Российский бизнесмен Иван Саввиди сорвал матч чемпионата Греции по футболу

Предприниматель вмешался в игру своего ПАОКА с афинским АЕКом, выбежав на поле с оружием.

До конца матча ПАОКа с АЕКом оставалось всего несколько минут, когда главный арбитр не засчитал гол хозяев из-за офсайда. Тогда-то на сцену, а точнее на поле, и выбежал Иван Саввиди. Российский бизнесмен, в прошлом депутат Госдумы и владелец клуба «Ростов», который с 2012-го года возглавляет ПАОК, остался крайне недоволен судейским решением. Понять Саввиди, в принципе, можно. Ведь его клуб впервые за долгое время борется за чемпионство, а главным конкурентом является как раз АЕК. Вот только вмешательство в ход со стороны президента – есть грубое нарушение правил, к тому же на боку у Саввиди висела кобура, в которой отчетливо был виден пистолет. По данным портала «Чемпионат» из уст Саввиди даже прозвучали слова «Ну, все, ты мертвец» — обращенные то ли к судье, то ли к одному из боссов АЕКА. Матч, в итоге, доигран не был, ибо разбушевавшийся президент ПАОКа увел своих игроков в раздевалку. Скандалом заинтересовалась ФИФА и велика вероятность, что вместо долгожданного чемпионства клуб из Салоников схлопочет дисквалификацию.

В конце февраля фанаты ПАОКа сорвали домашний матч своего клуба против «Олимпиакоса», травмировав тренера гостей Оскара Гарсию. Перед матчем с АЕКом Иван Саввиди опубликовал письмо к болельщикам, призвав тех соблюдать спокойствие и порядок на стадионе.