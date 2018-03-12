Z Архив новостей новости
5 50 6 6944
13:30, 12 марта 2018

Резкое увеличение зарплат бюджетников связано с выполнением «майских указов»

Резкое увеличение зарплат бюджетников связано с выполнением «майских указов», — пояснил журналистам министр труда Максим Топилин. РБК сообщает, что в ряде научных и медицинских учреждений в последние три месяца значительно выросли зарплаты – у отдельных работников до трех раз. Эксперты, опрошенные изданием, связывают это с приближающимися выборами.

В соответствии с «майскими указами» средняя зарплата врачей, профессорско-преподавательского состава и научных работников, должна составлять 200% от средней зарплаты по региону.

«Майские указы» были подписаны президентом Путиным шесть лет назад, в  2012 году.

Комментарии

50

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

skolzki 12 марта 2018 | 13:35

Верните деньги в казну ,пока Собчак с Явлинскимм не стали презиками их примьер министр Лёхаим Насральный более умело распорядится деньгами ,бугагагага , )))))))))))))

skolzki 12 марта 2018 | 13:37

Удар под дых самой завистливорй нациии ,которая сидит на эхе , им то только печеньки подают , а пенсии в 40 евро поднимали ток при Янеке )))))))))))))))

(комментарий скрыт)

zemljanka 12 марта 2018 | 13:53

Поздравления.

zemljanka 12 марта 2018 | 13:55

Обещанного...

rvs_68 12 марта 2018 | 14:01

zemljanka: "Обещанного..."

Новость: "«Майские указы» были подписаны президентом Путиным шесть лет назад, в 2012 году."

Если бы "Президентский срок" был по-прежнему 4 (Четыре) года, то "резкое увеличение зарплат" произошло бы еще два года назад...

;-)

rvs_68 12 марта 2018 | 14:06

zemljanka: "Обещанного..."

Кстати, если отвечать Вам на "Обещанного..." тем же (чем-нибудь из нашего фольклора), то (ИМХО) наиболее подходящим будет это: "Надолго ли ...(собаке блин)?"

;-)

vezdehod 12 марта 2018 | 14:20

Во Дебилы...Сколько стоил "зелёный" Шесть лет назад и сколько он стоит сейчас?

skolzki 12 марта 2018 | 14:22

vezdehod: 8 гривень за бакс , а ныне продают по 28 мь гривень за бакс ))))

vilingrad 12 марта 2018 | 14:07

skolzki: Тупые, как ты, рады- получают деревянными; хоть в пять раз подними, а красивую шмару себе не заведешь. Ну а бескорыстно такого лося любить ни одна смертная не дождется. Вот и самоудовлетворяешься здесь за долю малую...

dr_nemos 12 марта 2018 | 13:35

Когда были "майские указы", а покупка бюджетников только перед выборами... как же они достали своим враньем.

skolzki 12 марта 2018 | 13:40

dr_nemos: Стасик ,ты походу забыл как за гречей стоял на крещатике когда пороха выбирал , не лютуй так не гоже бугагагага))))))))))))))))))))

dr_nemos 12 марта 2018 | 13:45

skolzki: Опять альтернативно одаренный. Вроде бы установили, что бы банальный дурак, что ВСЕГДА подтверждается твоими комментами.
Впрочем для ольгинских проституток сойдет, там тоже градация как у ваших братьев-сестер - элитная, так себе, вокзальная...ты еще на стадии вокзальной. Надо еще работать, развивать глупость, подлость. Умничка, иди получи свои вонючие денежки, заслужил.

(комментарий скрыт)

sovapoliarnaia 12 марта 2018 | 14:47

skolzki: Не лопни от натуги,подпёрдыш))))Хотя,твой оргазм понятен-теперь,вместо "дошика" сможешь иногда дешёвым сосисоном закусить)))

nikitin43 12 марта 2018 | 13:48

dr_nemos: петушня кремлёвская зашевелилась , скрепами да побрякушками , камланиями на сцене питерского хорька не обойтись , дэнги давай гнида.

nikitin43 12 марта 2018 | 14:03

nikitin43: однако радует что с бешеной собаки хоть шерсти клок .

olegleon 12 марта 2018 | 13:37

"вот что выборы животворящие делают"

fig_wam 12 марта 2018 | 14:03

olegleon: Вчера было нельзя - инфляция. Сейчас можно, инфляция разгонится только после выборов. Завтра будет поздно - выборы пройдут.

olegleon 12 марта 2018 | 14:06

fig_wam: а послезавтра от такого маразма экономике кранты могут настать.

rvs_68 12 марта 2018 | 14:10

olegleon: "...а послезавтра от такого маразма экономике кранты могут настать."

Ничего, "говорящие головы" из телевизора быстро объяснят:
1) что "кранты - это никакие не кранты, а благо для экономики".
2) И вообще, "давайте поговорим, как плохо НА Украине...

