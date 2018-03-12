Священник: В снисхождении Благодатного огня в Храме Гроба Господня в Иерусалиме нет ничего мистического
В снисхождении Благодатного огня в Храме Гроба Господня в Иерусалиме нет ничего мистического. По крайней мере, об этом в интервью израильскому каналу «Хадашот-2» заявил один из настоятелей Храма, представитель Армянской патриархии Самуил Агоян.
Во время интервью в кувуклию вошел коптский священник, который стал опровергать слова настоятеля и настаивал на божественном происхождении огня.
Копт: — Простите, но это ложь.
Агоян: — Но я был здесь три раза! А вас здесь не было!
Копт: — Отец, простите, я здесь ответственный. Это неправда. Все происходит не так, как вы говорите.
Агоян: — Мы вместе с патриархом…
Копт: — Остановите съемку!
Агоян: — Но вы тут никогда не были!
Копт: — В кувуклии находится только патриарх, армяне остаются снаружи. Происходит чудо, патриарху снисходит огонь, и он раздает его людям. Вот это правда.
Церемония снисхождения Благодатного огня проходит ежегодно накануне православной Пасхи. Она привлекает в Храм тысячи паломников.
Споры вокруг происхождения Благодатного огня никак не скажутся на традиции привозить его в Россию. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» начальник Управления общественных связей Фонда Святого Всехвального Апостола Андрея Первозванного Александр Гатилин. «Фонд Андрея Первозванного привозит по благословению Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла Благодатный огонь в Москву. Это традиция, которая зародилась уже 15 лет назад, и стала, по сути, народной традицией, и она продолжается. Фонд во главе с Владимиром Якуниным отправится накануне Пасхи в Иерусалим, чтобы доставить к пасхальной службе в Москву Благодатный огонь в Храм Христа Спасителя», — сказал он. Информацию об источниках финансирования поездки в Иерусалим Гатилин комментировать отказался.
Комментарии17
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danko_pidla 12 марта 2018 | 13:08
Лукавит наверное. У грека зажигалка на готове. Но не кто её не видел.
russkie_za_sverjenie 12 марта 2018 | 13:09
danko_pidla: путинский дружок Гундяй не застрелится из-за оттока пожертвований на православные фейки?
patrik03 12 марта 2018 | 13:14
Копт: — В кувуклии находится только патриарх, армяне остаются снаружи. Происходит чудо, патриарху снисходит огонь, и он раздает его людям. Вот это правда...
Ах ты аферист армянский, армяшек, оказывается, даже кувуклию не пускают?
zemljanka 12 марта 2018 | 13:21
Трудности правдивых людей.
midnightblues 12 марта 2018 | 13:33
russkie_za_sverjenie: Это без сомнения,происки сионистов и Сороса
Якунин говорит-все нормально!!
gvs 12 марта 2018 | 13:10
Ловкость рук и никакого мошенства )))
mariupol1953 12 марта 2018 | 13:12
Чудо есть чудо,когда есть вера....а так...всё возможно.
dilevski1973 12 марта 2018 | 13:15
Запутались в показаниях
vumba 12 марта 2018 | 13:22
Мне в Благодатном огне больше нравится то, что раньше он появлялся в заказанный день, но в разное время, верующие могли прождать по 12 часов. Но, сразу после заключения каналов НТВ договора на прямую трансляцию этого дела, товарищ Бог ответственно подошел к своим обязанностям и стал посылать огонь исключительно в промежуток с 16-00 до 16-20.
verlioka 12 марта 2018 | 13:26
Кто бы сомневался. И здесь православное враньё.
midnightblues 12 марта 2018 | 13:35
verlioka: Наверное,к вечеру этот несчастный повтроит судьбу Родченко или даже Литвиненко
Такое не прощается
spec71205 12 марта 2018 | 13:27
...что сказал Невзоров?! Он в курссе событий? ??!
platonnekafrin 12 марта 2018 | 13:36
Михалков обиженно, но с коммерческой надеждой в голосе:
- Я всегда считал, что верить можно только в Президента!
aleks50 Алексей Клубников 12 марта 2018 | 13:37
Не Коперфильд, но для стада сойдёт.
udavimliberala 12 марта 2018 | 13:48
а кто то всерьез верит в миссию/патриархов/пап римских- ?
a_111111 12 марта 2018 | 13:53
С копт-ом очень странно, коптская церковь дружит именно с армянской апостольской ( у них догмат общий)....
tanyaaa 12 марта 2018 | 14:03
Б-г не требная сестра (собирающая требы для батюшек), не "ламинированный спаситель" из иконной лавки, исполняющий их ежедневно при поедании размоченных в вине батонов из соседнего магазина. Огонек оттуда значимей чем из соседней церкви просто по иерархии иллюзорных ценностей.