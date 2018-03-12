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11:00, 12 марта 2018

Армянский священник спровоцировал скандал рассказом о появлении благодатного огня

Армянский священник спровоцировал скандал рассказом о появлении благодатного огня. Это произошло во время съемок репортажа для израильского телевидения.

Один из настоятелей храма Гроба Господня Самуил Агоян, представляющий армянскую патриархию, уверяет, что ничего мистического в появлении огня нет. Бог творит чудеса, но не на потеху людям, пояснил собеседник канала «Хадашот 2». Он трижды присутствовал в кувуклии и видел, что православные священники зажигают связки восковых свечей от масляной лампады.

Коптский священник, присутствовавший на съемках, потребовал после этого выключить камеру и обвинил армянского коллегу во лжи и заверил, что благодатный огонь сходит именно с неба. Церемония раздачи не обжигающего огня проходит в последнюю пятницу накануне православной Пасхи и ежегодно привлекает тысячи паломников. Из Иерусалима его доставляют специальным самолетом в Москву, Афины и другие города.

На протяжении многих лет организатором доставки частицы Благодатного огня в Россию был Владимир Якунин, который возглавлял РЖД. Он утверждает, что за несколько столетий так никто и не сумел развенчать представление о божественном происхождении огня.

Комментарии

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patrik03 12 марта 2018 | 11:11

Самуил Агонян, представляющий армянскую патриархию в храме Гроба Господня в Иерусалиме, уверяет, что ничего мистического в появлении огня нет...

Армяшки, что с них взять.

alalrom 12 марта 2018 | 11:15

patrik03: "Армяшки, что с них взять. "
Подонок патрик изложил свою точку зрения, жаль что его не привлекут к ответственности, ибо власть держится на подобных мерзавцах

peshehonez 12 марта 2018 | 11:17

Правду сказал

"Бог не должен подносить вам тапочки"


ибо, "что высоко перед людьми, то, может быть, мерзость перед богом"

el_borz 12 марта 2018 | 11:21

Не замечая угасания священного вечного огня, российские чиновники предпочитают купаться в языках пламени благодатного, или, на худой конец, в отблесках олимпийского..©®

taglit 12 марта 2018 | 11:23

el_borz: это обычное "чудо" для заработка, но то что православнутые в это верили уже не чудо, а диагноз!

peshehonez 12 марта 2018 | 11:31

taglit: "православнутые в это верили уже не чудо, а диагноз!"

до 18 века (середины) все учёные , включая Ньютона, который ещё ззнал тайные коды Библии, ( а не простые массы) "ЗНАЛИ", что флогистон существует, а некоторые даже умудрялись его выделять в колбах

patrik03 12 марта 2018 | 11:19

alalrom:

Ёптыть, за что к ответственности, за слово "армяшки"? Ты либерал-фашист?

grossalexis032018 12 марта 2018 | 11:25

patrik03: Рюсси патрикеевна - к сожалению нет. Надеюсь и за битье тапком по твоей роже тоже скоро отменят.

(комментарий скрыт)

amarnsky 12 марта 2018 | 11:31

alalrom: Кощунственно и нелепо даже думать - что Бог подобным банальным фокусом пытается убедить человека в своем существовании... Ему никого убеждать не надо - поскольку его присутствие очевидно во всем... А вот церковники - фокусники - это очевидно... Ну дурят они своих убогих прихожан - это их работа... Мы – каждый по своему – тоже всех дурим каждый день... Кто в рекламе и СМИ работает - тот даже особенно – их работа от священников ничем не отличается по сути... Но что бы скандалы устраивать на подобной почве - ну это надо дойти до последней степени слабоумия ...

vasilevich58 12 марта 2018 | 11:16

За правду придётся теперь страдать и принимать оплеухи от мракобесов. невежд и лжецов!
Так устроено человеческое общество!

