Российский бизнесмен Иван Саввиди сорвал матч чемпионата Греции по футболу
Предприниматель вмешался в игру своего ПАОКА с афинским АЕКом, выбежав на поле с оружием.
До конца матча ПАОКа с АЕКом оставалось всего несколько минут, когда главный арбитр не засчитал гол хозяев из-за офсайда. Тогда-то на сцену, а точнее на поле, и выбежал Иван Саввиди. Российский бизнесмен, в прошлом депутат Госдумы и владелец клуба «Ростов», который с 2012-го года возглавляет ПАОК, остался крайне недоволен судейским решением. Понять Саввиди, в принципе, можно. Ведь его клуб впервые за долгое время борется за чемпионство, а главным конкурентом является как раз АЕК. Вот только вмешательство в ход со стороны президента – есть грубое нарушение правил, к тому же на боку у Саввиди висела кобура, в которой отчетливо был виден пистолет. По данным портала «Чемпионат» из уст Саввиди даже прозвучали слова «Ну, все, ты мертвец» — обращенные то ли к судье, то ли к одному из боссов АЕКА. Матч, в итоге, доигран не был, ибо разбушевавшийся президент ПАОКа увел своих игроков в раздевалку. Скандалом заинтересовалась ФИФА и велика вероятность, что вместо долгожданного чемпионства клуб из Салоников схлопочет дисквалификацию.
В конце февраля фанаты ПАОКа сорвали домашний матч своего клуба против «Олимпиакоса», травмировав тренера гостей Оскара Гарсию. Перед матчем с АЕКом Иван Саввиди опубликовал письмо к болельщикам, призвав тех соблюдать спокойствие и порядок на стадионе.
Комментарии17
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poluputing 12 марта 2018 | 11:10
очередное подтверждение диагноза , поставленного Серебренниковым, да и лишняя хромосомка гадит
patrik03 12 марта 2018 | 11:14
Главный арбитр не засчитал гол хозяев из-за офсайда. Тогда-то на сцену, а точнее на поле, и выбежал Иван Саввиди...
Как по-гречески будет, "Судья продажная! Козёл, ты!"?
captainobvious 12 марта 2018 | 11:20
patrik03: сейчас скажут, что мы по одной методичке шпарим )))
stoned_fox 12 марта 2018 | 11:22
captainobvious: Вы верите в методички?
captainobvious 12 марта 2018 | 11:38
stoned_fox: верю ли я в методички? да я их пишу! )))
luger_max_otto 12 марта 2018 | 11:15
Да, красава- табачный король Юга. Вот был бы рад, если бы добрые греки приговорили бы его к общественным работам- ну там подметанию улиц на окраине Афин.
Туристов бы собралось!
vasilevich58 12 марта 2018 | 11:11
Российские бизнесмены - дикие и злобные варвары. Если на свинью одеть фрак и бабочку за 100 000 баксов, она в человека не превратится!
democ 12 марта 2018 | 11:23
vasilevich58: А куда могли деться Балагановы 90-х? Только вырасти до олигархов и одеться во фраки с бабочками. А лобовая кость толщиной в 2 см всегда у них с собой.
captainobvious 12 марта 2018 | 11:11
как будет на греческом языке "Судья продажная, козёл ты!"?
wtrn 12 марта 2018 | 11:27
captainobvious: Ο δικαστής είναι διεφθαρμένος, εσείς κατσίκι!
vilingrad 12 марта 2018 | 11:30
captainobvious: patrik03: как будет на греческом языке "Судья продажная, козёл ты!"?"
У вас там в крольчатнике сокращение штатов? Не по одной методичке- ты один в пяти лицах. На барабанах, флейте и бас гитаре. Человек-оркестр:)
Спалился, патрик- капитан очевидность- емелин- и тд, бывает...
komandarm_68 12 марта 2018 | 11:22
Горячий греческий фуцбол! И посмотреть приятно ))
sg72 12 марта 2018 | 11:23
До каких пор будет продолжатся эта херня, что владельцы команд выбегают на поле с пистолетами? Когда наконец в вип-ложе утановят нормально оборудованные огневые позиции???
mercer57 12 марта 2018 | 11:24
в раис таких припадошных идиотов хоть пруд пруди... Посему, нужно быстрее решить вопрос с ЧМ в стране террора и агрессии !
vilingrad 12 марта 2018 | 11:27
Дда, Ваня, ревущие 90е не дают заснуть...
vlabumur 12 марта 2018 | 11:29
Иван Игнатьевич Саввиди (27 марта 1959, Санта, Грузинской ССР) — советский и российский предприниматель греческого происхождения, кандидат экономических наук (1999).
Кандидат экономических, етить твою мать, наш человек духовно-скрепный. .
v1nc 12 марта 2018 | 11:31
путинские выкормыши выбегают на футбольное поле, судятся с проститутками, хватают журналисток за промежность...Каков хозяин такая и обслуга!