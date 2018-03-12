Пассажирский самолет загорелся после жесткой посадки в международном аэропорту Непала

По некоторым данным, на борту находились не менее 80 пассажиров. По крайней мере, 17 из них пострадали и сейчас находятся в больнице.

Самолет выполнял рейс из Дакки в Катманду. По предварительным данным, причиной инцидента стали технические неполадки на борту воздушного судна.