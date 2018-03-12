Британские спецслужбы готовы предъявить доказательства причастности России к отравлению Сергея Скрипаля
Британские спецслужбы готовы предъявить доказательства причастности России к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. После этого Лондон может предъявить официальные обвинения и ввести санкции, — сообщает газета The Times со ссылкой на информированные источники.
По сведениям издания, глава британского правительства Тереза Мей уже сегодня может выступить с заявлением и объявить об ответных мерах.
По данным газеты, речь может идти о выдворении высокопоставленных российских дипломатов и разведчиков, а также аннулировании британских виз бизнесменам, связанным с Кремлем.
Комментарии53
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russkie_za_sverjenie 12 марта 2018 | 13:34
Ватники и портянки начинайте голосить: вывсёфрете!! авыдокажите!! ихтамнет!! презуциямиминовсти!!!
Карликовый педофил не в состоянии контролировать речь своего пресс-секретаря, что уж говорить о изменении существующего миропорядка.
По количеству позора, который главвор заработал для России, втоптав ее репутацию в говно, он давно превысил позор от ельцна и горбачева вместе взятых.
А вы, скот, терпите дальше его ВВ. Воровство и вранье. Вы же трусы. И совести нет. И на будущее собственных детей плевать.
accyapa 12 марта 2018 | 13:39
Наш нелегальный нелегал зафиксирован камерами в супермаркете рядом со Скрипалями. И через два часа он, предъявив диппаспорт России, вылетел из Хитроу в Шереметьево.
Сегодня Терезка потребует его немедленной выдачи, пригрозив, в случае отказа, полным разрывом дипотношений.
Билеты на ЧМ 2018 можно сдавать, поскольку к Терезке присоединится Агнешка, а к Агнешке и прочие насекомые.
И чемпионат мира будет проведён в Англии. Россию на нём заменит Украина, как лучшая команда, из занявших третьи места в своих группах.
Придётся на этом чемпионате болеть за братьев наших меньших.
doorin 12 марта 2018 | 13:43
Breaking news !!!
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Scotland Yard обнаружил отпечатки пальцев Путина
на пузырьке с отравляющим веществом.
splin2 12 марта 2018 | 13:56
doorin:Вспомни. Scotland Yard обнаружил отпечатки пальцев Путина на балончике с секретным газом, который применялся еще в Нотр-Даме 2002 г
archibald_dandy_esquire 12 марта 2018 | 13:58
doorin: " Scotland Yard обнаружил отпечатки пальцев Путина на пузырьке с отравляющим веществом. "
Не паясничайте. Никаких отпечатков пальцев, рыла и прочих копыт. Скорее всего не существует ни одного подлинного автографа самовыдвиженца ни на одном документе, поскольку все приказы, указы и пожелания отдавались устно в кабинете, защищенном от прослушек.
Кстати, Гитлер тоже собственноручно не бомбил, не расстреливал, не сжигал людей в печах концлагерей. Таким образом, по-Вашей логике - Адольф Алоизыч невиновен, оклеветан и подлежит реабилитации?
golodomorr_ce_hohlokost 12 марта 2018 | 14:01
"Йэхомацы" с раннего утра каждые полчаса пизтит о возможных санкциях Великобритании. Уже никаких нервов не хватает: давайте ужо свои санкции!
book_publisher 12 марта 2018 | 14:06
"Британские спецслужбы готовы предъявить ..."
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А почему бы просто не предъявить, без этой информационной подготовки? Нет, надо раздуть огонь посильнее! Чтобы эффект ото всей этой операции был максимальным... Для этого его и затевали!
accyapa 12 марта 2018 | 13:48
Теракт наглый, с большим количеством пострадавших, с использованием химоружия.
Зачем это Вовочке? Жестоко отомстить полковнику и запугать потенциальных перебежчиков из ГРУ, ФСБ. собственной администрации, оборонки, он мог и по проще, для этого надо было всего-то сделать пустяк - зверски убить дочь Скрипаля в Питере.
danko1 12 марта 2018 | 13:51
Вот это были бы уже серьезные санкции.
Путину стоит опасаться табакерки.
zemljanka 12 марта 2018 | 13:58
Кто-то сомневался.
ukov 12 марта 2018 | 14:06
danko1:
Путину стоит опасаться табакерки.
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Галина, вы как-то утухли.
Обычно президент Всея у вас был "чёртом" и "гадом".
serg_e 12 марта 2018 | 13:53
accyapa: да уж в числе последствий этой гадости ЧМ-2018 будет на 20м месте.
alexun 12 марта 2018 | 14:01
accyapa: а кто такие Агнешка и Терезка? Это те, с которыми хочет диаложить наше ВСЕ?
accyapa 12 марта 2018 | 13:42
russkie_za_sverjenie: "Карликовый педофил не в состоянии контролировать речь своего пресс-секретаря, что уж говорить о изменении существующего миропорядка".
