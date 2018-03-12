Священник: В снисхождении Благодатного огня в Храме Гроба Господня в Иерусалиме нет ничего мистического

В снисхождении Благодатного огня в Храме Гроба Господня в Иерусалиме нет ничего мистического. По крайней мере, об этом в интервью израильскому каналу «Хадашот-2» заявил один из настоятелей Храма, представитель Армянской патриархии Самуил Агоян.

Во время интервью в кувуклию вошел коптский священник, который стал опровергать слова настоятеля и настаивал на божественном происхождении огня.

Копт: — Простите, но это ложь.

Агоян: — Но я был здесь три раза! А вас здесь не было!

Копт: — Отец, простите, я здесь ответственный. Это неправда. Все происходит не так, как вы говорите.

Агоян: — Мы вместе с патриархом…

Копт: — Остановите съемку!

Агоян: — Но вы тут никогда не были!

Копт: — В кувуклии находится только патриарх, армяне остаются снаружи. Происходит чудо, патриарху снисходит огонь, и он раздает его людям. Вот это правда.

Церемония снисхождения Благодатного огня проходит ежегодно накануне православной Пасхи. Она привлекает в Храм тысячи паломников.

Споры вокруг происхождения Благодатного огня никак не скажутся на традиции привозить его в Россию. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» начальник Управления общественных связей Фонда Святого Всехвального Апостола Андрея Первозванного Александр Гатилин. «Фонд Андрея Первозванного привозит по благословению Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла Благодатный огонь в Москву. Это традиция, которая зародилась уже 15 лет назад, и стала, по сути, народной традицией, и она продолжается. Фонд во главе с Владимиром Якуниным отправится накануне Пасхи в Иерусалим, чтобы доставить к пасхальной службе в Москву Благодатный огонь в Храм Христа Спасителя», — сказал он. Информацию об источниках финансирования поездки в Иерусалим Гатилин комментировать отказался.