Резкое увеличение зарплат бюджетников связано с выполнением «майских указов», — пояснил журналистам министр труда Максим Топилин. РБК сообщает, что в ряде научных и медицинских учреждений в последние три месяца значительно выросли зарплаты – у отдельных работников до трех раз. Эксперты, опрошенные изданием, связывают это с приближающимися выборами.

В соответствии с «майскими указами» средняя зарплата врачей, профессорско-преподавательского состава и научных работников, должна составлять 200% от средней зарплаты по региону.

«Майские указы» были подписаны президентом Путиным шесть лет назад, в 2012 году.