинает, не включаясь в беседу, говорить какие-то такие вещи…

5 208 6 178508 08.03
#слушать 44:00 8читать $скачать 10.1 МБ
Голосование
Верите ли вы в причастность российских спецслужб к отравлению Сергея Скриапаля?
5 149 6 27874 06.03
Блоги

Марк Солонин историк

Сеанс охотничьей магии Тяжелой МБР «Сармат» на вооружении ВКС России нет. Её летные испытания не только не завершились, но и толком не начались (подбрасывание в воздух массо-габаритного макета — это еще не полет на межконтинентальную дальность)...

5 611 6 179097 07.03
Kпутин, вооружение, сша, ядерное оружие, политика, про, мнения
Блоги

Алексей Соломин глава редакции соцсетей «Эха Москвы»

+ 20 махов 20 махов Нам удалось выяснить, как проходила подготовка нашумевшего послания Федеральному Собранию…

5 192 6 156311 06.03
8читать ;смотреть
Kполитика, юмор, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6777006
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3342840

Сегодня в эфире