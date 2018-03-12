Резкое увеличение зарплат бюджетников связано с выполнением «майских указов»
Резкое увеличение зарплат бюджетников связано с выполнением «майских указов», — пояснил журналистам министр труда Максим Топилин. РБК сообщает, что в ряде научных и медицинских учреждений в последние три месяца значительно выросли зарплаты – у отдельных работников до трех раз. Эксперты, опрошенные изданием, связывают это с приближающимися выборами.
В соответствии с «майскими указами» средняя зарплата врачей, профессорско-преподавательского состава и научных работников, должна составлять 200% от средней зарплаты по региону.
«Майские указы» были подписаны президентом Путиным шесть лет назад, в 2012 году.
Комментарии50
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
skolzki 12 марта 2018 | 13:35
Верните деньги в казну ,пока Собчак с Явлинскимм не стали презиками их примьер министр Лёхаим Насральный более умело распорядится деньгами ,бугагагага , )))))))))))))
skolzki 12 марта 2018 | 13:37
Удар под дых самой завистливорй нациии ,которая сидит на эхе , им то только печеньки подают , а пенсии в 40 евро поднимали ток при Янеке )))))))))))))))
zemljanka 12 марта 2018 | 13:53
Поздравления.
zemljanka 12 марта 2018 | 13:55
Обещанного...
rvs_68 12 марта 2018 | 14:01
zemljanka: "Обещанного..."
Новость: "«Майские указы» были подписаны президентом Путиным шесть лет назад, в 2012 году."
Если бы "Президентский срок" был по-прежнему 4 (Четыре) года, то "резкое увеличение зарплат" произошло бы еще два года назад...
;-)
rvs_68 12 марта 2018 | 14:06
zemljanka: "Обещанного..."
Кстати, если отвечать Вам на "Обещанного..." тем же (чем-нибудь из нашего фольклора), то (ИМХО) наиболее подходящим будет это: "Надолго ли ...(собаке блин)?"
;-)
vezdehod 12 марта 2018 | 14:20
Во Дебилы...Сколько стоил "зелёный" Шесть лет назад и сколько он стоит сейчас?
skolzki 12 марта 2018 | 14:22
vezdehod: 8 гривень за бакс , а ныне продают по 28 мь гривень за бакс ))))
vilingrad 12 марта 2018 | 14:07
skolzki: Тупые, как ты, рады- получают деревянными; хоть в пять раз подними, а красивую шмару себе не заведешь. Ну а бескорыстно такого лося любить ни одна смертная не дождется. Вот и самоудовлетворяешься здесь за долю малую...
dr_nemos 12 марта 2018 | 13:35
Когда были "майские указы", а покупка бюджетников только перед выборами... как же они достали своим враньем.
skolzki 12 марта 2018 | 13:40
dr_nemos: Стасик ,ты походу забыл как за гречей стоял на крещатике когда пороха выбирал , не лютуй так не гоже бугагагага))))))))))))))))))))
dr_nemos 12 марта 2018 | 13:45
skolzki: Опять альтернативно одаренный. Вроде бы установили, что бы банальный дурак, что ВСЕГДА подтверждается твоими комментами.
Впрочем для ольгинских проституток сойдет, там тоже градация как у ваших братьев-сестер - элитная, так себе, вокзальная...ты еще на стадии вокзальной. Надо еще работать, развивать глупость, подлость. Умничка, иди получи свои вонючие денежки, заслужил.
sovapoliarnaia 12 марта 2018 | 14:47
skolzki: Не лопни от натуги,подпёрдыш))))Хотя,твой оргазм понятен-теперь,вместо "дошика" сможешь иногда дешёвым сосисоном закусить)))
nikitin43 12 марта 2018 | 13:48
dr_nemos: петушня кремлёвская зашевелилась , скрепами да побрякушками , камланиями на сцене питерского хорька не обойтись , дэнги давай гнида.
nikitin43 12 марта 2018 | 14:03
nikitin43: однако радует что с бешеной собаки хоть шерсти клок .
olegleon 12 марта 2018 | 13:37
"вот что выборы животворящие делают"
fig_wam 12 марта 2018 | 14:03
olegleon: Вчера было нельзя - инфляция. Сейчас можно, инфляция разгонится только после выборов. Завтра будет поздно - выборы пройдут.
olegleon 12 марта 2018 | 14:06
fig_wam: а послезавтра от такого маразма экономике кранты могут настать.
rvs_68 12 марта 2018 | 14:10
olegleon: "...а послезавтра от такого маразма экономике кранты могут настать."