Делать Вовочке больше нечего, как только выискивать у Пескова стилистические и орфографические ошибки.
Помнится у Негра была прессекретутка и она рассказывала нам, как Русская армия внезапно перешла через Ростовские горы и напала на Молдавию, и Негр её за это не увольнял.
skolzki 12 марта 2018 | 13:43
russkie_za_sverjenie: Я С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДУ ОБЬЯВЛЕНИЯ КОНЧИНЫ ГНИДЫ СКРИПАЛЯ ,ДАЖЕ СПАТЬ СЕГОДНЯ НЕ ЛЯГУ БУДУ ЖДАТЬ ВЫСТУПЛЕНИЯ МЭЙ С НИКРАЛОГОМ !!!!)))))))))))))))))))))))
mickle_ak 12 марта 2018 | 13:45
russkie_za_sverjenie: А какой был позор от Горбачева и Ельцина?
Хотя да, от Горбачева был конечно - и Вильнус, и Тбилиси, и Чернобыль.
А что от Ельцина (кроме парочки мелких шалостей в нетрезвом виде, что, конечно, тоже позор, но все же совсем другого уровня).
ЗЫ. Про Путина и так все понятно - нормальный человек уже провалился бы сквозь землю, нормальный офицер - застрелился бы...
detul 12 марта 2018 | 13:56
mickle_ak: А повод стреляться? Тайные доказательства, о которых никому нельзя говорить, или публикации в интернете?
sg72 12 марта 2018 | 14:01
mickle_ak:
Первая Чеченская - так, шалость. Тысячи пацанов-срочников - да мелочь какая. Вся экономика России либо развалена, либо подарена "семье", в лучшем случае продана в долг. А на пенсии - занимается у МВФ. Какая фигня.. Зато сейчас коррупция, да. А это были так, пьяные мелочи...
tarxan 12 марта 2018 | 14:58
russkie_za_sverjenie:
Диктаторство держится не на злодеях, а на молчащих и подхалимах.
pulalala 12 марта 2018 | 13:40
Атас!
Россию-матушку чести лишают!
Не позволим!
lisitsa1962 12 марта 2018 | 14:11
pulalala: Россию-матушку чести лишают! //--- "Шо? Опять?"
pulalala 12 марта 2018 | 14:19
lisitsa1962:
Родина-мать зовет!
olegleon 12 марта 2018 | 13:41
готовы, но осталось их найти. хотя.... с ОМП Ирака же ложь прошла. так почему бы не солгать в очередной раз премьеру Британии?!
yuriyp 12 марта 2018 | 13:41
Думаю, другие мировые державы поддержат Великобританию.
kinnlade 12 марта 2018 | 13:46
yuriyp: Даже не сомневаюсь, ведь все делается целенаправленно и все либерасты аж кончат от счастья
olegleon 12 марта 2018 | 13:53
yuriyp: и какие действия Китай или Индия предпримут в поддержку Британии?
grigol331 12 марта 2018 | 14:10
olegleon:
Китай купит у России газ, а Индия оружие. И то, и другое с доплатой из бюджета РФ.
olegleon 12 марта 2018 | 14:18
grigol331: ну ты совсем зарапортовался )))
мог бы просто написать "ничего" и за умного сойти
detul 12 марта 2018 | 13:58
yuriyp: Конечно поддержат. Ведь для тех, кто откажется поддержать есть демократические бомбы и санкции. .... Это убеждает.
kinnlade 12 марта 2018 | 13:42
Примерно представляю как это будет: У нас есть неопровержимые доказательства, но мы вам их не покажем, потому как секретно, очень , очень секретно , а потому не хрен
vlabumur 12 марта 2018 | 13:50
kinnlade: Примерно представляю как это будет:
++++++++++++++++++++++++++
Не нужно додумывать слишком много.
Так вы создаете проблемы, которых изначально не было.
Фридрих Ницше.
Все будет четко и ясно.
detul 12 марта 2018 | 14:02
vlabumur: Дай бог. С Литвиненко пока так не получается. ((( Несмотря на все рассказы о том, что легко установить место производства полония, место производства не озвучено ...
sg72 12 марта 2018 | 14:07
vlabumur:
Так же четко и ясно как с "вмешательством в выборы сша", Однако уже складывается такой имидж. Доказательства прендоставить не можем, так как тогда раскроется источник получения этих доказательств. Именно так янкели и говорят. О как!