grossalexis032018 12 марта 2018 | 11:28

vasilevich58: ПО факту и копты и православные еще должны несколько лямов евро Армянской церкви за оплату комунальных услуг. Есть случай когда благодатный огонь не зажегся. причем по вине рюсси-попиков ;)) Просто без иудеев с песнями и танцами вокруг алтаря Огонь не зажигается ;))

sinoptik2016 12 марта 2018 | 11:19

patrik03: а ты, патрик, веришь, что огонь сам собой зажигается?) вот на таких невеждах все вранье в россии и держится. поздравляю

patrik03 12 марта 2018 | 11:29

sinoptik2016:

Да какая разница?

zztop1960 12 марта 2018 | 11:33

patrik03: Армяне были христианами , когда русских в помине не было , а предки руссих лазали по деревьям

alalrom 12 марта 2018 | 11:12

В божественности происхождении огня у меня не чёткой уверенности.
Но в божественности исчезновения патриарших часов я уверен

irinakingsize1 12 марта 2018 | 11:12

Дожили! Уже попы взбунтовались!

marsianka_ 12 марта 2018 | 11:25

irinakingsize1: Это не наши попы бунтуют, наши скорее вилы (зачеркнуто) кадило возьмут против тех, кто бунтует

putin_itogy 12 марта 2018 | 11:17

а ХА-ХА-Х...
Какая незадача..)))
А сцарь-то, ненастоящий!..))

needroid 12 марта 2018 | 11:20

Спалил тему сцуко

mamiluk 12 марта 2018 | 11:23

Как веревочки не вейся...все равно обман рано или поздно всплывает наружу и не важно:кто-то проболтался или кто-то не вовремя спрятал лампадку...

grossalexis032018 12 марта 2018 | 11:23

Просто Самуил Агоян поймал этих лживых попов за склизкие ручонки. Благодатный огонь не может сходить по расписанию. Причем по расписанию прилета и отлета самолета,присланного Якуниным. Вот и зажигают православные попы свечки от лампадки ;))

kriimsdyk 12 марта 2018 | 11:29

grossalexis032018: Более того, по расписанию сетки программ НТВ, где этот огонь в прямом эфире зажигается

doktortier 12 марта 2018 | 11:24

Как правды боятся

marsianka_ 12 марта 2018 | 11:27

Следующим шагом правильные попы будут доказывать, что зато в лампадке-то огонь не просто так возникает

noxepy_1488 12 марта 2018 | 11:27

Ну, дал! Жаль, что копты его остановили, а то бы еще про Деда Мороза много интересного успел бы сказать. Любопытно, какие мотивы двигали отцом Самуилом,когда он начал срывать покровы в эфире израильского телеканала?

kriimsdyk 12 марта 2018 | 11:30

потому что для иудаизма все христианские заморочки - нонсенс.

pirxie 12 марта 2018 | 11:28

А кто то думал что этот огонь появляется другим образом?! В лучшем случае его высекают огнивом, а скорее всего зажигалка или спички. Чудес не так много и организованная религия точно не оно.

oneoretwo 12 марта 2018 | 11:28

...священник спровоцировал скандал рассказом о появлении благодатного огня
----------------------------------------
...знанием школьного курса "химии" ?

zztop1960 12 марта 2018 | 11:31

Всё рушится !!1 Конец духовным скрепам - «Православие, Самодержавие, Народность» , православие туфта , царя убили , одна народность осталась , да и та с лишней хромосомой

shai13 12 марта 2018 | 11:31

Теперь чтоб доказать правоту тех или других надо провести видеосъёмку процесса.

zanzibar 12 марта 2018 | 11:31

Без паники! Много чудес еще осталось - превращение мочи с мельдонием в святую воду, снисхождение зарина на британские острова и т.д.

makap 12 марта 2018 | 11:33

Теперь его коллеги заклюют. Выдал коммерческую тайну. Якунин выглядит теперь менеджером по доставке.

ha12raz 12 марта 2018 | 11:34

Разве это чудо ?

Чудо, это когда шайка чекистов за несколько лет стала миллиардерами !

vumba 12 марта 2018 | 11:38

похоже на вброс и провокацию. как раз копты и армяне собирают информацию против Кирюши и его фсбшников.

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