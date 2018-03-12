Предварительный список лауреатов Букеровской премии этого года объявят сегодня в Лондоне
Предварительный список лауреатов Букеровской премии этого года объявят сегодня в Лондоне.
Финальный список лауреатов представят через месяц. Имя победителя премии станет известно 22 мая на ужине в музее Виктории и Альберта.
Комментарии2
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skolzki 12 марта 2018 | 11:11
Мэй должнав затмить это ,я жду выступления Мэй с речью что гнида Скрипаль исдохла в мучениях )))) Хомы , вы бы все свои имена выкладывали не ради того , что бы мы вас били , а ради того что бы приносить нам счастье когда Мэй будет вас в никралогах зачитывать )))
patrik03 12 марта 2018 | 11:16
Предварительный список лауреатов Букеровской премии этого года объявят сегодня в Лондоне...
Главный кандидат на премию, наверняка Серёга Скрипаль?