Помнится у барашка Блэра были "железные доказателства" наличия ОМП у Ирака. Потом жалко блеял, извинялся. Но полмиллиона иракцев его уже не услышали..
tanber 12 марта 2018 | 13:43
Приз в студию!!!!
rasterzayka 12 марта 2018 | 13:44
Класс. И за все эти многоходовочки бешеной кремлевской крысы будут платить скрепные холуи, и дети этих холуев, и дети детей.
Судьба идиота-с, однако... :)
semper_fidelis 12 марта 2018 | 14:06
rasterzayka: > Судьба идиота-с
О милостивый! Зачем вы рассказываете нам о вашей многотрудной жизни?
a_111111 12 марта 2018 | 13:46
Рома, Чукотка заждалась:)
platonnekafrin 12 марта 2018 | 13:48
Мы не причем - у Лугового алиби и депутатская неприкосновенность, и справка о болезни лучевой имеется (если вдруг что). И вообще, благодарите кризис, что экономно потравили.
detul 12 марта 2018 | 13:48
Тереза Мэй нашла пробирку Колина Пауэлла ?? Или тут голландский вариант - "мы знаем, кто, у нас есть все доказательства, но доказательства секретны, и мы о них никому не расскажем", а может американский - у нас есть раскаявшийся преступник, так мы ему верим, то есть сторонники советского прокурора Вышинского.
komiccap_nkvd 12 марта 2018 | 13:58
detul: согласен. США приняла за основу нашу систему доказательств 1937го года
зато эта система эффективна и не дает сбоев. находится человек. он говорит кто убийца. и все. встать, суд идет.
оперативно розыскная работа уже не нужна.
idruker 12 марта 2018 | 14:05
detul: Ты конечно можешь попридуриваться, но вряд ли твои кривляния произведут должное впечатление на правительство Великобритании, а также на остальной мир.
abuvgrobu 12 марта 2018 | 13:49
Порассуждаем:
У меня есть агент "б/у", он делится со мной информацией.
Вопрос - есть-ли смысл содержать агента, который уже не имеет доступа к нужной мне информации - это раз, второе - информация которой обладал агент уже полностью получена, и третье, заключительное - двойной агент может "случайно" стать тройным...
Что мне делать с этим агентом?
Ответ: правильно использовать в последний раз...
chubuk 12 марта 2018 | 14:06
abuvgrobu: Слава богу, что это только ваши рассуждения, а то бы спец службы остались бы и вовсе без агентов - этот ваш б/у был бы последним.
balya 12 марта 2018 | 13:51
Сурово. Придётся Шувалову и Абрамовичу забыть про свои дворцы в Лондоне. Вот беда то, ох беда.....Куда деньги вкладывать?
kama 12 марта 2018 | 13:56
Это СБУ провернуло, чтобы сорвать москалям ЧМ
testmeter 12 марта 2018 | 14:08
kama: Лично Яценюк, а также парочка - Зорян и Шкиряк
ukov 12 марта 2018 | 14:10
kama:
Это СБУ провернуло
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СБУ може провернуть только болт в собственной попе.
semper_fidelis 12 марта 2018 | 14:04
Если США примут решение вводить санкции и бойкотировать ЧМ, то британцы найдут "русский след".
pergamsky Георгий Пичугин 12 марта 2018 | 14:06
:Ждемс очередной фейк от Мэй и Scotland Yard ...
leninskij_vnuchock 12 марта 2018 | 14:07
А кто-то сомневался!
cukker 12 марта 2018 | 14:19
"Мадам Гастрит" - длинная , опухшая, с бледным лицом, из мира чертей, Тереза Мей долго на Россию гавкала и перешла к активным действиям. Британские дипломаты быстро под зад пинком получат. Из ЕС вышли, одна лишь надежда в русофобии утвердится. Олигархами нас испугала, идиотка, гастрит лечи лучше, может на человека станешь похожа
ostapbey 12 марта 2018 | 14:48
cukker: ра чертей, Тереза Мей долго на Россию гавкала и перешла к активным действиям. Британские дипломаты быстро под зад пинком получат. Из ЕС вышли, одна лишь надежда в русофобии утвердится........
?????? А ведь ты пургу не несешь!!!
Да ты не только в Черногории с Молдавией прокололлся..Но и в Британии тоже??
С своим умным шефом даже??
mystar 12 марта 2018 | 14:42
Ну переврать факты это в стиле ЭМ и других либерсми. Вот что есть на самом деле. Пишет ВВС.
"Премьер-министр и высокопоставленные члены кабинета заслушают новые данные о ходе расследования, полученные контртеррористическим подразделением полиции и службами безопасности, а также обсудят вопрос о том, имеется ли достаточно улик, которые указывали бы на то, кто стоит за попыткой убийства бывшего офицера ГРУ."
http://www.bbc.com/russian/news-43370031
Как говорится почувствуйте разницу.