Ничего, "говорящие головы" из телевизора быстро объяснят:
1) что "кранты - это никакие не кранты, а благо для экономики".
2) И вообще, "давайте поговорим, как плохо НА Украине...
;-)
olegleon 12 марта 2018 | 14:16
rvs_68: ну так "говорящие головы" для того и нужны, а вот, как это не смешно, но на Украине действительно намного хуже, хотя Путин уже 18 лет гробит экономику России. но даже он не смог добиться того, чего добились власти Украины
rvs_68 12 марта 2018 | 14:29
olegleon: "...но даже он не смог добиться... "
1) Он добился главного: будет президентом еще 6, а, возможно, 12 или 18 лет (современная медицина творит чудеса), но какой (в каком состоянии) страны?
Бандерлоги не способны ничего нового изобрести и продвинуть вперед какую-либо науку.
2) А уровне среднестатистического индивида (или, как любят говорить наши начальники, "простого народа"): от того, что "на Украине действительно намного хуже" у нас лучше не становится, а постоянная трата времени на прослушивание того, что "у соседа корова сдохла" отвлекает от ухода за своей...
;-)
olegleon 12 марта 2018 | 14:44
rvs_68: 1. страна в состоянии лучшем, чем большинство соседних стран, с которыми ещё 27 лет назад мы были единым государством и жили одинаково.
2. для быдла это не важно. а для думающего человека имеет значение сравнение с чем-то, что было одинаковым ещё некоторое время назад. и это сравнение показывает, что страны Прибалтики по многим параметрам добились успеха, а остальные 11 бывших республик позади России, т.е. их развитие намного хуже, чем Прибалтика и Россия.
sovapoliarnaia 12 марта 2018 | 14:52
olegleon: "на Украине действительно намного хуже"-вот этой мантрой и будут питаться подпукинцы ближайшие 18 лет. Даже когда на Украине закончится навязанная спятившим соседом война и всё станет замечательно.
olegleon 12 марта 2018 | 14:56
sovapoliarnaia: Вы возможно забыли, но 21 год на Украине не было никакой войны, но и при этом она в 3 с лишним раза умудрилась отстать от России
lev62 12 марта 2018 | 13:39
Всё по-плану. Бюджет начинает увеличиваться в то время как доходы в бюджет не увеличиваются. Это стандартная модель авторитарного государства, когда власть увеличивает расходы по тем или иным причинам, но уменьшить их когда надо она не в состоянии потому что опасается протестов и потери популярности. В итоге получается СССР, Куба или Венесуэла, когда на определенном этапе правительство вводит карточную систему. В России сегодня говорить о карточной системе смешно, но такие дела за один год не совершаются, а учитываю то, что генералиссимус бодр как никогда, то времени на то, чтобы насладиться карточной системой предостаточно.
plank1957 12 марта 2018 | 13:39
Резкое увеличение зарплат бюджетникам связано с готовящимися фальсификациями итогов выборов.
olegleon 12 марта 2018 | 13:49
plank1957: у Вас с логикой проблемы. если готовят фальсификацию, то нет смысла повышать зарплату, т.к. итоги всё равно сфальсифицируют
antiboh 12 марта 2018 | 14:03
olegleon: Э нет,всё логично.Потому как с мозгами проблемы.Кто-то "сработает" на славу,а большинство заваливают дело и кидают фальшак почти в открытую (а чо бояться-то?) Так что "по всем фронтам"..очернение конкурентов - с того же фланга. А если чесночком - какие же там трусы!
podwodnik 12 марта 2018 | 13:40
"...Резкое увеличение зарплат бюджетников связано с выполнением «майских указов»...".
Обещанного шесть лет ждут. До следующих выборов-выплат господа бюджетники :).
rvs_68 12 марта 2018 | 14:13
podwodnik: "Обещанного шесть лет ждут. До следующих выборов-выплат господа бюджетники :)."
Да-да.
Тем более, что где-то выплатили как "премии к 8 марта" (т.е. никакого повышения окладов нет).
