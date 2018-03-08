Правительство Москвы согласовало проведение митинга «Левого фронта», посвященного обсуждению итогов выборов

Правительство Москвы согласовало на 19 марта проведение митинга «Левого фронта» — «Нам нужны честные выборы! Обсуждение итогов выборов президента РФ». Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» политик, координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.

«Сегодня чиновники правительства Москвы уведомили представителей «Левого фронта» о том, что согласовали проведение 19 марта с 18.00 на Суворовской площади в Москве митинга «Нам нужны честные выборы! Обсуждение итогов выборов президента РФ»», — рассказал он.

Удальцов отметил, что ранее активисты «Левого фронта» подавали уведомление на проведение данного митинга на Пушкинской площади, после переговоров с правительством Москвы было предложено перенести его на Суворовскую площадь. «Мы решили, что это возможно, так как в принципе 19 марта гражданам нужна просто площадка, где они смогут высказать свое мнение о выборах президента, насколько честно прошло голосование, насколько открыто и законно подсчитывались голоса. Поэтому Суворовская площадь, которая находится относительно в центре города, я думаю, для этих целей подходит», — сказал он.

Также политик добавил, что на митинг будут приглашены не только сторонники кандидата Павла Грудинина, «но и все неравнодушные граждане, которые заинтересованы в честных и открытых выборах». «И если до 19 марта наши союзники по команде Грудинина согласуют какое-то мероприятие ближе к центру города, мы без проблем объединим с ними усилия. Пока мы просто зафиксировали эту площадку, и уже есть понимание, что люди смогут выйти законно, согласованно, и высказать свое мнение о прошедших выборах», — заключил Удальцов.