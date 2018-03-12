Армянский священник спровоцировал скандал рассказом о появлении благодатного огня. Это произошло во время съемок репортажа для израильского телевидения.

Один из настоятелей храма Гроба Господня Самуил Агоян, представляющий армянскую патриархию, уверяет, что ничего мистического в появлении огня нет. Бог творит чудеса, но не на потеху людям, пояснил собеседник канала «Хадашот 2». Он трижды присутствовал в кувуклии и видел, что православные священники зажигают связки восковых свечей от масляной лампады.

Коптский священник, присутствовавший на съемках, потребовал после этого выключить камеру и обвинил армянского коллегу во лжи и заверил, что благодатный огонь сходит именно с неба. Церемония раздачи не обжигающего огня проходит в последнюю пятницу накануне православной Пасхи и ежегодно привлекает тысячи паломников. Из Иерусалима его доставляют специальным самолетом в Москву, Афины и другие города.

На протяжении многих лет организатором доставки частицы Благодатного огня в Россию был Владимир Якунин, который возглавлял РЖД. Он утверждает, что за несколько столетий так никто и не сумел развенчать представление о божественном происхождении огня.