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Эксклюзив Эха 13:03, 12 марта 2018

Священник: В снисхождении Благодатного огня в Храме Гроба Господня в Иерусалиме нет ничего мистического

В снисхождении Благодатного огня в Храме Гроба Господня в Иерусалиме нет ничего мистического. По крайней мере, об этом в интервью израильскому каналу «Хадашот-2» заявил один из настоятелей Храма, представитель Армянской патриархии Самуил Агоян.

Во время интервью в кувуклию вошел коптский священник, который стал опровергать слова настоятеля и настаивал на божественном происхождении огня.

Копт: — Простите, но это ложь.
Агоян: — Но я был здесь три раза! А вас здесь не было!
Копт: — Отец, простите, я здесь ответственный. Это неправда. Все происходит не так, как вы говорите.
Агоян: — Мы вместе с патриархом…
Копт: — Остановите съемку!
Агоян: — Но вы тут никогда не были!
Копт: — В кувуклии находится только патриарх, армяне остаются снаружи. Происходит чудо, патриарху снисходит огонь, и он раздает его людям. Вот это правда.

Церемония снисхождения Благодатного огня проходит ежегодно накануне православной Пасхи. Она привлекает в Храм тысячи паломников.

Споры вокруг происхождения Благодатного огня никак не скажутся на традиции привозить его в Россию. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» начальник Управления общественных связей Фонда Святого Всехвального Апостола Андрея Первозванного Александр Гатилин. «Фонд Андрея Первозванного привозит по благословению Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла Благодатный огонь в Москву. Это традиция, которая зародилась уже 15 лет назад, и стала, по сути, народной традицией, и она продолжается. Фонд во главе с Владимиром Якуниным отправится накануне Пасхи в Иерусалим, чтобы доставить к пасхальной службе в Москву Благодатный огонь в Храм Христа Спасителя», — сказал он. Информацию об источниках финансирования поездки в Иерусалим Гатилин комментировать отказался.

Комментарии

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danko_pidla 12 марта 2018 | 13:08

Лукавит наверное. У грека зажигалка на готове. Но не кто её не видел.

russkie_za_sverjenie 12 марта 2018 | 13:09

danko_pidla: путинский дружок Гундяй не застрелится из-за оттока пожертвований на православные фейки?

patrik03 12 марта 2018 | 13:14

Копт: — В кувуклии находится только патриарх, армяне остаются снаружи. Происходит чудо, патриарху снисходит огонь, и он раздает его людям. Вот это правда...

Ах ты аферист армянский, армяшек, оказывается, даже кувуклию не пускают?

zemljanka 12 марта 2018 | 13:21

Трудности правдивых людей.

midnightblues 12 марта 2018 | 13:33

russkie_za_sverjenie: Это без сомнения,происки сионистов и Сороса
Якунин говорит-все нормально!!

gvs 12 марта 2018 | 13:10

Ловкость рук и никакого мошенства )))

mariupol1953 12 марта 2018 | 13:12

Чудо есть чудо,когда есть вера....а так...всё возможно.

dilevski1973 12 марта 2018 | 13:15

Запутались в показаниях

vumba 12 марта 2018 | 13:22

Мне в Благодатном огне больше нравится то, что раньше он появлялся в заказанный день, но в разное время, верующие могли прождать по 12 часов. Но, сразу после заключения каналов НТВ договора на прямую трансляцию этого дела, товарищ Бог ответственно подошел к своим обязанностям и стал посылать огонь исключительно в промежуток с 16-00 до 16-20.

verlioka 12 марта 2018 | 13:26

Кто бы сомневался. И здесь православное враньё.

midnightblues 12 марта 2018 | 13:35

verlioka: Наверное,к вечеру этот несчастный повтроит судьбу Родченко или даже Литвиненко
Такое не прощается

spec71205 12 марта 2018 | 13:27

...что сказал Невзоров?! Он в курссе событий? ??!

platonnekafrin 12 марта 2018 | 13:36

Михалков обиженно, но с коммерческой надеждой в голосе:
- Я всегда считал, что верить можно только в Президента!

aleks50 Алексей Клубников 12 марта 2018 | 13:37

Не Коперфильд, но для стада сойдёт.

udavimliberala 12 марта 2018 | 13:48

а кто то всерьез верит в миссию/патриархов/пап римских- ?

a_111111 12 марта 2018 | 13:53

С копт-ом очень странно, коптская церковь дружит именно с армянской апостольской ( у них догмат общий)....

tanyaaa 12 марта 2018 | 14:03

Б-г не требная сестра (собирающая требы для батюшек), не "ламинированный спаситель" из иконной лавки, исполняющий их ежедневно при поедании размоченных в вине батонов из соседнего магазина. Огонек оттуда значимей чем из соседней церкви просто по иерархии иллюзорных ценностей.

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