;-)

olegleon 12 марта 2018 | 14:16

rvs_68: ну так "говорящие головы" для того и нужны, а вот, как это не смешно, но на Украине действительно намного хуже, хотя Путин уже 18 лет гробит экономику России. но даже он не смог добиться того, чего добились власти Украины

rvs_68 12 марта 2018 | 14:29

olegleon: "...но даже он не смог добиться... "

1) Он добился главного: будет президентом еще 6, а, возможно, 12 или 18 лет (современная медицина творит чудеса), но какой (в каком состоянии) страны?
Бандерлоги не способны ничего нового изобрести и продвинуть вперед какую-либо науку.

2) А уровне среднестатистического индивида (или, как любят говорить наши начальники, "простого народа"): от того, что "на Украине действительно намного хуже" у нас лучше не становится, а постоянная трата времени на прослушивание того, что "у соседа корова сдохла" отвлекает от ухода за своей...

;-)

olegleon 12 марта 2018 | 14:44

rvs_68: 1. страна в состоянии лучшем, чем большинство соседних стран, с которыми ещё 27 лет назад мы были единым государством и жили одинаково.

2. для быдла это не важно. а для думающего человека имеет значение сравнение с чем-то, что было одинаковым ещё некоторое время назад. и это сравнение показывает, что страны Прибалтики по многим параметрам добились успеха, а остальные 11 бывших республик позади России, т.е. их развитие намного хуже, чем Прибалтика и Россия.

sovapoliarnaia 12 марта 2018 | 14:52

olegleon: "на Украине действительно намного хуже"-вот этой мантрой и будут питаться подпукинцы ближайшие 18 лет. Даже когда на Украине закончится навязанная спятившим соседом война и всё станет замечательно.

olegleon 12 марта 2018 | 14:56

sovapoliarnaia: Вы возможно забыли, но 21 год на Украине не было никакой войны, но и при этом она в 3 с лишним раза умудрилась отстать от России

lev62 12 марта 2018 | 13:39

Всё по-плану. Бюджет начинает увеличиваться в то время как доходы в бюджет не увеличиваются. Это стандартная модель авторитарного государства, когда власть увеличивает расходы по тем или иным причинам, но уменьшить их когда надо она не в состоянии потому что опасается протестов и потери популярности. В итоге получается СССР, Куба или Венесуэла, когда на определенном этапе правительство вводит карточную систему. В России сегодня говорить о карточной системе смешно, но такие дела за один год не совершаются, а учитываю то, что генералиссимус бодр как никогда, то времени на то, чтобы насладиться карточной системой предостаточно.

plank1957 12 марта 2018 | 13:39

Резкое увеличение зарплат бюджетникам связано с готовящимися фальсификациями итогов выборов.

olegleon 12 марта 2018 | 13:49

plank1957: у Вас с логикой проблемы. если готовят фальсификацию, то нет смысла повышать зарплату, т.к. итоги всё равно сфальсифицируют

antiboh 12 марта 2018 | 14:03

olegleon: Э нет,всё логично.Потому как с мозгами проблемы.Кто-то "сработает" на славу,а большинство заваливают дело и кидают фальшак почти в открытую (а чо бояться-то?) Так что "по всем фронтам"..очернение конкурентов - с того же фланга. А если чесночком - какие же там трусы!

podwodnik 12 марта 2018 | 13:40

"...Резкое увеличение зарплат бюджетников связано с выполнением «майских указов»...".

Обещанного шесть лет ждут. До следующих выборов-выплат господа бюджетники :).

rvs_68 12 марта 2018 | 14:13

podwodnik: "Обещанного шесть лет ждут. До следующих выборов-выплат господа бюджетники :)."

Да-да.

Тем более, что где-то выплатили как "премии к 8 марта" (т.е. никакого повышения окладов нет).

Правда что-то начальникам придется говорить "счастливчикам", получившим премию в этом году, перед следующим 8 марта (2019)...

;-)

platonnekafrin 12 марта 2018 | 13:42

Уважаемый Владимир Владимирович! Все врут похлеще Вас! Нам тут не "резко увеличили", а сразу дали за четвертый квартал прошлого года! А 200 % при половине ставки это то же самое, что раньше было при одной.

norgemann 12 марта 2018 | 13:47

Мухлюют как всегда. Простейший метод поднятия зарплат это уволить 50% служащих а оставшимся поднять зарплату в 2 раза. Но народу от этого только хуже.