Правда что-то начальникам придется говорить "счастливчикам", получившим премию в этом году, перед следующим 8 марта (2019)...
;-)
platonnekafrin 12 марта 2018 | 13:42
Уважаемый Владимир Владимирович! Все врут похлеще Вас! Нам тут не "резко увеличили", а сразу дали за четвертый квартал прошлого года! А 200 % при половине ставки это то же самое, что раньше было при одной.
norgemann 12 марта 2018 | 13:47
Мухлюют как всегда. Простейший метод поднятия зарплат это уволить 50% служащих а оставшимся поднять зарплату в 2 раза. Но народу от этого только хуже.
EkaterinaTus 12 марта 2018 | 13:50
Резкое? За 4 года впервые подняли оклад на... 284 рубля. Теперь гордо получаем 11 100 рублей. Гражданский персонал воинской части. Спасибо!
holic 12 марта 2018 | 13:51
И никого, сука, не смущает, что "майские указы" написаны в мае 2012, а внезапный рост зарплат почему-то состоялся только в 2018, за две недели до "выборов":
gregor 12 марта 2018 | 13:51
Резкое увеличение зарплат бюджетников связано с выполнением «майских указов»
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
После 18 числа зарплаты бюджетников резко упадут .... и будут падать где-то ,как минимум ,12 лет . Потом ,перед выборами увеличатся ....... через 12 лет и упадут сразу же после . Но 86 % населения этого не понять . Телевизор не даёт .
Да и на здоровье . Всё равно ни дорог ,ни друзей быть не может априори .,менталитет не позволяет .
maxnail 12 марта 2018 | 13:51
Нет повода для беспокойства, поскольку "майские указы" канут в Лету, а после выборов в силу вступят "мартовские указы".
qwerty44444 12 марта 2018 | 13:51
Ептить, май скоро, надо указы выполнять!
ghazaryan_s 12 марта 2018 | 13:52
Майских указов какого года? 2012 года? Что то быстро.
romsem78 12 марта 2018 | 13:54
4% - резкое увеличение?!!
ts 12 марта 2018 | 13:58
Вот что выборы делают! Так, глядишь, и про пенсионеров вспомнят. Хотя, время уже упущено...
world_nail 12 марта 2018 | 14:00
"врачи, профессорско-преподавательский состав и научные работники" - им не повышать, а с них вычитать зарплату надо.
aleks.rya 12 марта 2018 | 14:02
Опять перед выборами божества бусы и еду начали выдавать. Гулять, так гулять.
VelesVasil 12 марта 2018 | 14:02
на бумаге повысили а на деле снизились ,работы резко добавили в несколько раз из одной ставки сделали половину,позор.
prishvin 12 марта 2018 | 14:02
Бюджетный люд в наших местах, очень интересуется... какие города и веси, накрыла счастливая волна увеличений ?
sergirusso 12 марта 2018 | 14:04
Плавали - знаем... "НАРОД ПРОГОЛОСУЕТ ДАЖЕ ЗА ЕГО ТРУП!" - этл о ком? Правильно, о Мугабе. История учит только одному - тому что она никого ничему никогда не учит. Смерть Плешивого Кащея не в урне - она в табакерке.
ivar1964 12 марта 2018 | 14:05
Бюджетники поди рады! Но теперь можете быть уверены, что следующее повышение ЗП будет только через 6 лет. А снижение уровня жизни будет перманентным.
pablo_moderator 12 марта 2018 | 14:11
ivar1964:
поди и ты , на себя нассы !
перманентно постоянно
ты себя обоссывая !
budweiser23 12 марта 2018 | 14:08
Пошёл подкуп ключевого избирателя за счёт бюджета, а завтра эти дыры будут затыкать за счёт эмиссии денег, что будет содействовать дальнейшему обесцениванию сбережений граждан и их обнищанию ....
"Жить стало лучше, жить стало веселее!"
Иосиф Сталин ноябрь, 1935год
sadda 12 марта 2018 | 14:25
У меня родственница работает учителем в Курске. Им несколько лет назад по майскому указу подняли деньги и платили на этом уровне 4 месяца. А потом вернулись к прежним зарплатам. Видимо решили что достаточно.
sadda 12 марта 2018 | 14:27
sadda: подняли деньги = подняли зарплату.