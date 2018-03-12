Пассажирский самолет загорелся после жесткой посадки в международном аэропорту Непала
По некоторым данным, на борту находились не менее 80 пассажиров. По крайней мере, 17 из них пострадали и сейчас находятся в больнице.
Самолет выполнял рейс из Дакки в Катманду. По предварительным данным, причиной инцидента стали технические неполадки на борту воздушного судна.
Комментарии1
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ze_danil 12 марта 2018 | 13:08
Россия, Иран, Сирия и Катманда - места падения самолётов в 2018 году
мы не одиноки!