EkaterinaTus 12 марта 2018 | 13:50

Резкое? За 4 года впервые подняли оклад на... 284 рубля. Теперь гордо получаем 11 100 рублей. Гражданский персонал воинской части. Спасибо!

holic 12 марта 2018 | 13:51

И никого, сука, не смущает, что "майские указы" написаны в мае 2012, а внезапный рост зарплат почему-то состоялся только в 2018, за две недели до "выборов":

gregor 12 марта 2018 | 13:51

Резкое увеличение зарплат бюджетников связано с выполнением «майских указов»
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
После 18 числа зарплаты бюджетников резко упадут .... и будут падать где-то ,как минимум ,12 лет . Потом ,перед выборами увеличатся ....... через 12 лет и упадут сразу же после . Но 86 % населения этого не понять . Телевизор не даёт .
Да и на здоровье . Всё равно ни дорог ,ни друзей быть не может априори .,менталитет не позволяет .

maxnail 12 марта 2018 | 13:51

Нет повода для беспокойства, поскольку "майские указы" канут в Лету, а после выборов в силу вступят "мартовские указы".

qwerty44444 12 марта 2018 | 13:51

Ептить, май скоро, надо указы выполнять!

ghazaryan_s 12 марта 2018 | 13:52

Майских указов какого года? 2012 года? Что то быстро.

romsem78 12 марта 2018 | 13:54

4% - резкое увеличение?!!

ts 12 марта 2018 | 13:58

Вот что выборы делают! Так, глядишь, и про пенсионеров вспомнят. Хотя, время уже упущено...

world_nail 12 марта 2018 | 14:00

"врачи, профессорско-преподавательский состав и научные работники" - им не повышать, а с них вычитать зарплату надо.

aleks.rya 12 марта 2018 | 14:02

Опять перед выборами божества бусы и еду начали выдавать. Гулять, так гулять.

VelesVasil 12 марта 2018 | 14:02

на бумаге повысили а на деле снизились ,работы резко добавили в несколько раз из одной ставки сделали половину,позор.

prishvin 12 марта 2018 | 14:02

Бюджетный люд в наших местах, очень интересуется... какие города и веси, накрыла счастливая волна увеличений ?

sergirusso 12 марта 2018 | 14:04

Плавали - знаем... "НАРОД ПРОГОЛОСУЕТ ДАЖЕ ЗА ЕГО ТРУП!" - этл о ком? Правильно, о Мугабе. История учит только одному - тому что она никого ничему никогда не учит. Смерть Плешивого Кащея не в урне - она в табакерке.

ivar1964 12 марта 2018 | 14:05

Бюджетники поди рады! Но теперь можете быть уверены, что следующее повышение ЗП будет только через 6 лет. А снижение уровня жизни будет перманентным.

pablo_moderator 12 марта 2018 | 14:11

ivar1964:

поди и ты , на себя нассы !
перманентно постоянно
ты себя обоссывая !

budweiser23 12 марта 2018 | 14:08

Пошёл подкуп ключевого избирателя за счёт бюджета, а завтра эти дыры будут затыкать за счёт эмиссии денег, что будет содействовать дальнейшему обесцениванию сбережений граждан и их обнищанию ....
"Жить стало лучше, жить стало веселее!"
Иосиф Сталин ноябрь, 1935год

sadda 12 марта 2018 | 14:25

У меня родственница работает учителем в Курске. Им несколько лет назад по майскому указу подняли деньги и платили на этом уровне 4 месяца. А потом вернулись к прежним зарплатам. Видимо решили что достаточно.

sadda 12 марта 2018 | 14:27

sadda: подняли деньги = подняли зарплату.

(комментарий скрыт)

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 8 марта Поздравить…

5 469 6 6876 08.03
Kэхо москвы, праздники, день рождения, общество, события
Блоги

Рожденные 9 марта Поздравить…

5 394 6 6679 09.03
Kдень рождения, опросы, праздники, общество, эхо москвы, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Почему я буду голосовать за Владимира Путина? Поразительно, но за эти годы он стал более естественным, более простым в общении. У него не пропало желание лично вникать в проблемы. А с учетом опыта, он принимает решения быстро и адекватно…

5 1076 6 56166 11.03
Kвыборы-2018, политика, путин, мнения
Блоги

Ксения Собчак политик

Если мы не преодолеем наследие старого порядка, будущего у наших стран не будет О планах приехать в Крым, украинских чиновниках и командировке на полуостров в апреле 2014 года…

5 327 6 25451 11.03
Kполитика, выборы-2018, крым, украина, рф, мнения
Новости

Замминистра обороны: Новая российская крылатая ракета с ядерным двигателем способна летать сутками Как заявил замминистра обороны Юрий Борисов, заметить ее можно лишь в непосредственной близости от цели…

5 59 6 5021
Блоги

+ Владимир Путин поздравил российских женщин с 8 Марта Владимир Путин поздравил российских женщин с 8 Марта Президент прочитал стихотворение Андрея Дементьева «Я знаю, что все женщины прекрасны…»

