Российские спортсмены завоевали еще одну золотую медаль на паралимпиаде в Пхенчхане

Награду высшей пробы завоевала биатлонистка Екатерина Румянцева.

Екатерина Румянцева выиграла 15-километровую гонку среди стоячих биатлонистов. На это ей понадобилось чуть меньше 50 минут. Серебро у другой россиянки – Анны Милениной. Любопытно, что Румянцева, для которой это дебют на Паралимпиаде, принесла российской команде уже второе золото. Ранее она выиграла 5-километровый спринт, причем серебро в той гонке также взяла Миленина. Всего же в копилке Нейтральных паралимпийских атлетов, как официально именуется сборная России, три золотых медали. И все они добыты биатлонистками. В общекомандном зачете российские спортсмены делят второе место с Францией и Словакией. Лидирует же сборная США. На счету звездно-полосатых 9 медалей, в том числе четыре золотых. Россию на Играх представляет 36 спортсменов.

Паралимпиада завершится 18 марта.