Британские спецслужбы готовы предъявить доказательства причастности России к отравлению Сергея Скрипаля

Британские спецслужбы готовы предъявить доказательства причастности России к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. После этого Лондон может предъявить официальные обвинения и ввести санкции, — сообщает газета The Times со ссылкой на информированные источники.

По сведениям издания, глава британского правительства Тереза Мей уже сегодня может выступить с заявлением и объявить об ответных мерах.

По данным газеты, речь может идти о выдворении высокопоставленных российских дипломатов и разведчиков, а также аннулировании британских виз бизнесменам, связанным с Кремлем.