5 80 6 7066 08.03
8читать ;смотреть
Kпутин, праздники, женщины, видео, события
Блоги

Кусок эфира

Алексей Герман-мл.: Ездить в страну, у которой герой Бандера, не хочу Мне это противно. И никакого дела с людьми, которым это нравится, я никогда иметь не буду…

5 201 6 17986 09:02
Kрф, передачи, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

«Три билборда», на мой взгляд — это плохой Балабанов…

5 105 6 9533 06.03
#слушать 01:44:06 8читать ;смотреть $скачать 23.8 МБ
Новости

Премьер Британии может сегодня официально обвинить Кремль в отравлении Сергея Скрипаля Ожидается, что правительство также объявит о новых санкциях против России…

5 62 6 6275
Интервью Особое мнение

Антон Красовский гость: Антон Красовский журналист

У меня нет ощущения, что от того, что сейчас уйдет Путин, а придет, к примеру Навальный или Яшин, — ситуация изменится в лучшую сторону. Есть ощущение, что она изменится в худшую сторону…

5 231 6 41453 05.03
#слушать 35:18 8читать ;смотреть $скачать 8.1 МБ
Kвыборы, политика, передачи, видео
Новости

Тереза Мэй готова публично обвинить Россию в попытке убийства Сергея Скрипаля Как пишет газета Times, скорее всего, она объявит об этом после совещания с руководителями силовых структур…

5 57 6 5951
Блоги

Александр Минкин журналист

Оба сдохли Тогда, 5 марта 1953, я и услышал эти два имени в одном контексте. А ведь один был Отец народа и Гений всех времён, а другой — бесноватый фюрер, омерзительная гадина…

5 252 6 52724 05.03
Kсталин, история, общество, мнения
Новости

В Лондоне началось заседание, по итогам которого Тереза Мэй может официально обвинить РФ в попытке убийства Скрипаля Как утверждает газета The Times, британские власти готовы занять жёсткую позицию вплоть до высылки российских дипломатов…

5 90 6 9695
Блоги

Виктор Шендерович журналист

Кто за Грудинина проголосуют, проголосуют за Сталина Если товарищу Грудинину нравится Сталин, то он — как несомненный кулак и явная вражина — должен пойти и самоубиться наиболее мучительным образом, желательно с пытками…

5 209 6 24067 06.03
Kполитика, грудинин, сталин, власть, мнения
Интервью Разбор полета

Григорий Явлинский гость: Григорий Явлинский кандидат на пост президента РФ, политик, экономист, один из основателей партии «Яблоко»

У Путина нет программы, у них нет представления, что делать с экономикой, у них нет представления, как вывести страну из изоляции. Они подменяют все это гонкой вооружений, и это для нашей страны очень плохо…

5 45 6 7161 05.03
#слушать 48:02 8читать $скачать 11.0 МБ
Интервью Интервью

Тамара Плетнева гость: Тамара Плетнева председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей

Эти девочки-журналистки ходили бы поприличнее, одевались бы, ведь это государственное учреждение, а не ходили с голыми пупками. Правильно Володин говорит, я его поддерживаю полностью…

5 216 6 26376 07.03
#слушать 01:18 8читать $скачать 305.9 КБ

Популярное за неделю

Новости

Священник: Благодатный огонь в Храме Гроба Господня в Иерусалиме зажигается от масляной лампады «Бог творит чудеса, но не на потеху людям», — отметил один из настоятелей Храма, представляющий Армянскую церковь Самуил Агоян…

5 124 6 79217
Интервью Интервью

Мария Захарова гость: Мария Захарова .

О харассменте Хотите мою историю с Леонидом Слуцким? Сейчас будет бомбическая вещь.
...Я что-то интересное рассказываю, человек 10 меня слушают, и вдруг входит Леонид. И он садится и начинает, не включаясь в беседу, говорить какие-то такие вещи…

5 208 6 178508 08.03
#слушать 44:00 8читать $скачать 10.1 МБ
Голосование
Верите ли вы в причастность российских спецслужб к отравлению Сергея Скриапаля?
5 149 6 27874 06.03
Блоги

Марк Солонин историк

Сеанс охотничьей магии Тяжелой МБР «Сармат» на вооружении ВКС России нет. Её летные испытания не только не завершились, но и толком не начались (подбрасывание в воздух массо-габаритного макета — это еще не полет на межконтинентальную дальность)...

5 611 6 179097 07.03
Kпутин, вооружение, сша, ядерное оружие, политика, про, мнения
Блоги

Алексей Соломин глава редакции соцсетей «Эха Москвы»

+ 20 махов 20 махов Нам удалось выяснить, как проходила подготовка нашумевшего послания Федеральному Собранию…

5 192 6 156311 06.03
8читать ;смотреть
Kполитика, юмор, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6777006
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3342840

Сегодня в эфире