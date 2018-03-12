Российские спортсмены завоевали еще одну золотую медаль на паралимпиаде в Пхенчхане
Награду высшей пробы завоевала биатлонистка Екатерина Румянцева.
Екатерина Румянцева выиграла 15-километровую гонку среди стоячих биатлонистов. На это ей понадобилось чуть меньше 50 минут. Серебро у другой россиянки – Анны Милениной. Любопытно, что Румянцева, для которой это дебют на Паралимпиаде, принесла российской команде уже второе золото. Ранее она выиграла 5-километровый спринт, причем серебро в той гонке также взяла Миленина. Всего же в копилке Нейтральных паралимпийских атлетов, как официально именуется сборная России, три золотых медали. И все они добыты биатлонистками. В общекомандном зачете российские спортсмены делят второе место с Францией и Словакией. Лидирует же сборная США. На счету звездно-полосатых 9 медалей, в том числе четыре золотых. Россию на Играх представляет 36 спортсменов.
Паралимпиада завершится 18 марта.
Комментарии3
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fig_wam 12 марта 2018 | 13:14
Российские инвалиды лучшие в мире инвалиды.
А США выставили под видом инвалидов ... ну сами знаете кого.
antiboh 12 марта 2018 | 14:16
fig_wam: При каком тут США? А девчонка - молодчина! Они такие-которых бросают.
Кстати, многократная паралипийская чемпионка американка Джессика Лонг- тоже была брошена в России.
zemljanka 12 марта 2018 | 13:25
Молодцы!